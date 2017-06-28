Крымские газеты пишут о визите в «Артек» президента России, проблеме некачественного замера энергопотребления, а также о попытках крымских экспертов добиться изучения крымскотатарского и украинского языков на полуострове как обязательных.

«Крымская правда» в статье «Президент в «Артеке» рассказывает о поездке Владимира Путина в международный детский центр. По информации газеты, российский президент осмотрел макет «Артек», столовую лагеря «Янтарный», многофункциональный спортивный зал Дворца спорта лагеря «Горный», типовой номер для проживания детей и класс народных промыслов корпуса «Тополь», а также со смотровой площадки лагеря «Лазурный» ознакомился с ходом строительства лагеря «Солнечный» и оставил запись с автографом на памятном знаке большой артековской аллеи на территории лагеря «Морской». Путин поздравил детей с началом новой смены и подчеркнул, что, пережив «достаточно сложные времена», «Артек» возрождается именно как международный детский лагерь. «Сюда всегда приезжали самые лучшие: и из нашей страны, и из-за рубежа. Я знаю, что вас здесь учат главному ‒ дружить. И я вас призываю именно к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы всегда должны знать, что это ваши друзья», ‒ подчеркнул глава российского государства.

«Крымские известия» обращается к проблеме некачественного замера энергопотребления на предприятиях и в учреждениях. По словам главы крымского комитета Госсовета по промышленности, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петра Запорожца, увидеть, насколько рационально предприятия и организации используют энергоресурсы, возможности нет, поскольку инвентаризация энергопотребления проведена на 30%. На заседании комитета Запорожец указал на необходимость строго пресекать несанкционированный отбор электроэнергии и незаконные подключения к государственным сетям. «Из-за этого в разных регионах полуострова возникают перебои с энергоснабжением. Речь идет о самовольных подключениях к сетям больниц, школам, детским садам, к троллейбусным линиям и так далее. Такие случаи должны отслеживаться предприятием «Крымэнерго» и правоохранительными органами», ‒ заявил Запорожец.

«Без функционирования непрерывной системы образования на трех языках равноправный государственный статус крымскотатарского, русского, украинского языков останется лишь декларацией»

​«Голос Крыма» в статье «Каким быть закону о государственных языках республики?» рассказывает об общественных слушаниях в Крымском инженерно-педагогическом университете. Они были посвящены принятому подконтрольным Кремлю крымским парламентом в первом чтении законопроекту «О государственных языках Республики Крым и иных языках Республики Крым». По итогам слушаний их участники утвердили резолюцию, в которой призвали законодателей закрепить в будущем законе положение об обязательном изучении крымскотатарского и украинского языков как государственных языков Крыма. «Без функционирования непрерывной системы образования на трех языках равноправный государственный статус крымскотатарского, русского, украинского языков останется лишь декларацией в Конституции Республики Крым», ‒ говорится в документе. По предложению директора НИИ крымскотатарского языка, литературы, истории и культуры, участники слушаний дополнили резолюцию предложением: при рассмотрении законопроекта во втором чтении предоставить возможность выступить на сессии Госсовета специалистам Кемалу Мамбетову и Рефику Куртсеитову, чтобы донести до депутатов позицию крымскотатарских ученых.