Один мой знакомый в начале текущей войны заметил: «Она уничтожит Донбасс». Он имел в виду, что того Донбасса, который мы знаем, того индустриально-патерналистского анклава, армированного советской ностальгией и симпатией к России, уже никогда не будет. Будет что-то новое, но уже не то.

«Эта война – его самоубийство», – говорил мой знакомый, и сейчас, спустя три года, с ним можно согласиться. Конечно же, «ДНР» – совсем не то, о чем мечтали жители, которые были уверены, что они «кормят всю Украину», и призывали страну «услышать Донбасс».

Нечто похожее произошло и с Крымом – в объятьях России задохнулось что-то такое, что составляло его особое состояние, особое положение, его «автономную республику». Оказалось, по-настоящему особенным он может быть только в составе Украины, а теперь полуостров – не более чем проблемный регион, удержание которого связано с кучей проблем и обстоятельств. Но все же он – «вполне Россия». В России вообще со специфическими регионами обходятся проще.

Русские Крыма утратили право быть полноправными членами многонациональной крымской семьи

И еще оказалось, что ничего кроме «русскости», то есть готовности и даже стремления лечь под Москву, в этой «автономной республике» не было. Она и выполнила эту функцию. Что же может быть с Крымом, когда мы его освободим? Конечно, крымскотатарская национальная автономия. Или – что более нежелательно – рядовая область.

Можно сказать, что русские Крыма утратили право быть полноправными членами многонациональной крымской семьи, и произошло это тогда, когда они позволили от своего лица говорить шайке провокаторов и кидал, и кадровых шпионов. И когда в Москве этим воспользовались, их роль – «русских Крыма» – оказалась отыгранной. И на следующем историческом витке им придется – наконец-то! – уступить место «автономиеобразующего» народа крымским татарам. Когда и если в Крыму вообще возродится какая-нибудь автономия.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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