Белый дом во вторник представил в Конгрессе проект бюджета США на 2018 год. Первый бюджет администрации Трампа остановит разрушительную тенденцию прошлых администраций, только накапливавших внешний долг, говорится в официальном сообщении Белого дома.

Так, предлагается резко сократить государственные расходы и программы иностранной помощи. В частности, заменить военные гранты для ряда стран, в том числе и для Украины, на займы, которые эти страны впоследствии должны возвращать.

Урезать 1,7 триллиона долларов за 10 лет – это план президента США.

В проекте бюджета на следующий финансовый год от программы медицинской помощи Medicaid отняли 800 миллионов долларов, программа талонов на продовольствие для бедного населения может обеднеть на 193 миллиарда, расходы на образование упадут на 13,5%. Предлагается также урезать финансирование Управления по охране окружающей среды США, корпорации общественного вещания и международную помощь. Законодатели от обеих партий, еще до того, как президентская версия бюджета попала в Конгресс, выразили несогласие с инициативами главы государства.

Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер указал на то, что программа Medicaid помогает 1,75 миллионам ветеранов.

Урезание программы Medicaid в президентской версии бюджета несет потрясающие человеческие расходы

​«Она помогает американцам, которые страдают от наркозависимости, проблемы, которая коснулась жизней многих людей. Урезание программы Medicaid в президентской версии бюджета несет потрясающие человеческие расходы», – заявил сенатор из Нью-Йорка.

Президент Трамп предлагает существенно сократить программу финансирования продажи военной техники иностранным государствам (FMF). Эта программа администрируется Госдепартаментом и предусматривает предоставление грантов союзникам США на покупку американского военного оборудования. В текущем американском бюджете Украине предусматривается предоставление 42 миллионов долларов в рамках этой программы. Конгрессмен-республиканец Клей Хиггинс говорит, что он внимательно изучит предложение администрации и сделает все возможное, чтобы программа военной поддержки Украины не сокращалась.

Война в Украине – это не только об Украине, здесь речь идет о свободном мире против российской агрессии, и мы точно являемся заинтересованной стороной

​«Я полностью поддерживаю продолжение партнерства (с Украиной – КР), включая предыдущий уровень распределения средств, либо увеличение уровня ассигнования средств. Потому что война в Украине – это не только об Украине, здесь речь идет о свободном мире против российской агрессии, и мы точно являемся заинтересованной стороной», – подчеркнул конгрессмен.

В то же время проект бюджета предусматривает увеличение американских военных расходов, предлагается также выделить 200 миллиардов долларов в фонд инфраструктуры, еще 1,6 миллиарда – на строительство стены с Мексикой. Программа оплачиваемого семейного отпуска, создание которой лоббирует дочь президента Иванка Трамп, может получить 25 миллиардов долларов.

Этот бюджетный законопроект – это черновик президента, его видение приоритетов финансовых затрат.

Поэтому представление бюджета – это лишь шаг в долгом процессе его принятия. Смета должна пройти через Конгресс. Не исключено внесение серьезных изменений в документ, хотя республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Конгресс должен принять законопроект о расходах до 30 сентября – конца финансового года. В последние годы это редко случается.