Пророссийски настроенные крымчане возлагали на очередной визит президента России в Крым большие надежды. Но Владимир Путин ограничился лишь посещением детского лагеря «Артек».

Крымские любители Путина ждали своего кумира с особым трепетом и благоговением. Одни – загадывали желание, другие – встречали с челобитными.

Александр Горный

...Крымчане от приезда Путина ждут чуть больше, чем просто очередного ритуального визита. Уже мало приехать, по улыбаться и помахать ручкой. Нужны крепкие президентские тумаки, нужна перезагрузка этого охреневшего крымского жулья.

...Короче либо как всегда, либо есть шанс, что Путин приедет вКрым раздать хороших рабочих президентскиъх пенделей, услышав вопль крымчан…. Президенту верят и всегда ждут в Крыму, крымчане ему искренне благодарны за возвращение Крыма Домой. Правда когда возвращались, прихватили слишком много жулья….да имногие гэрои крымской весны не нажрались за три года…

Слава Масонский

Поклоняются Царю, чтоб земли духовные не отбирали у холоп :-)

Стоят вдоль дороги в надежде что их заметят

Ирина Охременко

"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

(М.Е.Салтыков-Щедрин).

Крымская власть готовилась к визиту Путина по-своему – спешно строила повсюду «потемкинские деревни»

Но Путин в этот раз ограничился лишь посещением «Артека». Там российский президент с удивлением узнал, что воспитанников детского лагеря регулярно водят на винзавод «Массандра».

«Мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», – сказал Путин, обращаясь к директору «Артека» Алексею Каспржаку. Тот поспешил заверить, что дети вино не пьют. «Нюхаете что ли вы?» – переспросил Путин, на что директор лагеря тоже ответил отрицательно.

В соцсетях этот диалог немедленно растащили на шутки.

Александр Николаев

"Нюхаете, что ли вы?" - переспросил президент..Дети скромно потупились...и подумали: "Ах какой же он крутой,"начитанный" и современный" :) Лавандовые поля,конопляный закат, кокаиновые дороги....красотища

Олег Гехман

Боярышник. Так начиналась легенда

Polvo De Estrellas

Судя по статье "Массандру" скоро заменят кисельно-кефирным производством из пальмового масла и нефти - для здоровья детей в Артеке ничего не жалко!

Санкционный фрукт

Президентскую кампанию Путина построят на трёх словах: Кисель, кефир и тёплый сортир.

По уже сложившейся традиции визит российского президента в Крым стал поводом для едких шуток.