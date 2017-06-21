Ну вот, наконец, уже ставший легендарным фильм Оливера Стоуна с "оригинальным" названием "Интервью с Путиным" добрался до российских телеэкранов. 19 июня "Первый канал" в прайм-тайм показал первую серию. Гора родила мышь. Согласно данным Mediascope, фильм посмотрели около 1,5 миллиона москвичей. Этот показатель значительно ниже, чем у снятого два года назад фильма Владимира Соловьева: его ленту "Президент" тогда посмотрели не менее 1,7 миллиона. Думаю, вторую серию Mediascope может даже не замерять, чтобы не расстраивать главу государства. Не говоря уже о третьей и четвертой.

Так скромный российский телеведущий с дурными манерами положил на лопатки классика, автора киношедевров "Взвод", "Рожденный четвертого июля", "Прирожденные убийцы", "Народ против Ларри Флинта" и мн. др. Притом что промоушен нового "полотна" Стоуна был агрессивнее и длился гораздо дольше. Плюс оптимистическая информация о восторгах американской телеаудитории. Но ничего не помогло. В чем секрет Соловьева? Почему Стоун, имя все козыри на руках, уступил ему в этом заочном поединке? Ларчик открывается чрезвычайно просто: американец снял фильм о самом Путине, а Соловьев – о его времени. Если бы Леонид Парфенов перешел на придворную службу, он бы, наверное, снял что-то похожее. Только лучше.

Телепроект "Намедни", которому откровенно подражал Соловьев, – самый подходящий жанр для Путина. Здесь все как с Брежневым: одно дело – унылая персона руководителя, другое – его эпоха, со всеми ее "вкусными" подробностями. Когда про Брежнева сегодня вспоминают добрым словом и соцопросы называют его самым популярным политиком прошлого – это следствие подмены: говорим "Брежнев", подразумеваем "брежневское время".

Путин для населения России – полтора не самых худших десятилетия жизни. Первый компьютер, первая путевка в Турцию или Египет, первая иномарка, купленная в кредит, первый аккаунт в социальных сетях. Уже выросло целое поколение, вся сознательная жизнь которого прошла "при Путине". Те, кому сейчас около 50, точно также родились и выросли "при Брежневе". Помню день, когда Брежнев умер. Новость эта звучала совершенно неправдоподобно. Разве такое возможно, чтобы жизнь продолжалась без его чмоканья на трибуне? То же самое можно сказать и про Путина.

Попробуйте исключить из творческого наследия данного оратора вульгаризмы, пошлые шуточки и бородатые анекдоты. Что останется?

Ушлый Соловьев все это прекрасно понимал, когда кроил свой лизоблюдский фильм. Американец – нет, не понял. Чтобы по достоинству оценить абсурдность творческого метода Стоуна, надо мысленно перенестись на 35 лет назад – в те времена, когда он, молодой кинодеятель, написал сценарий фильма "Конан-варвар" с Арнольдом Шварцнегером в главной роли. 1982 год. Маститый американский режиссер едет в СССР, чтобы обстоятельно поговорить с великим человеком – Леонидом Ильичом Брежневым. "Сосиски сраные" в четырех сериях. Хит сезона. Смешно?

В ходе рекламной кампании фильма Стоуна в общественное пространство постоянно вбрасывались наиболее яркие высказывания Путина. Вау, пошутил про менструации! Ого, гей в душе!.. В общем-то, это весь улов – все, что удалось отжать из однородной серой массы путинских слов, которые он уже тысячу раз успел повторить за годы своего затянувшегося правления. Попробуйте исключить из творческого наследия данного оратора вульгаризмы, пошлые шуточки и бородатые анекдоты. Что останется? Бесконечные повторы одних и тех же клише про "все прогрессивное человечество" и "поджигателей войны".

На самом деле интерфейс Путина – самое неинтересное в Российской Федерации. Это было особенно заметно в ходе недавней прямой линии​. Каждый из людей, попадавший на экран со своими вопросами и проблемами, был в сто раз интереснее главного героя. Акушер из Уфы, девочка-инвалид из Апатитов, островитяне с Байкала и все, все, все. Везде дышали почва и судьба, и только в центре было мертвое пятно. Как очаг туберкулеза на флюорографии.

Владимир Голышев, публицист и драматург

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