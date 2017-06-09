Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Сегодня существуют новые угрозы, которые были видны в Крыму и на востоке Украины, в хакерских атаках и вмешательстве в дела западных демократий с помощью поддельных новостей

«Ханс Энгелль помнит протесты одного известного политика, когда угрозу со стороны России проигнорировали: «Сегодня мы видим, что он был прав», – цитирует бывшего министра обороны Дании датская газета Berlingske. «Сегодня российская угроза вернулась. Министр обороны Клаус Йорт Фредриксен назвал ее «пугающей» и сравнил возникшую напряженность со временем холодной войны. Президент Путин аннексировал Крым и напал на восточную часть Украины. Россия мобилизует большие воинские части вдоль границы с Прибалтикой. Она разместила в Калининграде ракеты, которые могут достичь Копенгагена, а находящиеся под контролем государства русские хакерские группы готовы напасть на датские больницы и жизненно важные участки инфраструктуры, как уже несколько раз подчеркивал Йорт. Российская угроза вернулась, а датский оборонный бюджет – далеко не тот, каким он был в стране во время холодной войны. Для Уффе Эллеманна-Йенсена, который в свое время плотно занимался вопросами обороны и безопасности, будучи министром иностранных дел в правительстве Шлютера с 1982 по 1993 годы, совершенно ясно, что амбиции заметно выросли, потому что вернулась угроза с востока. «Сегодня мы поставлены перед угрозой, которая во многих отношениях даже опаснее, чем существовавшая во время холодной войны. В то время опасность взаимного уничтожения приводила к тому, что в конечном счете никто не верил в возможность возникновения войны. Сегодня существуют новые угрозы, которые были видны в Крыму и на востоке Украины, в хакерских атаках и вмешательстве в дела западных демократий с помощью поддельных новостей. Все это с учетом поведения Путина усиливает сегодняшние угрозы», – говорит он».

«Когда Путин обойдет Сталина», – рассказывает японское издание Viewpoint. «После финансовых кризисов 2008 и 2009 годов российская экономика оказалась в глубоком кризисе, однако ее спас стремительный рост цен на нефть (одно время баррель стоил 110 долларов), и экономика быстро восстановилась. Тем не менее после того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, произошел обвал нефтяных цен, и финансовый фундамент России серьезно пошатнулся. Также сказалось влияние западных экономических санкций, введенных в связи с аннексией Крыма. В результате сейчас российская экономика находится в стагнации. Алексей Кудрин подчеркивает, что рост государственной экономики невозможен без мирного сосуществования с зарубежными странами, и отмечает, что Россия нуждается в новой дипломатии. Он предупредил, что если этого не произойдет, российская экономика окажется под влиянием «потерянных десяти лет». По словам Кудрина, после того, как российские войска аннексировали Крым, российская экономическая мощь снизилась до уровня 2007 года».

Россия пытается осуществить культурную ассимиляцию

«Крымчане ищут стабильную жизнь под контролем России», – репортаж с таким заголовком опубликовало американское издание EUobserver. «В то же время, в течение многих лет многие украинцы смотрели российские каналы и отказывались говорить на украинском языке в своей повседневной жизни. Теперь настала очередь украинцев попытаться сохранить свою культуру и язык. «Россия пытается осуществить культурную ассимиляцию», – сказал EUobserver Леонид Кузьмин, глава Украинского культурного центра Симферополя. Кузьмина, который был на демонстрациях против российской аннексии в 2014 году, уже несколько раз арестовывали местные власти Симферополя. Он говорит, что местные власти, поставленные Россией, закрыли два украинских университета в Крыму и сделали трудным или даже невозможным выучить украинский язык в школе. Общественные культурные мероприятия на украинском языке часто запрещены, также и возложение цветов к памятнику украинскому писателю Тарасу Шевченко в Симферополе. Центр Кузьмина потерял государственную поддержку и теперь полагается на частные пожертвования. Он по-прежнему организовывает уроки украинского, но на них ходят только около 70 человек. «Если так будет продолжаться, никто не будет говорить на украинском языке в Крыму в течение трех или четырех лет», – говорит Кузьмин».

«Россия хочет осудить замглавы Меджлиса», – сообщает польский телеканал TVN24. «В Симферополе в Крыму начался процесс обвиняемого Россией в сепаратизме Ильми Умерова, замглавы органа самоуправления крымских татар – Меджлиса. Российское общество Мемориал признало процесс нелегитимным и политически мотивированным. Доказательством в деле должна служить экспертиза интервью, которое Умеров дал каналу АТR. В интервью Умеров высказался за усиление санкций против России и возвращение Крымского полуострова, аннексированного Россией в марте 2014 года. Умеров отвергает эти претензии и подчеркивает, что имеет право на свободное высказывание собственного мнения. Обвинения Умерову были предъявлены весной прошлого года. Несколькими месяцами позже он был отправлен в психиатрическую лечебницу на принудительное обследование. Это вызвало многочисленные протесты со стороны правозащитных организаций, которые утверждали, что это возвращение советских практик, состоящих в применении властями медицинских репрессий».

«Надетые при подписании договора с Крымом: часы Путина продаются за 1 млн долларов», – информирует египетское издание Рanet. «Президент России Владимир Путин предложил часы, которые он носил в момент подписания документа об аннексии Крыма Российской Федерацией, для продажи на аукционе за один миллион долларов. Модель «5208» является одной из самых сложных в мире, стоимостью около 980 миллионов швейцарских франков, в соответствии с докладом, опубликованным на «Bloomberg».