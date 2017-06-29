Угроза засыхающего Крыма

Специально для Крым.Реалии

У России нет возможности обеспечить Крым водой без участия Украины. Сельское хозяйство и промышленность полуострова страдают от обезвоживания, а степь может превратиться в безжизненную пустыню. Признать собственную несостоятельность Кремль не может. Москва готовит информационную почву для будущего ультиматума Украине: или Киев разблокирует Северо-Крымский канал, или Кремль применит силу.

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел выездное совещание в Крыму. Чиновник отметил катастрофическое состояние водоснабжения полуострова и обвинил «недружественную» Украину в попытках дестабилизировать обстановку в регионе. В Минобороны России отчитались, как проходит подготовка новобранцев в подразделениях морской пехоты, дислоцированных в Крыму. Какая связь между двумя сообщениями? Самая прямая.

Николай Патрушев на заседании в Симферополе затронул несколько вопросов: нехватка воды, деятельность на полуострове «иностранных агентов», «угрозы» со стороны Украины и взаимодействие российского ВПК с крымскими предприятиями. На проблеме водоснабжения высокопоставленный чиновник остановился подробно. Показатели, озвученные на заседании, можно назвать катастрофическими. Секретарь Совбеза России сообщил, что с начала аннексии площадь орошаемых земель сократилась на 92%, пострадала промышленность.

Теперь в Крыму орошают только 13 (!) тысяч гектар

«Продолжают тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова. Ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме», – отметил Патрушев. Проблемы с водой снижают темпы экономического развития территории, уверен секретарь Совбеза. До оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Площадь орошаемых земель тогда составляла около 437 тысяч гектар. В конце прошлого года в республиканском «совмине» сообщили, что теперь поливают только 13 (!) тысяч гектар.

Заявления Патрушева – не просто слова рядового чиновника. Речь идет о персоне, входящий в ближний круг президента Владимира Путина. Он вместе с главой ФСБ, министром обороны России и руководителем Службы внешней разведки докладывает главе государства о ситуации в стране и мире. Секретарь Совбеза непосредственно участвует в выработке ключевых политических решений.

Российские власти провалили задачу по обеспечению Крыма водой

И если темой поставок воды озаботился Патрушев, значит вопрос обсуждали на самом высоком уровне в Кремле. И это имеет принципиальное значение. Из слов Патрушева можно сделать два основных вывода. Во-первых, российские власти провалили задачу по обеспечению Крыма водой. После того как Киев перекрыл канал, республиканские «власти» и московские кураторы сделали хорошую мину при плохой игре: мол, Россия не оставит крымчан в беде, найдет выход. Казенный оптимизм быстро иссяк. В конце первого года аннексии «спикер» Владимир Константинов обвинил власти Украины в «водоморе», потребовал провести международное разбирательство и заставить Киев открыть канал.

Дальше разговоров и пропагандистских акций дело не пошло. Москва не решилась подать в суд на Украину с требованием пустить воду на аннексированный полуостров. Кремлевские юристы прекрасно понимали, что исковое заявление с претензиями к Украине даже рассматривать не станут. В соответствии с международным правом, обязанности по обеспечению захваченной территории возлагаются на страну-оккупанта. Отсутствие в Крыму воды, нехватка электричества или дороговизна продуктов – проблемы Кремля, а не Киева.

Отсутствие в Крыму воды, нехватка электричества или дороговизна продуктов – проблемы Кремля, а не Киева

Московские чиновники пытались обнадежить население, что смогут решить проблему. Мероприятия по обеспечению бесперебойных поставок воды были записаны отдельной строкой в федеральной целевой программе по «развитию» полуострова. В российских и региональных СМИ муссировали идею строительства водовода из Краснодарского края. Весной прошлого года глава «госкомитета» по водному хозяйству Игорь Вайль сообщил, что от идеи водовода отказались. На Кубани не оказалось нужного количества воды.

Заявление Патрушева свидетельствует, что у Москвы вообще нет никаких возможностей дать полуострову воду без участия Украины. Крымское население пытаются убедить, что всему виной не Кремль, захвативший их, а Киев, который из «вредности» перекрыл канал. Российский Совбез раскручивает антиукраинскую истерию. Все идет к тому, что Путин обвинит Украину в «гуманитарной катастрофе» на полуострове и выдвинет ультиматум: или Киев открывает канал, или это сделают российские военные. Кремль может выдвинуть претензии в наиболее удобный для них момент. Основной сдерживающий фактор – боеспособность ВСУ и жесткая позиция Вашингтона и Брюсселя относительно кремлевской агрессии. В случае массированного наступления Москвы со стороны ОРДЛО или оккупированного Крыма, вопрос поставки летального оружия Киеву решится автоматически.

Вариантов у Кремля только два: громко кричать о страданиях «обезвоженного» Крыма или решиться на войсковую операцию

Стоит быть реалистами и учитывать, что санкции – действенное средство против кремлевских реваншистов. Путин не идет дальше, но и не оставляет захваченные территории. Череда внешнеполитических поражений и новые санкции вывели московских стратегов из равновесия. Голоса «ястребов», призывающих разделаться с Украиной, зазвучали громче. Кремль активно готовится, наращивая военный потенциал в Крыму и «обрабатывая» местное население. Буквально каждую неделю российское командование сообщает об очередных «учениях» на полуострове. Дошло до того, что они отчитываются о подготовке новобранцев в частях морской пехоты. Российские военные используют любую возможность поиграть мускулами перед Киевом и Западом.

Москве нет смысла брать Киев на испуг. После неудачной истории с «крымскими диверсантами» стало очевидно, что кремлевский блеф перестал работать. Вариантов у Путина и Патрушева только два: громко кричать о страданиях «обезвоженного» Крыма и выглядеть трусами в глазах придворных «ястребов» или решиться на войсковую операцию. Кремлевский главарь, насмотревшись видео о «боеспособности» российской армии, может отдать такой приказ.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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