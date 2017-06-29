Дезинформация стала новым вызовом для демократических обществ, уважающих и защищающих свободу слова.

«Дезинформационные атаки происходят в Украине каждый день, а во время выборов в США Кремль эффективно использовал преимущества открытого общества, чтобы навредить избирательному процессу», ‒ пишет аналитик Atlantic Council Алина Полякова в публикации, посвященной неделе противодействия дезинформации.

«Сдерживание военной агрессии ‒ это только половина битвы. Россия также использует политическую агрессию против общества, используя кибератаки, дезинформацию, пропаганду и операции по воздействию (в советской терминологии ‒ «активные операции»), чтобы повлиять на результаты выборов и повредить доверию к нашим институтам», ