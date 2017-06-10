«Крым ‒ форпост русского мира»

Крымские газеты пишут о том, как власти полуострова собираются бороться с засильем иностранных слов в русском языке, о скандальных стройках в заповедной зоне, а также критикуют деятельность прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Крымская правда» по случаю международного фестиваля «Великое русское слово» опубликовала интервью с нынешним председателем Госсовета Владимиром Константиновым под заголовком «Крым ‒ это форпост русского мира и языка». Среди прочего автор материала поинтересовался у Константинов вопросом «засилья иностранных слов в обиходе россиян». На что подконтрольный России спикер крымского парламента ответил следующим образом:

«Проникновение в нашу речь зарубежных слов не такое безобидное явление, как может показаться на первый взгляд. Мы обращали на это внимание во время фестиваля, призывая бороться с этой проблемой. Едешь по улицам городов нашей страны, а кругом висят вывески на иностранном языке, как будто мы живем в Англии или США. Я не говорю о полном отказе от инородных слов, но все же от них нужна определенная защита. Ее формы вполне могут быть выработаны в рамках «Великого русского слова».

«Крымский телеграф» в публикации «Для «Тавриды» откроют новые карьеры» пишет о скандальной стройке в заповедной зоне и разработке новых карьеров на полуострове. По информации еженедельника, в непосредственной близости к Тихой бухте начали строительство трех многоэтажных домов, которое вызвало широкий общественный резонанс. После многочисленных обращений местных жителей и неравнодушных крымчан работы удалось остановить.

Подконтрольный Кремлю министр экологии Крыма Геннадий Нараев пообещал, что в ближайшее время будет проведена экологическая проверка. Инспекторы определят, какой вред природе Крыма был нанесен вследствие проведенных работ, посчитают ущерб, после чего он будет выставлен предпринимателю-нарушителю, который также получит предписание по проведению рекультивационных работ. Что касается разработки новых карьеров, то, по информации Нараева, за три года в эксплуатацию было введено три новых карьера, а закрыто – шесть действующих объектов.

«Сегодня ощущается нехватка строительных материалов. Подрядчик строительства трассы «Таврида» ‒ корпорация ВАД ‒ требует в ускоренном режиме ввести определенные карьеры, которые необходимы для работы, чтобы дорожники не отставали от намеченных сроков и вовремя сдали все объекты», ‒ отметил Нараев.

«Южная столица» в статье «СМЕЛО ‒ не так ли, товарищ Берия…?» критикует деятельность прокуратуры АР Крым и ее руководителя Гюндуза Мамедова.

«Вот что делает в Украине «прокуратура» АР Крым ‒ для всех была полная загадка. Вы думаете, она занималась людьми, которые блокировали Крым? Нет. Вы думаете, что они искали виновных, которые «уронили» высоковольтную опору, оставив Крым без света? Опять не угадали. С декабря 2015 года прокуратура смело занималась делом, тут внимание ‒ Сталина и Берии! Очень смело! И вот прокуратура отчитывается, что собрала достаточно доказательств и подготовила проекты уведомлений о подозрении в совершении уголовного преступления против Украины Сталину Иосифу Виссарионовичу и Берии Лаврентию Павловичу», ‒ пишет ЮС.

«Мы, крымчане, да и не только мы, уже перестали удивляться идиотизму принимаемых решений на Украине, но они выдают все новые и новые перлы, заводя свою страну в полный тупик, из которого трудно выбраться», ‒ добавляет газета.