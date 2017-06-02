Президент России Владимир Путин встретился с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Он много говорил об отношениях с другими странами, кибербезопасности и милитаризации России. Глава Кремля заявил, что на Западе сейчас распространена «русофобия», и якобы ряд стран «пытаются помешать Москве защищать свои национальные интересы». Что означают эти заявления Владимира Путина?



Модератором на встрече Владимира Путина с иностранными журналистами выступил генеральный директор российского государственного агентства ТАСС Сергей Михайлов, который в середине мая попал в санкционный список Украины.



Начиная обсуждение, Михайлов, в частности, сказал, что Россию целенаправленно подталкивают к противостоянию с Западом. И что некоторые западные политики даже ставят Москву в один ряд с экстремистской группировкой «Исламское государство».

​Этим Михайлов, вероятно, апеллировал к заявлению американского сенатора-республиканца Джона Маккейна о том, что боевики этой международной экстремистской организации «могут совершать ужасные вещи», однако «именно россияне были теми, кто пытался разрушить основные принципы демократии».​

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Мультфильм «Маша и Медведь» как «мягкая сила» России?



Такой геополитический «перекос больше не вызывает улыбки», отметил Михайлов. Он также привел пример, что страны Балтии расценивают российский мультфильм «Маша и Медведь» как элемент гибридной войны со стороны Москвы.





Речь идет о том, что в эстонской и литовской прессе начали появляться материалы об этом анимационным фильме как «мягкой силе» Кремля. В частности, через формирование образа доброго и безобидного Медведя – животного, которое традиционно ассоциируется с Россией.



Например, эстонская журналистка Кайя Куннал проанализировала, что в двенадцатой серии мультфильма «Граница на замке» Маша (пограничник) охраняет город Медведя (Россию), куда хочет пробраться Заяц (иностранный шпион), чтобы украсть морковку. У главной героини мультфильма на голове – фуражка с красной звездой, а Медведя показывают добряком, который вынужден защищать то, что ему принадлежит.



«Маша и Медведь» – достаточно успешный российский анимационный проект, который начал выходить на экраны с 2009 года. Студия «Анимакорд» популяризирует мультик вирусным распространением в интернете, не слишком беспокоясь об авторских правах, в отличие от конкурентов в отрасли. Как следствие, сейчас «Маша и Медведь» доступна на очень популярных площадках – iTunes и Google Play, а также на Amazon и Netflix. Кроме России, этот мультфильм транслируют на телеканалах Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канады, в странах Латинской Америки и на Среднем Востоке. Популярен он и в Украине.



Эти упреки «в манипуляциях детьми через «Машу и Медведя» – это «выдумки, которые угрожают стабильности в мире», заверил иностранных коллег директор ТАСС Сергей Михайлов.

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«Путин живет представлениями о мире времен холодной войны»



«Как вы считаете, долго ли продлится эта несправедливость, это несправедливое отношение к России?» – спросил Михайлов у президента Путина.



Владимир Путин заявил, что причина «русофобии» – в том, что «утверждается многополярный мир». А странам «монополистам», мол, не нравится, когда Россия «борется за свои законные интересы».



Этим тезисом, по мнению украинского политического аналитика Института евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача, Путин, «путинская» Россия подтверждают, что до сих пор живут представлениями о полярности времен Холодной войны, и видят себя одним из двух полюсов – антиамериканским.

«Давным-давно уже появился второй полюс в мире – неамериканский. Сейчас Китай намного мощнее, важнее, и гораздо больше значит в мировой политике», – говорит эксперт.

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Кремль наблюдает, что в Европе и мире сейчас происходит глобальная перестройка, и пытается использовать это, чтобы захватить то, что им не принадлежит. А вуалируется это фразами о «многополярном мире», считает Горбач.



Еще один тезис, озвученный Владимиром Путиным, касается «сопротивления России».



«Наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, ее законные стремления к обеспечению ее законных интересов, прибегая к различным воздействиям, которые не вписываются в рамки международного права. В частности, и к ограничениям экономического характера», – сказал президент России.



