Рептилоиды хату подбросили...

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская живет от скандала к скандалу. Антикоррупционный центр правозащитной организации «Transparency International – Россия» обвинил экс-прокурора Крыма в том, что она не задекларировала принадлежащую ей квартиру в Донецке. Поклонская в ответ обвинила правозащитников в распространении поддельных документов.

В рамках расследования сотрудники «Transparency International – Россия» обнаружили в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущество квартиру в Донецке, зарегистрированную на Наталью Владимировну Дубровскую. Именно эта фамилия часто фигурирует в неофициальных биографиях Поклонской в качестве ее девичьей, хотя официально депутат этого не подтверждала. Кроме того, владелица квартиры родилась в один день с Поклонской, что также позволяет авторам расследования предположить, что Дубровская и Поклонская – один и тот же человек.

Клим Ворошилов

Ну как так, Наталья?

Герман Асмус

Еще тот божий одуванчик !

Александр Вавилов

Всёвыврёти, квартиру Порошенко с Обамой в Донецке подкинули!

Максим Кузько

Что вы к бедной девочки прицепились, там квартирка то, могла и забыть, и вообще она ее там в качестве гуманитарной помоши оставила

Руслан Иманов

С нетерпением жду появления в этом спектакле персонажа с репликой "Спокойно, Маша, я - Дубровский!"

В Генпрокуратуре Украины информацию о том, что Поклонская раньше носила фамилию Дубровская, подтвердили.

Ирина Малышева

Это юридическая формальность, не более того. Все равно- де факто и де юре- эта квартира ее.

Alexandra Garmazhapova

Думала, она Романова

В «Transparency International – Россия» считают, что не все в порядке и с симферопольской служебной квартирой, которую Поклонская давно должна была вернуть.

Расследование правозащитников зацепило Поклонскую за живое. Экс-прокурор Крыма открестилась от донецкой квартиры и заявила, что Transparency International нарушила 4 статьи уголовного кодекса. Поклонская пообещала направить жалобы на эту организацию в генпрокуратуру, следственный комитет и ФСБ. «И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова», – добавила она.

Suhov YZ

Рептилоиды хату подбросили...

Дмитрий Толкачев

"И тогда Transparency International будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова», — сказала Наталья Поклонская.

То есть она, фактически, назвала себя бревном?

Людмила Кузьмина

нервная девушка, сразу за пистолет

Григорий Машанов

Реакция похожа на панику, честно говоря

​В подтверждение своей правоты Поклонская опубликовала в соцсетях документы, которые, по ее мнению, опровергают наличие у нее донецкой квартиры.​

Однако объяснениями Поклонской удовлетворились далеко не все. Да и вопросов к ней осталось очень много.

Sergii Gutsaliuk

...Туфта полная. Трасперенси указала самое главное - идентификационный код 2929721948 покупателя в реестре недвижимости Украины. Тут мы видим совершенно другой код, это вообще другой человек. Или это однофамилица, живущая в этом же доме, или просто банальная подделка. Я вообще удивляюсь такому "опровержению" , реестр открыт , любой нотариус может по коду 2929721948 найти правильную квартиру с правильной Дубровской/Поклонской...

Кстати по поводу кода 2929721948, это именно код Поклонской, так как после смены фамилии с Дубровской на Поклонскую код не меняется…

Olga Borodina

Не поняла этих документов, с этим разберутся профессионалы. Поражает ваша реакция, Наталья. Почему вы так нервничаете? Почему такая истерическая реакция с проверками (это вообще ваше любимое слово), жалобами и запросами? Они увидели факты, усомнились в вашей кристальной честности, и что? Изложили их предельно корректно. И что вас так взбесило? Ответьте достойно, а не "сам дурак", "а покажите вашу собственность", "тьфу на вас", словоблудный пост полный желчи и обиды. Вы публичный человек, чиновник, депутат, с неоднозначной репутацией, поэтому общество, СМИ, НКО, кто угодно вправе задавать вам неудобные вопросы и вам придется на них отвечать. Уж как есть. Это политика.

Тарас Босенко

Хорошо, что вата не умеет читать по-украински. Иначе она бы прочитала, что предоставленные поклонской (она ж вроде юрист!) документы не являются правоустанавливающими. Извлечение из реестра сделок за 2010 год подтверждает лишь факт этой сделки 7 лет назад, не более, и не может подтверждать право собственности кого либо на сегодняшний день...

ольга нестерович

Такое впечатление, что статью на сайте TI ни кто не читал. Трансперенси и не утверждают, что эта квартира Поклонской , они только предположили, но что радует - мадам заерзала, видно не так уж все чисто в ее налоговой декларации. Сейчас это очень модно оправдываться соцсетях стало. И раз уж так пошло- расскажите про служебную квартиру в Симферополе. Поймите одно- Вас троллить только начали, Ваши не совсем адекватные поступки раздражают все больше и больше.

Karlson Lindgren

Вы Наталья Владимировна для начала обнародуйте свои настоящие данные, а то вроде как родились одновременно в Крыму и Луганской област, одновременно замужем и не замужем! Вроде как Поклонская, а фамилию отца и матери чураетесь назвать...! // - Что это за миссис Х у нас в правительстве живёт, а в друг она шпионка, а вдруг она всё врёт!