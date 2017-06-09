Роман «​Остров Крым» Василия Аксенова​, конечно же, пророческий по отношению к этому самому Крыму. То есть он о недолгой крымской свободе, окончившейся «​военно-патриотическим праздником «​Весна»​. Вспомнив происходившую в реальности операцию «​Крымская весна»​, подивимся совпадению, в данном случае прямо текстуальному. Понадобилась даже фамилия «Аксенов»​, она сейчас используется сами знаете кем. Вообще, наступившую крымскую реальность легко и увлекательно проверять этим фантастическим романом, сравнивать, как воображалось в конце 70-х и как произошло.

И оказывается (в очередной раз), что литература лучше жизни. Крымские обитатели у писателя куда интереснее настоящих, живых крымчан. Они у него были дворянами и идеалистами, красавцами и офицерами, а в жизни оказались пенсионерами, жуликами и торгашами, в лучшем случае – остатками советский интеллигенции. В 90-е эта интеллигенция восприняла «Остров Крым» как образ своего и крымского будущего. Им даже показалось, что оно вот-вот наступит, когда неудачливый сепаратист Мешков пообещал выпустить свои крымские деньги.

Крымская интеллигенция не желала просветить и направить Россию, но лишь поскорее раствориться в ней, припасть к нефтяным щедротам, почувствовать себя полноправной частью путинской обслуги

Напомним, согласно сюжету романа, благородные потомки белогвардейцев со скорбью и чувством вины взирают на убогое советское население, мучаются своими свободами, сытостью и культурой, чем и призывают дикое и бестолковое вторжение с материка. Со свободами будет покончено, как и с изобилием. Будет новая советская республика и, наверное, депортации и ссылки, но это не важно, главное – наконец произошло воссоединение. Отдавая себя в жертву, растворяясь в миллионах родных людей, крымские дворяне рассчитывают переделать ужасную Россию – поглотив их, она обязательно должна будет счастливо измениться.

А вот в жизни вышло иначе. И не в последнюю очередь потому, что после «воссоединения» крымская предоккупационная москвофильская интеллигенция уж совсем не собиралась собой жертвовать, а, напротив, ждала огромных выгод. Она не желала просветить и направить Россию, но лишь поскорее раствориться в ней, припасть к нефтяным щедротам, почувствовать себя полноправной частью путинской обслуги. Устав быть «второсортными хохлами», они ждут резкого повышения курса своих акций. Но этого не получилось, и в сегодняшнем Крыму нужны лишь полуграмотные однофамильцы писателя-пророка.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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