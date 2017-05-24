В Киеве 23 мая прошла конференция на тему: «Оккупация Крыма: итоги, состояние, прогнозы». На конференции представили ежегодный доклад экспертной группы «Оккупированный Крым в условиях санкций и блокады в 2014-2016 годах». В работе форума приняли участие иностранные гости и наблюдатели, общественники, руководство Меджлиса крымскотатарского народа, эксперты, журналисты, представители прокуратуры Автономной Республики Крым и народные депутаты Украины.

Пребывание (в нарушение процедур внутреннего законодательства и международных норм) на территории Украины подразделений вооруженных сил других государств есть «оккупация части территории суверенного государства Украина и международное противоправное деяние со всеми последствиями, предусмотренными международным правом». Так гласит Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», вступивший в силу в апреле 2014 года.

Этот же законодательный акт в соответствии с нормами и принципами международного права возлагает на Россию всю полноту ответственности за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на «временно оккупированной территории».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Европы и США ввели ряд экономических санкций. Россия продолжает отрицать оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

В связи с незаконной аннексией Крыма, «…Украина понесла колоссальные потери во всех сферах общественной жизни – экономической, социальной, духовной, политической», – говорится в рекомендациях парламентских слушаний на тему «Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Рекомендации утверждены постановлением Верховной Рады Украины в сентябре 2016 года.

Эксперты, ученые и другие делегаты, собравшиеся на профильную конференцию, говорят о планах реинтеграции и путях поиска и обоснования алгоритма деокупации.

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Все, кто живут в Крыму, – пленные

«Все, кто живут в Крыму, – пленные. Именно так конкретно сегодня называют крымчан за глаза оккупанты», – подчеркнул председатель правления украинского Института черноморских стратегических исследований, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский. По его словам, в таких условиях необходима более активная роль государства для преодоления тенденции, когда «гражданское общество ведет свою деокупационную «войну», а власть просто показывает иллюзию, что ведет такую войну».

Ни в одном законодательном акте Украины не определены задачи по деоккупации или восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины

«Самой большой проблемой на пути возвращения суверенитета над Крымом является отсутствие в Украине четко сформулированной политической воли и заказа для решения этой задачи. За три года российской оккупации украинской властью не созданы концепции или стратегии, и как следствие – отсутствие структуры для реализации этой задачи. Территория Автономной Республики Крым признана законодательно временно оккупированной территорией. Вместе с тем, ни в одном законодательном акте Украины не определены задачи по деоккупации или восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», – подчеркнул председатель правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

Чем больше свободы в Украине, тем быстрее упадет «крымская стена»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что скорость деоккупации Крыма зависит от уровня свободы на материковой Украине. «Крым имеет все меньше свободы. Там, где есть Россия, не может быть свободы. Я подтверждаю: Крым – это Украина, и он возвратится после свержения режима Путина. Чем больше свободы в Украине, тем быстрее упадет «крымская стена», – считает Владимир Омелян.

Народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что среди множества инструментов Украина обладает исключительным аргументом в вопросе возвращения Крыма. Этот аргумент – право крымскотатарского народа на самоопределение. «В любых условиях вопрос Крыма будет предметом обсуждения, а не каких-либо военных действий. Важно не «возвращение Крыма Украине как процесс», этот процесс объективен, а «план действий, связанный с возвращением Крыма». У Украины и сегодня достаточно инструментов. Но один из аргументов, которого нет ни у одной из сторон, – вопрос самоопределения крымскотатарского народа», – отметил Рефат Чубаров, назвав две причины в поддержку крымскотатарской автономии: природность права крымскотатарского народа на самоопределение и возвращение Крыма.

Участники дискуссии были единодушны в негативных оценках ситуации, развивающейся на аннексированном полуострове, и ее тенденциозности: тотальной и широкомасштабной милитаризации, подавлении прав и свобод граждан, невыполнении обещаний и лживости российских властей Крыма.

Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Ольга Корбут: «На территории оккупированного полуострова расположены два аэродрома, использовавшиеся для авиаперевозок. Сейчас оккупационные власти расширяют аэропорт в Симферополе, планируя довести пассажиропоток до 7-8 миллионов человек в год. Но зачем его расширять, если так продвигают Керченский переход? Ведь с завершением строительства моста количество рейсов резко снизится, и полеты станут нерентабельными. Аэродром Бельбек предлагают использовать одновременно как гражданский и военный объект, но о перманентной угрозе остановки гражданских перевозок никто не говорит. Это же – военный аэродром».

Качество жизни в аннексированном Крыму значительно ухудшилось по всем параметрам. Средняя заработная плата составляет 10-15 тысяч рублей. По данным подконтрольных Кремлю местных властей за период с 18 марта 2014 года по настоящее время из Крыма выехало 78 тысяч человек, другие данные экспертов свидетельствуют о 120 тысячах и более.

Качество здравоохранения на полуострове очень низкое, получить качественные медицинские услуги практически невозможно, процедура слишком бюрократизирована.

В цивилизованном понимании образование полностью отсутствует, его просто нет. Детский сад, школа, профессиональное училище, высшая школа – все работает не на воспитание, а на милитаризацию сознания детей и молодежи.

«В Крыму нет украинских школ, а 14 крымскотатарских школ, якобы функционирующих на полуострове, не могут рассматриваться как таковые, поскольку они размываются российскими классами», – сообщил участникам форума Рефат Чубаров.

По мнению экспертов, в Крыму нарастает недовольство властью – не только местной, но и властью в соседней России. Резко снизилось количество лиц, апеллирующих непосредственно к президенту России Владимиру Путину, как к «высшему арбитру во всех спорах и доброму царю». Были высказаны обоснованные сомнения в том, что Россия сможет удержать Крым в будущем.

«Если бы у Кремля была четкая уверенность в том, что он сможет удержать Крым, то Кремль не позволил бы крымским коллаборационистам приобретать недвижимость в соседней России», – полагает Юрий Смелянский.