И хотя, по словам Путина, «эти враждебно настроенные к России страны видят, что эффекта от их противодействия «ноль», все же такое «контрпродуктивное» противодействие «несколько вредит» и России.



«Должно прийти осознание, что это вредит всем. По моему мнению, такое осознание уже приходит. Мы вполне очевидно видим определенные сдвиги ситуации. К тому же, к лучшему. Надеюсь, эта тенденция сохранится», – добавил Путин.

По мнению Владимира Горбача, Путин, вероятно, имеет в виду приход к президентству в США Дональда Трампа, который проявляет определенную лояльность к Москви. А может и подразумевает президента Турции Реджепа Эрдогана, с которым сейчас интенсифицировались переговоры, или же президента Сирии Башара аль-Асада, которому Россия помогает оружием и военными, говорит политолог.

Русофобия – это реакция на российскую агрессию, которая никуда не исчезает

Но наиболее резонансным, по мнению экспертов, стал тезис Путина о распространении «русофобии». Любые проявления русофобии Путин воспринимает остро – как пренебрежение лично к нему как лидеру «русского мира», считает Горбач.



«Русофобия – это страх перед российской агрессией, в первую очередь. Эта агрессия есть и никуда не исчезает, поэтому остается русофобия как реакция на эту агрессию», – добавляет эксперт.



«Патриотические» хакеры могут вмешиваться в немецкие выборы?



Отвечая на вопрос генерального директора агентства Deutsche Presse-Agentur Питера Кропша (Германия) относительно вероятных кибератак со стороны Москвы, Путин заявил, что на государственном уровне Россия этим не занимается. К тому же, он не исключает того, что Россию пытаются подставить сообщениями о кремлевских корнях в тех или иных кибератаках.

Хакеры – люди вольные. Они делают свой вклад в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России

«Хакеры – это же люди вольные, как художники. Они проснулись сегодня, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях. Если они настроены патриотически – начинают делать свой вклад, как они считают, в борьбу с теми, кто плохо отзывается о России», – сказал президент России.



Такая риторика Путина – это продолжение гибридности в политике, которую Россия проводит, начиная с 2014 года, считает эксперт по международным отношениям Олеся Яхно. В таком же стиле он комментировал появление на территории украинского Крыма «зеленых человечков», которые, по первым комментариям Путина, поехали туда «добровольцами», и только потом это публично назвали спецоперацией, говорит она.

Это попытка скрыть характер войны, имеющей признаки не открытого конфликта, а спецоперации

«То, что Путин дает такую трактовку, – это попытка скрыть этот характер войны, имеющей признаки не открытого конфликта, когда Россия говорила бы: да, мы воюем за то и то, а спецоперации», – говорит Яхно.

Однако Европа уже четко сигнализирует Кремлю, что не может игнорировать вмешательства России в политические процессы той или иной страны, говорит Яхно. Поэтому такие его заявления о хакерах как свободных художниках вряд кого-то убедят, добавляет эксперт.









Такой вопрос от немецкого журналиста не случаен – на днях глава внутреннего разведывательного управления Германии Ганс-Георг Маассен заявил, что Берлин ожидает кибератаки против политиков и чиновников накануне парламентских выборов, назначенных на 24 сентября 2017 года.



По его словам, агентству уже удалось несколько раз сорвать попытки кибератак на электронные почты представителей Христианско-демократического союза и канцлера Ангелы Меркель.



Президент России Владимир Путин допустил вмешательства хакеров в будущие парламентские выборы в Германии, однако отрицал, что российские власти могут это официально санкционировать.





А в январе разведка США обнародовала доклад, что руководство России якобы распорядилось повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение республиканцу Дональду Трампу. В документе говорится, что Россия имела доступ к множеству избирательных комиссий США на уровне штатов и местном уровне.



Россия неоднократно отрицала любое вмешательство в выборы в США. Президент США Дональд Трамп также называл скандалы вокруг контактов представителей нынешней американской власти с Кремлем «охотой на ведьм».