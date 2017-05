Радиоэлектронные атаки России угрожают Украине, пишет в своей публикации американский исследовательский институт The Jamestown Foundation. В газете The New York Times рассказывают о раскрытии многочисленных попыток российских государственных деятелей повлиять на курс политического развития в США. А молдавское издание NewsMaker цитирует объяснения президента Молдовы Игоря Додона, почему Приднестровье никогда не будет независимым.

Как сообщает американский институт исследований The Jamestown Foundation, Украина является одной из главных жертв российской информационной войны, что ставит под угрозу национальную безопасность страны. По данным издания, которые приводятся в статье «Российская электронная война в Украине: между реальностью и представлениями», за последние три года Россия осуществила более семь тысяч кибератак против Украины.

Автор статьи отмечает, что при отсутствии конкретных фактов еще некоторое время назад было достаточно сложно доказать, какие именно методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) использует Россия против Украины. Однако благодаря независимым исследованиям украинских киберспециалистов сейчас с уверенностью можно говорить о причастности России, включая такие меры, как повреждение сетей управления войсками через глушение радиосвязи, осложнение работы радарных систем и глушение сигналов GPS.

Ссылаясь на недавние исследования, издание отмечает, что с 22 марта 2017 года пророссийские сепаратисты на Донбассе получили 43 единицы современной техники РЭБ, которые были использованы против Вооруженных сил Украины в регионе.

Также сообщается, что среди современных инструментов РЭБ, которые Россия использует против Украины, есть и такие системы, как, например, «Кредо-М1» – переносная радиолокационная станция наземной разведки, которая предназначена для обнаружения движущихся целей на земле или воде и поддержки артиллерии в любое время суток, независимо от времени года и уровня видимости.

Автор статьи заключает, что приведенные факты говорят, во-первых, о том, что «возможности украинских хакеров и расследователей по открытым источникам в разоблачении российских средств РЭБ впечатляют, но они еще не получили необходимой поддержки со стороны украинского правительства». «Традиционные проблемы, такие, как бюрократия и медленные темпы принятия решений, не позволяют правительству быстро применить результаты этих исследований для нужд Вооруженных сил и украинской кибер-безопасности», – говорится в материале. Отмечается, что это не только снижает потенциал украинских военных, но и предоставляет агрессору военное превосходство.

Во-вторых, считает автор, несмотря на прогресс российских систем РЭБ, тот факт, что Украине удается перехватывать их сигналы, свидетельствует о значительно более низких возможностях этих российских систем, чем те, которые часто изображают на Западе.

Автор статьи Сергей Суханкин, корреспондент The Jamestown Foundation, исследователь Международного центра политических исследований в Киеве и Барселонского института политических исследований в Испании, представляет свою статью

Американский ежедневник The New York Times развивает тему влияния российских политических деятелей на окружение президента США Дональда Трампа. По данным издания, приведенным в статье «Главные российские чиновники обсуждали, как повлиять на помощников Трампа прошлым летом», еще летом 2016 года американская разведка собрала информацию, которая обнаружила дискуссии среди российских политических деятелей и руководителей спецслужб о том, как распространить свое влияние на тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, используя для этого его советников.

Издание информирует, что в беседах речь шла о двух людях, которые имели косвенную связь с российскими политиками – Поле Манафорте, который в то время был главой президентской кампании Трампа, и Майкле Флинне – генерале в отставке, который также был советником Трампа.

Автор статьи отмечает, что собранная информация считалась достаточно надежной, чтобы передать дело в Федеральное бюро расследований США и начать контр-расследование, которое продолжается. Однако остается неясно, пытались ли российские чиновники осуществить прямое влияние на этих двух советников Дональда Трампа, что стало основным вопросом для федерального следствия. Оба деятеля отрицали любой сговор с властью России с целью повлиять на выборы. Сам президент США тоже отрицает любую причастность членов его избирательной кампании к российским политикам.

Автор статьи отмечает, что связь Манафонта с Украиной привела к его отставке как руководителя избирательной кампании Трампа в августе после того, как его имя появилось в секретных финансовых документах политической партии Януковича – союзника Путина.

Также в статье говорится и об обнаружении многочисленных связей Флинна с Россией, например, в 2015 году «он заработал более 65 тысяч долларов на деятельности компаний, связанных с Россией, включая транспортную авиакомпанию, причастную к схеме взяточничества с участием российских должностных лиц в Организации Объединенных Наций, а также американскую ветвь компании кибербезопасности, которая, как полагают, имеет связи с разведывательными службами России».

Автор обращает внимание на то, что самая большая разовая выплата поступила от российской телесети RT, финансируемой Кремлем, – она как-то заплатила Флинну 45 тысяч долларов за речь в Москве на мероприятии, где также присутствовал Путин.

Как сообщает молдавское издание NewsMaker, 24 мая президент Молдовы Игорь Додон заявил в местной передаче «Главный вопрос», что Приднестровье никогда не станет независимым государством, «а на деньги, инвестированные в регион за последние 25 лет – около 15 миллиардов долларов США – можно было бы построить второй Дубай».

По словам автора статьи с заголовком «Додон: Приднестровье никогда не будет независимым», это заявление стало ответом президента Молдовы на слова президента самопровозглашенной и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского о незаинтересованности Тирасполя в плане федерализации Молдовы, поскольку целью Приднестровья является получение независимости, «а затем объединение с Россией, о чем его жители заявили еще на референдуме 2006 года».

Издание ссылается на слова Додона: «Одна из главных целей – это объединение государства. У Молдовы нет будущего без Приднестровья, а у Приднестровья нет его без Молдовы. Когда кто-то с левого берега говорит, что мы никогда не будем вместе, я спрашиваю: хотите в Украину? Вы должны выбрать, дорогие приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта Российской Федерации не будет, только объединение в рамках единого государства. Мы найдем формулу. Давайте обсуждать». Но, по мнению президента Молдовы, есть силы, которые не заинтересованы в этом сближении.

«Я спрашиваю у молдавских политиков: вы готовы к федерализации? Готовы изменить Конституцию? Готовы изменить законы? Готовы сделать русский язык государственным? Готовы дать статус российским вооруженным силам, которые расположены на территории Приднестровья? Готовы или нет? Зачем тогда лозунги? Давайте их уберем в сторону, что сначала и предлагалось», – сказал Додон, также предлагая сделать все необходимое для решения этого вопроса, ведь от него зависят жизни людей. «В противном случае противодействие равно силе давления на нас», – отметил президент.