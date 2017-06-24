Американский аналитический центр Atlantic Council пишет о том, почему при анализе военного конфликта на Донбассе всегда необходимо принимать во внимание его контекст. Британское агентство новостей Reuters размышляет над тем, что может произойти, если внутреннее и внешнее давление на президента России Владимира Путина будет расти. А организация Transitions Online пишет о разнице между отношениями России и Запада – нынешними и времен Холодной войны – и размышляет над новыми рисками недоразумений между «великими державами».

Американский аналитический центр Atlantic Council объясняет, почему многие публикации о ситуации на Донбассе вводят читателей в заблуждение информацией о том, что обе стороны конфликта не выполняют Минские соглашения. Например, недавняя статья Digital Forensic Research Lab анализирует негативное влияние на минские договоренности модернизации украинской военной техники. Но дело в том, поясняет автор, что многие статьи представляют факты, не давая при этом анализа контекста, что важно для оценки ситуации.

Без российских войск, финансирования и оружия не было бы никакой войны

По мнению исследователя, прежде всего следует понимать контекст событий на Донбассе: «Москва ведет войну на востоке Украины, а без российского лидерства, войск, финансирования и оружия не было бы никакой войны. ЕС и США наложили санкции, чтобы заставить Москву остановить ее агрессию и не допустить дальнейшего расширения ее на украинские территории». Важно то, что именно нарушение Россией первых Минских договоренностей привели ко вторым, включающим крайне невыгодные для Украины положения, замечает автор, и многие анализы, по его словам, не содержат этих фактов.

Суть дела, как считает аналитик, понятна: «Москва ведет войну с низкой интенсивностью в Донбассе, чтобы дестабилизировать власть в Украине и привести к потерям с украинской стороны», постоянно понемногу захватывая новые территории.

Москва ведет войну, чтобы дестабилизировать власть в Украине

Автор считает, что лучшим источником информации пока являются отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, ведь Россия также является членом организации, и наблюдатели внимательно относятся к данным, которые обнародовали, без преувеличения событий. Именно в документах миссии ОБСЕ можно увидеть, что, например, в мае «Украинская сторона пострадала от 945 взрывов, тогда как российская сторона получила только 145», и пророссийские бойцы значительно чаще препятствуют деятельности представителей миссии. По мнению автора, эта информация значительно важнее для оценки реальной ситуации на Донбассе.

В выводах автор отмечает, что при описании событий на Донбассе всегда необходимо помнить контекст, из которого четко понятно, что именно Россия начала войну на востоке Украины и продолжает ее поддерживать.

Статья, опубликованная в разделе «Комментарии» британского агентства новостей Reuters, размышляет над тем, что может произойти в случае усиления внутреннего и внешнего давления на президента России Владимира Путина. По мнению автора, российский лидер, скорее всего, снова займет кресло президента по результатам следующих выборов, и это совсем «не означает, что нет соперников, которые ждут, когда он споткнется». Но, как отмечается в статье, оппонентам российского президента всегда надо принимать во внимание тот факт, «что многие критики Путина за последние годы погибли при подозрительных обстоятельствах. Другие оказались в тюрьме или в ссылке».

Многие критики Путина погибли при подозрительных обстоятельствах. Другие – в тюрьме или в ссылке

Даже без прямых угроз своему правлению Путин все же испытывает давление, а «как показывает история, когда Путин испытывает давление, возрастает вероятность начала безжалостного уничтожения его реальных и воображаемых врагов, как дома, так и за рубежом», пишет автор.

Издание поясняет, что давление на Путина также обостряется из-за непредсказуемости позиции администрации президента США Дональда Трампа относительно Кремля и эскалации напряженности в Сирии.

Новый тренд политики Кремля заключается в «дестабилизации и делегитимизации институтов США и Европы», вмешиваясь в избирательные процессы в разных странах. Присутствие России в Сирии имеет целью показать миру и особенно россиянам, какими могут быть последствия восстания против власти для этой страны. Любая внутренняя угроза, которую почувствует Путин, приведет к обострению старых и появлению новых конфликтов за пределами России, отмечают в статье.

Любая внутренняя угроза приведет к обострению старых и появлению новых конфликтов за пределами России

Автор считает, что есть много мест, где Россия может развернуть открытые боевые действия ‒ включая Украину, Грузию и страны Балтии.

Некоторые политики на Западе начали опасаться, что российские войска не покинут территорию Беларуси после окончания военных учений «Запад-2017», что фактически означает, что Беларусь и дальше будет находиться «под российским военным господством», а это глубоко обеспокоило остальную Европу, говорится в статье.

В анализе неправительственной организации Transitions Online речь идет о том, в чем заключается разница между сегодняшним состоянием отношений России и Запада с теми отношениями, которые они имели во времена Холодной войны, и размышляет над новыми рисками, связанными с недоразумениями между «великими державами».

Автор считает, что нынешнее противостояние между Москвой и Вашингтоном еще не достигло того уровня враждебности, который существовал во времена Холодной войны – ведь ни одна из сторон не готова начать полномасштабную ядерную войну. Также, добавляет автор, экономика России сегодня существенно отстает от уровня развития американской экономики. Последний фактор, на который следует обратить внимание ‒ это то, что сейчас в мире существует девять ядерных держав, а не две, напоминают в аналитической статье.

Автор отмечает, что несмотря на эти обстоятельства, существует ряд других рисков, которые также представляют собой существенную угрозу мировой безопасности ‒ ни одна из сторон четко не понимает целей другой стороны, а недоразумение между ними неуклонно растет.

Риски прямого военного столкновения между США и российскими силами на сегодня являются такими же высокими, как и в любое время Холодной войны

Аналитик отмечает, что «существует риск того, что политический фурор в Вашингтоне вокруг связей администрации Трампа с Россией может отвлечь нас от признания того, что глубокий структурный антагонизм между Россией и Западом на самом деле уже выходит за рамки особенностей кампании Трампа и требует срочного внимания дипломатического сообщества с обеих сторон, чтобы смягчить риски восстановленной розни».

Недавнее сбивание американскими военными самолета сирийских правительственных сил, по мнению автора, указывает на эскалацию конфликта между двумя блоками, а значит «риски прямого военного столкновения между США и российскими силами на сегодня являются такими же высокими, как и в любое время Холодной войны», суммируется в статье.