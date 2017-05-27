Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершения официальной программы саммита глав государств-членов Альянса в Брюсселе подвел его итоги для журналистов.

По словам генсека НАТО, члены Альянса согласовали план действий НАТО по наращиванию усилий в борьбе с терроризмом: «Наша тренинговая миссия в Афганистане будет продолжена и обновлена. Я приветствовал сделанное сегодня некоторыми из союзников заявление о дополнительных силах. Также мы приняли решение стать полноправными членами глобальной коалиции против «Исламского государства»... Наши радиолокационные службы слежения будут помогать коалиции в осуществлении воздушных налетов, а некоторые из союзников предложили обеспечить дозаправку в воздухе для самолетов, в них участвующих. Присутствие НАТО в коалиции не означает, что его силы будут участвовать в боях, но будет мощным посланием в смысле нашей готовности участвовать во всемирной борьбе против терроризма».

Также, как отметил Столтенберг, будет создано подразделение по антитеррористической разведке в разведывательном отделе Альянса: «Это улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая и угрозу, исходящую от иностранных боевиков. Идет работа по созданию южного коммуникационного узла в совместном командовании в Неаполе. Он будет постоянно следить и оценивать региональные угрозы, включая терроризм. Мы также рассматриваем, как наиболее активно использовать штаб-квартиру НАТО для специальных операций, которая уже предлагает индивидуальную подготовку по борьбе с терроризмом для государств-членов НАТО и партнеров. Это позволит более активно использовать мобильные группы подготовки, работающие в странах, находящихся под угрозой».

Кроме борьбы с терроризмом, по словам Столтенберга, важной темой саммита стало равное распределение финансового бремени, связанного с НАТО, на всех членов Альянса: «Сегодня мы решили разработать национальные годовые планы, в которых будет отражено, как именно союзники намерены выполнить свои обещания по вкладу в оборону, сделанные в 2014 году».

Администрация Трампа представила проект бюджета с 40-процентным увеличением финансирования военного присутствия США в Европе

Йенс Столтенберг несколько раз в течение итогового брифинга повторил, что не видит какого-либо отсутствия желания со стороны президента США Дональда Трампа участвовать в деятельности НАТО, и счел сомнения в том, что Трамп готов выполнять статью устава НАТО о коллективной обороне, безосновательными: «Он твердо привержен – и твердо об этом заявляет – обязательствам США в отношении НАТО, нашей коллективной обороне и гарантиям безопасности. Он сказал это здесь на встрече со мной, но это он говорил и в Вашингтоне, где мы встречались несколько недель назад. ...Но его действия еще важнее, чем его слова: некоторое время назад администрация Трампа представила проект бюджета с 40-процентным увеличением финансирования военного присутствия США в Европе».

Генсек НАТО остановился и на отношениях Альянса с Россией: «Отношения НАТО с Россией были также одной из главных тем нашей дискуссии. Мы сегодня подтвердили наш подход, имеющий две стороны: сильная оборона в сочетании со значимым диалогом».

Мы не хотим конфронтации и новой холодной войны, но не должно быть недопонимания в смысле нашей готовности к обороне

Отвечая на вопрос русской службы «Голоса Америки», что в поведении России вызывает особое беспокойство НАТО, генеральный секретарь Альянса сказал: «Мы видим некую модель поведения, согласно которой Россия склонна использовать военную силу, чтобы запугивать своих соседей. Мы увидели это в Грузии, в Молдове и в Украине – с незаконной аннексией Крыма и продолжающейся дестабилизацией на востоке Украины. Также мы увидели существенное наращивание военной составляющей в России и услышали определенную риторику, которая стала жестче и более угрожающей, чем раньше. НАТО дало свой ответ, но это был ответ сбалансированный. Мы не хотим конфронтации и новой холодной войны, но не должно быть никакого недопонимания в смысле нашей готовности к обороне. И это причина, по которой мы направляем дополнительные силы в восточную часть НАТО».

«Мы также знаем о тактике A2/AD (Anti-Access/Area Denial, термин, обозначающий ограничение и воспрещение доступа и маневра противника на определенной территории – ГА), которую Россия применила и развила, и мы принимаем это в расчет при нашем военном планировании, отвечаем на это изменениями в наших военных возможностях, чтобы продолжать иметь возможность обеспечивать сдерживание, что является основой Альянса», – заявил Столтенберг, отвечая на вопрос, чем НАТО ответило на наращивание военной группировки России в аннексированномКрыму.

Столтенберг, комментируя отношения НАТО и Украины, сообщил, что Альянс «намерен продолжать близкое партнерство с Украиной, осуществлять практическую и политическую поддержку, а также твердую поддержку всем усилиям, направленным на то, чтобы выполнить Минские соглашения и, в особенности, дать возможность международным наблюдателям выполнять их работу».

Премьер-министр Норвегии: теперь мы меньше сотрудничаем с Россией

Соотечественница генсека НАТО, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг в интервью «Голосу Америки» заявила, что для ее страны состоявшаяся 25 мая в Брюсселе встреча была важной: «Прежде всего, мы подтвердили наши трансатлантические связи. Для Норвегии очень важна морская зона, и понятно, что транспортные линии, возможность поставок во время конфликтов и получения помощи, например, из Северной Америки, остаются также важными – и это зависит от контроля этой морской зоны, который осуществляется с побережья Норвегии. Мы подтвердили, что мы готовы встать друг за друга, что было ясно для каждого из участников этой встречи».

Мы присоединились к санкциям в отношении России, и теперь стало гораздо меньше политического и военного сотрудничества, чем было ранее

Комментируя отношения НАТО с Россией, Эрна Сульберг отметила, что двухсторонние связи не потеряны, но серьезно сократились: «Все мнения об отношениях с Россией были на встрече представлены. Этот вопрос, конечно, наиболее важен для стран, которые граничат с Россией или находятся от нее очень близко, в особенности для восточно-европейских стран. Норвегия всегда имела хорошие отношения с Россией на национальном и местном уровнях, мы вместе работаем на Севере в спасательных операциях. Но мы присоединились к санкциям в отношении России, и теперь стало гораздо меньше политического и военного сотрудничества, чем было ранее».