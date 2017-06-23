Американский новостной портал Business Insider пишет о загадочных обстоятельствах убийства людей в разных странах, с которыми связан Кремль, ФСБ России или российская мафия. Аналитический центр Atlantic Council размышляет над тем, какими методами надо бороться с политической агрессией Кремля. А британский еженедельник The Guardian сообщает об отмене серии встреч с США Россией из-за новых санкций.

Как пишет американский новостной портал Business Insider, начиная с 2003 года, в разных частях мира при загадочных обстоятельствах произошло более 33 убийств, которые имели отношение к Москве.

Сообщается, что недавно появилось исследование BuzzFeed News, в котором подробно проанализировано, как американские шпионские учреждения передавали по просьбе британского правительства доказательства, свидетельствующие о связи между смертями 14 россиян и британцев с Кремлем, ФСБ или российской мафией.

Автор статьи напоминает, что в начале мая USA Today сообщило о том, что 38 «известных россиян» были убиты с 2014 года, 19 из этих случаев произошли за пределами России: трое в США, один в Греции, один в Индии, один в Казахстане и 12 в Украине. Все жертвы так или иначе «перешли дорогу» «сильным россиянам», при этом «они были или убиты ножом, или же в загадочных авариях или были повешены, доведены до самоубийства после повторных угроз их жизни или были отравлены», и при этом всегда используются «изощренные методы» убийства, чтобы не оставить никаких следов, говорится в статье. Разница с убийствами в Украине отличается тем, что там в основном жертв расстреливают, пытают до смерти или подрывают ‒ сообщает издание.

Также вспоминают случай, который произошел в Украине в начале июня, когда было совершено покушение на убийство добровольцев украинской армии Амины Окуевой и Адама Осмаева, которого Кремль обвиняет в попытке убийства российского президента Владимира Путина в 2012 году. Нападающего газета называет «чеченским наемным убийцей», который выдал себя за французского журналиста.

И странным является тот факт, по мнению автора, что британский суд не принял никаких мер в отношении всех этих дел. Издание ссылается на слова британских разведчиков, которые считают, что британское правительство просто боится политического или любого другого противостояния с Россией, чьи олигархи держат огромные суммы денег в британских банках.

Полиция Вашингтона также, например, не комментирует расследование по делу смерти Михаила Лесина ‒ основателя RT и бывшего исполнительного директора российского «Газпрома», который был найден мертвым с многочисленными травмами головы в гостинице в Вашингтоне.

Так или иначе, говорится в статье, многочисленные убийства недругов Кремля остаются безнаказанными.

Американский аналитический центр Atlantic Council пишет о том, что военная агрессия России против некоторых стран является лишь частью проблемы, ведь она также использует и политические нападения, включающие в себя кибератаки, распространение дезинформации, пропаганду и ряд других опасных действий, направленных, например, на результаты выборов в некоторых демократических странах.

Используя преимущественно невоенные методы, Россия пытается ослабить позиции НАТО и ЕС, а также дестабилизировать страны, которые хотят вступить в эти организации, сообщает автор.

Отмечается, что стратегия по противодействию российским действиям в первую очередь должна заключаться в том, чтобы усилить оборонный потенциал европейских стран и начать борьбу с российской антизападной пропагандой, которая является частью российской «гибридной войны». Для этого, пишет автор, «мы должны идти в контратаку, используя старые и новые технологии», при этом тесно сотрудничая с нашими европейскими союзниками и партнерами.

Издание отмечает, что на национальном уровне нужно «обеспечить целостность избирательных процессов и институтов против кибератак и иностранных манипуляций» и выделить ресурсы на борьбу с российской пропагандой, сотрудничая со СМИ для борьбы с ложными новостями. При этом автор отмечает: «Мы не должны бороться с пропагандой методом пропаганды», но нужно сделать все необходимое, чтобы донести до людей, за какие ценности выступают западные страны.

На международном уровне, в свою очередь, автор считает необходимым привлечение союзников НАТО к поддержке большей роли альянса в борьбе с дезинформацией и «активной деятельностью» России, ведь «защита наших обществ является такой же важной, как и защита наших границ». Поэтому в этом случае автор видит смысл в объединении усилий НАТО и ЕС для того, чтобы «зеленые человечки» не смогли сделать с нашими странами того, что они сделали с Украиной».

The Guardian пишет о том, что из-за новых американских санкций Россия отменила запланированную серию встреч с США, направленную на улучшение отношений между государствами.

Издание сообщает: как заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Ноерт, следует вспомнить, что «эти санкции не появились ниоткуда. Наши целевые санкции были введены в ответ на постоянное нарушение суверенитета и территориальной целостности российского соседа ‒ Украины». По словам Ноерт, Россия знает, какие именно шаги нужно сделать для того, чтобы положить конец санкциям в отношении нее, а именно ‒ выполнить свою часть обязательств в Минских соглашениях и «завершить оккупацию» Крыма.

Между тем автор статьи напоминает: Москва недавно объявила, что прекращает соглашение с США по полетам над Сирией, и заявила о том, что не допустит полетов их коалиционных самолетов над западной частью реки Евфрат.

Издание ссылается на слова Максима Сучкова ‒ политического аналитика, пишущего для российского отдела издания al-Monitor, который считает, что отмена запланированных встреч в Петербурге объясняется ничем иным как недавним развитием событий в Сирии и Украине и имеет целью продемонстрировать «позицию силы» России перед Вашингтоном. Сучков считает, что «это довольно рискованный шаг с российской стороны, ведь в Вашингтоне сообщение об откладывании переговоров может быть расценено иначе, чем пытается показать Москва».