Шведский журнал Svenska Dagbladet размышляет над путями улучшения поддержки Украины со стороны Швеции. Британская газета The Times пишет о причастности международной аудиторской компании к банковскому скандалу в Украине. Испанское издание La Vanguardia пишет о плагиате работы украинского художника, совершенном противоречивым мастером стиля «нео-поп» Джеффом Кунсом и выставленном в самом центре Нью-Йорка.



Шведское периодическое издание Svenska Dagbladet публикует материал «Украина нуждается в помощи Швеции в ее отношениях с Россией». В подзаголовке отмечается, что кровавая война, которую ведет Россия против Украины, является также и угрозой для безопасности Швеции. Автор статьи – Карин Энстрем, депутат шведского парламента и бывшая министр обороны этой страны, отмечает, что именно в связи с этим Швеция должна усилить сотрудничество с Украиной, в частности, в том, что касается кибернетической безопасности. По мнению Энстрем, Швеция может и должна поддерживать Украину. Швеция также должна усилить сотрудничество с Украиной, чтобы противодействовать российской гибридной войне. Автор напоминает, что недавно лидер Умеренной коалиционной партии Швеции Анна Кинберг Батра посетила Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Киева, а также обсудить ситуацию с президентом Украины, выслушав его мнение относительно того, каким образом Швеция может помочь Украине.

Швеции важно иметь хорошие отношения с Украиной – страной Европы, в сердце которой идет война

«Швеции важно иметь хорошие отношения с Украиной – страной Европы, в самом сердце которой идет война. Россия пытается создать «замороженный» конфликт в Украине, проталкивая свои внутренние и внешние интересы», ‒ отмечает депутат шведского парламента Карин Энстрем.



Далее Энстрем пишет, что действия России в Украине являются неприемлемыми и нарушающими ряд международных соглашений. Швеция всегда высказывалась за проведение политики санкций в отношении России. Но, по мнению автора, Швеция может делать гораздо больше в плане оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта в Украине и в вопросах усиления сопротивления Украины российской агрессии. Миллионы украинцев до сих пор нуждаются в гуманитарной помощи, потому что инфраструктура в зоне конфликта была почти полностью разрушена. Швеция, как указывает Энстрем, может сделать важное усилие для улучшения ситуации в пораженных конфликтом районах Украины, в частности, когда речь идет о крайне необходимых медикаментах и остальном медицинском обеспечении. Украина также нуждается в поддержке и помощи в медицинской реабилитации раненых воинов украинской армии и гражданских лиц в зоне боевых действий.



Svenska Dagbladet заключает, что Швеция в целом должна осуществлять усилия с целью поддерживать страны, подвергшиеся российской агрессии. Швеция нуждается в сильной, демократической и реформированной Украине. Ведь, по мнению автора материала Карин Энстрем, стабильные и развитые страны вокруг Швеции могут добавить к укреплению безопасности и самой Швеции.



«Украина нуждается в помощи Швеции в ее отношениях с Россией»

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Британский журнал The Times публикует статью «Аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers втянута в банковский скандал в Украине». Национальный банк Украины заявляет, что примерно 4,2 миллиарда фунтов стерлингов было «скачано» с ПриватБанка двумя самыми влиятельными украинскими оффшорными олигархами. Речь идет о Геннадии Боголюбове, который сейчас живет в Лондоне в доме стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов на фешенебельной Белгрейв-сквер в центре британской столицы, а также об Игоре Коломойском, который преимущественно живет в Швейцарии.

Британская газета пишет, что, по словам Екатерины Рожковой, заместителя руководителя Национального банка Украины, аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) провела аудит и одобрила положение вещей в ПриватБанке без единого упоминания о деньгах, которые исчезли со счетов банка. В интервью телеканалу Al Jazeera Рожкова заявила, что есть возможность запрета деятельности PwC в Украине.

Мы можем наложить запрет на осуществление аудита банковских учреждений в Украине. И мы намерены воспользоваться этим правом

«Если качество аудита находится на низком уровне, мы можем наложить запрет на осуществление аудита банковских учреждений в Украине. И мы намерены воспользоваться этим правом», ‒ заявила заместитель руководителя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.



The Times отмечает, что подобное развитие событий нанесет ущерб репутации компании PwC, которая уже имеет печальную славу не только из-за нынешней серьезной ошибки при организации церемонии вручения «Оскаров» в Лос-Анджелесе, но и ранее, не удосужившись заметить преувеличение показателей прибыли британской сети супермаркетов Tesco на 250 миллионов фунтов стерлингов.

Британское издание добавляет, что этот скандал также выводит в центр внимания Боголюбова, чье состояние оценивается в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов. Боголюбова также рассматривают как одного из самых таинственных олигархов, живущих в Лондоне. В Соединенном Королевстве Боголюбов известен лишь как основатель фонда его имени, поддерживающего еврейские дела. Далее журнал со ссылкой на бывшего руководителя Нацбанка Украины Валерию Гонтареву пишет, что Коломойский и Боголюбов могут предстать перед уголовным расследованием, если появятся доказательства их преднамеренной деятельности в деле пропавших миллиардов. Между тем Коломойский отвергает любые обвинения, тогда как представитель фонда Боголюбова сообщил, что из-за конфиденциальности Боголюбов не готов давать интервью или что-либо комментировать.



«Аудиторская фирм в PricewaterhouseCoopers втянута в банковский скандал в Украине»

Самая популярная газета испанского региона Каталония La Vanguardia печатает статью «Джеффа Кунса обвиняют в Украине в плагиате статуэтки «Сидящей балерины». Речь идет о гигантской надувной скульптуре балерины, установленной в самом сердце Манхэттена ‒ нью-йоркского округа. Каталонский журнал пишет, что автора надувной скульптуры ‒ всемирно известного противоречивого художника из США Джеффа Кунса, который работает в стиле «нео-поп», обвиняют в том, что он скопировал работу украинского скульптора, умершей в начале 1990-х годов. Издание отмечает, что обвинения в адрес Кунса в плагиате сначала появились в социальной сети Twitter.

Скульптура Джеффа Кунса «Сидящая балерина» является копией статуэтки украинской художницы

«Скульптура Джеффа Кунса «Сидящая балерина», выставленная в Центре Рокфеллера, является копией фарфоровой статуэтки умершей украинской художницы».



La Vanguardia пишет, что сам американский художник впоследствии признал, что его 14-метровая надувная скульптура была инспирирована маленькой, как он отметил, «российской» фарфоровой статуэткой. Как отмечает каталонская газета, скандал вокруг плагиата Джеффа Кунса набрал обороты в социальных сетях, в частности в Украине, где многие указывали, что на самом деле работа Кунса является копией работы украинской художницы. Журнал объясняет, что речь идет о статуэтке «Балерина Леночка», автором которой является украинка Оксана Жникруп, умершая в 1993 году.



«Мистер Кунс явно совершил плагиат работы украинского художника и поставил свой плагиат в самом сердце Нью-Йорка», ‒ говорится в одном из многочисленных сообщений в социальных сетях, цитируемом испанским изданием.



Газета напоминает, что Джефф Кунс уже не впервые вызывает резонанс плагиатом чужих произведений искусства. Ранее французский суд налагал на американца штраф в размере 20 тысяч евро, обвинив его в плагиате работы французского фотохудожника Жан-Франсуа Боре.



«Джеффа Кунса обвиняют в Украине в плагиате статуэтки «Сидящая балерина»

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