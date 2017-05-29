Тоннель в Крым: химера или реальность?

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Статус Крыма не может быть проигнорирован», – утверждается в комментарии, опубликованном в американской газете The Financial Times.

«Нормализация отношений с Россией без урегулирования по Крыму, как предлагает Чарльз Купчан, будет полностью бесполезной. Если бы народы Украины и Грузии свободно решили уступить территорию своим соседям, то потом в карательных действиях со стороны международного сообщества не было бы необходимости. К сожалению, события развивались не так. Идет возврат к старой парадигме, допускающей перечерчивание границ мечом. Мы не должны принимать аргументы России, что захваты этих стратегических территорий – это защита права на самоопределение».

«Украинский замминистра иностранных дел Вадим Пристайко: Украина создаст автономию для крымских татар», – пишет турецкая газета Daily Sabah.

Мы должны создать место для крымских татар, где они смогут чувствовать себя как дома

«Говоря с Daily Sabah в кулуарах Международной конференции к 25-летию турецко-украинских отношений, организованной Центром стратегических исследований (SAM) 25 мая в Анкаре, заместитель министра иностранных дел Пристайко заявил, что после 25 лет независимости Украина теперь понимает, что совершила ошибку, не позволяя создать автономную крымскотатарскую республику. «Автономная Республика Крым, незаконно аннексированная Россией, была основана на географических границах, а не на этнических характеристиках. Теперь наш президент и президент Турции пришли к пониманию того, что мы должны создать место для крымских татар, где они смогут чувствовать себя как дома, – сказал Пристайко. – В связи с этим наш президент выступил с инициативой в парламенте о создании автономной крымскотатарской республики», – добавил он».

«Путин перенес выборы на годовщину Крыма», – утверждает британская газета The Sunday Times.

«Депутаты в Москве перенесли дату президентских выборов в следующем году на годовщину аннексии Крыма, чтобы попытаться усилить поддержку Владимира Путина. Голосование должно было состояться 11 марта, но теперь оно состоится 18 марта – в день, когда в 2014 году президент Путин объявил, что Россия захватывает полуостров у Украины. Наблюдатели говорят, что это изменение было попыткой извлечь выгоду из патриотической поддержки аннексии. По закону президентские выборы проводятся во второе воскресенье марта. Два прокремлевских сенатора внесли законопроект, который переносит выборы на неделю, если второе воскресенье следует за неделей, включающей в себя государственный праздник. 8 марта, Международный женский день, является государственным праздником в России, поэтому выборы 2018 года пройдут 18 марта. Андрей Клишас, один из сенаторов, предложивших изменения, ясно дал понять, что это сделано для того, чтобы перенести выборы 2018 года на крымскую годовщину, заявив, что аннексия получила «широкую общественную поддержку». Законопроект, изменивший дату выборов, был одобрен в третьем чтении Думой в среду. Теперь он должен перейти в верхнюю палату, а затем к Путину, чтобы быть подписанным как закон, но это очевидная формальность».

«Опасная профессия – защищать преследуемых в Крыму», – такой материал об адвокате Эмиле Курбединове вышел в испанской газете El Mundo.

«Когда Россия аннексировала Крым, поворотный момент был отмечен в сфере прав человека, особенно для татарского меньшинства, которое с тех пор преследуется снова, вспоминая темные времена 40-х годов.

Мы постоянно сталкиваемся с преследованием тех, кто выражает мнение, отличное от позиции России

«Мой народ пережил геноцид 1944 года, когда советские руководители жестоко изгнали нас с нашей собственной земли, и с детства я знал, что значит быть преследуемым режимом. Я – крымский татарин, и Крым – моя родина», – говорит юрист Эмиль Курбединов, который получил в Дублине ежегодную награду от ирландских НПО Front Line Defenders в знак признания за самоотверженность в защите свободы в Крыму. «После того, как Россия аннексировала Крым, мы постоянно сталкиваемся с религиозными преследованиями, преследованием гражданских активистов, журналистов и тех, кто выражает какое-либо мнение, отличное от позиции России», – говорит новый лауреат».

«Химера или реальность? Китайцы хотят оплатить подводный тоннель в Крым», – задается вопросом чешское издание Deník.

«Оккупация Крыма и санкции против России, вероятно, не закончатся. Это следует, во-первых, из результатов саммита G7, который завершился в Сицилии, а во-вторых – из того, что китайские инвесторы заинтересованы в создании подводных коммуникаций на Керченском полуострове. На саммите G7 руководители ведущих стран согласились, что будут настаивать на санкциях против России до тех пор, пока она не выполнит Минские соглашения о прекращении агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма. Но Кремля, видимо, этого делать не собирается. Наоборот, пытается строить прочные связи между Россией и аннексированным полуостровом.

Параллельно с мостом Россия хочет построить на том же маршруте и подводный тоннель, подобный тому, который проходит между Францией и Великобританией под Ла-Маншем. Поскольку этот тоннель будет частично финансироваться за счет частных средств, проезд по нему был бы платным. Глава Общественной палаты Григорий Йоффе сообщил агентству РИА Новости, что, хотя идея все еще выглядит призрачной, китайцы всерьез задумались об этом. Они утверждают, что могут построить тоннель по скромной цене».