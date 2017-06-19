Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Сходство Пуэрто-Рико и Крыма», – об этом размышляет латвийская газета Neatkarigas Rita Avize. «1 июня на зависимой от США территории – Пуэрто-Рико – состоялся референдум, на котором 97% избирателей проголосовали за призыв к Конгрессу США признать Пуэрто-Рико новым штатом США. В свою очередь, Россия использует даже обсуждение включения Пуэрто-Рико в США, чтобы обратить внимание на сходства между инкорпорацией Крыма в состав РФ и возможной инкорпорацией Пуэрто-Рико в США. Однако в любом случае результаты пуэрториканского референдума не являются окончательными, и поэтому высока вероятность того, что Конгресс США в очередной раз отложит вопрос о государственном статусе Пуэрто-Рико на отдаленное будущее».

Менеджмент группы подтвердил, что Эйч Пи Бакстер и его коллеги планируют в августе прибыть в Крым самолетом из Москвы. Это будет явным нарушением закона

​«Scooter сыграет в аннексированном Путиным Крыму», – сообщает немецкий таблоид Bild. «Этим летом группа Scooter и ее фронтмен Эйч Пи Бакстер, как и каждый год, хотят порадовать своих поклонников во многих европейских странах. Кроме Финляндии, Швеции и Польши в их гастрольном графике – Украина. Самое непостижимое то, что группа планирует выступить с концертом в Балаклаве – небольшом городке на аннексированном Россией Крымском полуострове. В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией вопреки международному праву. Более 50 тысяч человек бежали от оккупантов. Германия и весь ЕС ввели против России санкции, которые действуют и по сей день. Певец Эйч Пи Бакстер был весьма удивлен подобным ажиотажем. Об этом «звезда» сказала Bild: «Мы собираемся в Крым не для того, чтобы заниматься там политикой, а потому, что нас там ждут фанаты. Мы хотим им кое-что предложить». Однако вряд ли менеджмент группы был совершенно не осведомлен о политических сложностях выступления. На главной странице рядом с городом Балаклава, в отличие от других мест выступления за пределами Германии, не значится название страны, в которой проходит концерт. Для Scooter на кону стоит не только репутация. Концертом уже заинтересовалась украинская юстиция. Принятый (в Украине – КР) после аннексии (Крыма – КР) закон предусматривает пребывание иностранцев на территории оккупированных областей только после получения ими специального разрешения от украинских властей и въезд на оккупированные территории только с материковой Украины. Менеджмент группы подтвердил, что Эйч Пи Бакстер и его коллеги планируют в августе прибыть в Крым самолетом из Москвы. Это будет явным нарушением закона».

«Санкции подталкивают россиян «сплотиться вокруг флага»? Не совсем», – пишет американская газета The Washington Post. «Когда респонденты не получали никакой дополнительной информации, их средний уровень поддержки российского правительства был 3,59. В опросах января интервьюеры напомнили другой группе, что США ввели экономические санкции после того, как Россия аннексировала Крым. Когда им напомнили об этом, респонденты стали поддерживать российское правительство на 36 процентных пунктов больше, чем в контрольной группе (3,95 против 3,59) – статистически значимое увеличение. Это не удивительно. Аннексия Крыма чрезвычайно популярна в России. Другими словами, русские действительно сплачиваются вокруг флага, но из-за безумно популярной аннексии Крыма, а не из-за самих санкций. Западные санкции были узко ориентированы против компаний и лиц, непосредственно участвовавших в решении аннексировать Крым или захватить Восточную Украину, тем самым сводя к минимуму издержки для широких масс населения».

«Россия ищет турбины «Сименс» для крымских электростанций», – информирует американский портал Nasdaq. «8 июня государственная компания «Технопромэкспорт», строящая крымские заводы, объявила на официальном сайте государственных закупок тендер на участие в подготовке технической документации для электростанций. В тендере модель газовой турбины, запланированная для установки, была определена как «SGT-2000E», а генераторы, работающие с турбинами, как «SGen5-100A». Эти модели производятся «Siemens», согласно веб-сайту компании. Тендер был отменен 15 июня. Отвечая на вопрос об отмене, представитель «Технопромэкспорта» сказал, что это связано с необходимостью внесения изменений в технические документы. Представитель отказался предоставить более подробную информацию. Неясно, действует ли все еще план использования турбин «Siemens» или «Технопромэкспорт» меняет тип требуемых газовых турбин. Российское представительство «Siemens» заявило в письме, направленном Reuters, что оно соблюдает все экспортные ограничения. «Поэтому мы не поставляем оборудование для использования или доставки в Крым», – сказано в сообщении».

В предыдущих российских учениях принимали участие силы спецопераций, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты, которые впоследствии были использованы при аннексии Россией Крыма

​«США обеспокоены инцидентами в Балтии на предстоящих российских военных играх», – сообщает американское информагентство Reuters. «Россия отрицает западные опасения, что их военные игры «Запад-2017» будут угрожать стабильности в Восточной Европе. «Когда (Россия – КР) вошла в Крым, это было на фоне учений. Когда они вошли в Грузию – это было учениями, – сказал генерал-лейтенант Бен Ходжес. – Их история полна примеров того, как они не выполняли условия договоров. Для них нарушать их – обычное дело». Отвечая на вопрос, Ходжес сказал, что он, как и Литва, был обеспокоен тем, что российские учения могут привести к провокационным действиям на границах Балтики. В предыдущих российских масштабных учениях в 2013 году принимали участие силы специальных операций, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты, которые впоследствии были использованы при аннексии Россией Крыма, поддержке сепаратистов на востоке Украины и при интервенции в Сирии, говорят дипломаты НАТО».