Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Вы, возможно, слышали абсурдные обвинения в терроризме со стороны России в адрес крымских татар, но некоторые верят

«Hyper, Hyper», Крым», – очередной материал, посвященный запланированному визиту на полуостров группы Scooter, опубликовало немецкое издание Тaz. «Если Scooter приедет в Крым, то это не просто невинное удовольствие, – отмечает Галина Койнаш из Харьковской правозащитной группы. – Их выступление поможет России узаконить оккупацию и прикрыть репрессии в Крыму». Группа Койнаш поддерживает группу людей (41 человек), арестованных российскими судами в связи с крымским вопросом, большинство из них – крымские татары. «Причина, по которой крымские татары столкнулись с этим – их явное противодействие российской аннексии», – говорит Галина Койнаш. – Без их демонстраций и публичных действий Россия могла бы присвоить Крым очень тихо». Но правительство в Москве будет мстить. К сожалению, на Западе мало интересовались судьбой крымских татар, потому что они являются мусульманами. «Вы, возможно, слышали абсурдные обвинения в терроризме со стороны России в адрес крымских татар, но некоторые верят», – отмечает Койнаш. «Я считаю, что, к сожалению, такая хорошая группа делает большую ошибку», – пишет через Skype Тамила Ташева. «На оккупированной территории люди убиты и брошены в тюрьму, и каждый артист, который играет там, финансирует эти преступления». Десятки тысяч людей бежали после аннексии Крыма Россией, в том числе многие крымские татары. По словам Ташевой, безусловно, группа имеет фанатов на полуострове, и музыка – важна. «Но даже Джамала не поет в Крыму, хотя там есть, конечно, много ее поклонников», – заявляет Ташева.

Путь санкций заключается не только в наказании. Необходимо продолжать давление на Москву до тех пор, пока она не согласится на международные переговоры по Крыму

«Washington Post: Сохраняйте давление на Россию из-за нарушений в Крыму», – колонку с таким заголовком из ведущей американской газеты перепечатало издание Omaha World-Herald. «Администрация Трампа скромно расширила санкции в отношении России на прошлой неделе – обнадеживающий признак того, что она продолжит оказывать давление на режим Владимира Путина за его незаконную деятельность в Украине. Одиннадцать из вновь подвергнутых санкциям лиц и организаций действуют в Крыму, в который Москва вторглась и аннексировала в 2014 году; к ним относятся назначенный Россией государственный прокурор. Однако, по словам двух ведущих крымских правозащитников, никто в оккупированном Крыму не был явно наказан за масштабные нарушения прав человека с 2014 года. Это должно измениться. Активисты хотели бы, чтобы этих официальных лиц добавили к тем, кто подвергается санкциям со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза, в том числе посредством применения «закона Магнитского», который предусматривает действия в отношении должностных лиц, участвующих в преследовании правозащитников. Путь санкций заключается не только в наказании. Необходимо продолжать давление на Москву до тех пор, пока она не согласится на международные переговоры по Крыму, как это делается между Украиной, Францией, Великобританией и Россией относительно военного вторжения последней в восточную Украину».

Лжет Владимир Путин с необычайной легкостью. Может, он социопат, а может, из-за шпионской подготовки ложь стала его второй натурой

​«Внутри путинской эхокамеры», – приглашает взглянуть американский журнал The American Interest. «Лжет Владимир Путин с необычайной легкостью. Может, он социопат, а может, из-за шпионской подготовки ложь стала его второй натурой. Он лжет все время, лжет умышленно. Он никогда не стыдится делать это, особенно на камеру. Самый запоминающийся пример такой лжи связан с Крымом. В марте 2014 года один журналист спросил его, есть ли в Крыму российские вооруженные силы. Путин ответил, что «маленькие зеленые человечки» – это местные силы самообороны, и что российскую форму эти люди могли купить в магазине, где распродаются излишки военного имущества. Спустя месяц Путин сказал: «Конечно, за силами самообороны в Крыму стояли наши военные». А к ноябрю 2014 года Путин уже открыто хвастался: «Да, я не скрываю, конечно, это факт, мы никогда его не скрывали, наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму». В марте 2015 года Кремль показал документальный фильм к годовщине той операции. В нем Путин делится подробностями аннексии Крыма, называя даты, точное время и так далее. Но что касается Крыма, то у Путина были все основания лгать, по крайней мере, в самом начале. На начальном этапе важнее всего было создать путаницу, чтобы застать мир врасплох. Чем меньше знают мировые лидеры, тем лучше. Шло время, и российский лидер занимался правдоподобным отрицанием, надеясь избежать возмездия со стороны мирового сообщества, как это было в Грузии в 2008 году. А когда были введены международные санкции, ему уже не было смысла лукавить, и он начал открыто хвастаться присоединением Крыма».

«Макрон: Франция «не признает аннексию Крыма», – цитирует президента французская газета Le Figaro. «Франция не признает аннексию Крыма Россией», – сказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции со своим украинским коллегой Петром Порошенко. «Франция стремится к суверенитету Украины в ее признанных границах», – добавил он после часовой встречи с главой украинского государства. «Я подтвердил президенту Порошенко свою волю продолжить Минский процесс», – продолжил президент Макрон, который сообщил о своем «горячем желании» найти «конкретный выход из кризиса». Со своей стороны президент Украины пожелал «присутствия ОБСЕ на линии соприкосновения 24 часа в сутки». «Я гораздо более оптимистичен», – после встречи сказал Порошенко, призывая к «мирному плану и деоккупации части Украины».

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