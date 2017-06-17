В последнее время и дня не проходит без новостей о том, что украинские власти запретили въезд в страну кому-то из иностранных граждан. Самая частая причина – незаконные поездки этих лиц в Крым. Тем временем на полуостров с нарушением украинского законодательства продолжают ехать артисты, политики и журналисты.

Этим летом в Крыму запланированы выступления сразу целого ряда популярных российских и зарубежных коллективов и исполнителей. Особенно большое внимание общественности привлекла к себе немецкая группа Scooter, которая 4 августа должна выступить на фестивале ZBFest в Севастополе.

Игорь Дёменко

Scooter – больше всего расстроил! Серега со Шнуровым тоже, немного...

Игорь Ильин

Деньги не пахнут

Vlad Porochovnikov

Здесь, в Германии, их уже лет 10-15 никто не слушает. Вот и приходится "побираться ", что перепадет. Надеюсь они понимают, что Украину им потом уже никогда не увидеть. Глупо, но что поделаешь – их выбор

На этой неделе широко обсуждался и другой резонансный случай. Девятерых российских участников и болельщиков европейского чемпионата по боксу, который в эти дни проходит в Харькове, тоже не пустили в Украину. Причина все та же – нарушение порядка въезда на территорию Крыма.

Но выжать из этого случая пропагандистский сюжет российским телевизионщикам не удалось.

Андрей Голуенко

Бокс не драка – это спорт. А в спорте все по правилам, о чем они и говорят – нарушили правила, их наказали

Елена Захарова

Оказывается, не все спортсмены – роднины и валуевы, какая радость! Спасибо!

Много шума наделала и новость о запланированном в Киеве выступлении российской группы «Крематорий». Ранее она тоже успела незаконно побывать в Крыму.

Тем временем на полуостров продолжают ехать, игнорируя действующее украинское законодательство, артисты самых разных мастей.

Хотя есть и прямо противоположные примеры – когда российские артисты отказываются выступать в Крыму, опасаясь украинских санкций за незаконный въезд на полуостров.

Укропський Хвашизд

Скоро в Крыму выступать будут только Милявская, Кобзон и Чечерина. Прям как в совке Пугачева, Леонтьев и Ротару. Может и пластинку выпустят

Комментаторы в соцсетях высказывают различные предположения о том, почему, несмотря на возможные негативные последствия, артисты продолжают незаконно въезжать в Крым. Есть, например, такая версия.

Олег Леусенко

Есть мнение, даже не мнение, а сообщение моего коллеги из Питера, что гэбня все эти три года упорно работает с певцами и актерами российского шоу-бизнеса, театра и кино, кнутом и пряником заманивая их с гастролями на оккупированные территории Крыма и Донбасса. Есть такие, что наотрез отказываются, зная чем это для них аукнется. Не понять разницу между аудиториями и финансовыми возможностями гастролей в 45-миллионной Украине и в забаненных, никем не признанных ОРДЛо и острове Зерро не может лишь умственно отсталый артист.

Как эфэсбэшники стимулируют нарушения международного и украинского права? Да очень просто. В частности, есть инфа, как упрашивали ехать на Крым Ваенгу. В двух словах так: ни одного концерта типа в кремле, ни одной засветки на раша-ТВ, будут срываться аренды залов даже в Воркуте, не говоря уже о Питере и Волгограде. А так –​ съездила, прокричала "Крымнаш!", получила гонорар и отвалила. Зато имеешь зеленый билет на ТВ и собственные концерты.

Для чего это надо Кремлю, спросит обыватель? Все просто. С кремлевской, примитивной точки зрения (иной у имперцев быть не может) не допуск к концертной деятельности в Украине расейской элитки вызовет шквал негодования у пятой пророссийской колонны…

Участники обсуждения сходятся в одном: хочешь в Крым – езжай в соответствии с украинским законодательством. В противном случае будь готов к неприятным последствиям для себя.

Елена Рыковцева

...Дорогие. Если у вас на территории Украины есть дети. Родители. Друзья. Могилы. Думайте своей головой. Соображайте. Любого вашего идиотского селфи, снятого в ялтинском баре, будет достаточно, чтобы вы потеряли возможность видеть тех, кто вам дорог, и то, что вам дорого, если конечно дорогу в этот ялтинский бар вы не проложили должным законным образом, с точки зрения законов конечно же той страны, которой законно принадлежат эти территории, которые вы собрались посетить.

Это простые вещи. Им не сложно следовать. А кто не хочет –​ пусть потом не плачет.