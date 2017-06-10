На полуострове стартовал высокий туристический сезон. Но даже российские чиновники констатируют – этим летом туристов меньше чем в прошлом году. А потому очень ждут туристов из Украины. Но кто захочет приехать на полуостров, где цены растут, набережные падают, а парки вырубают?

Сколько на самом деле отдыхающих приехало в Крым – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радио Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.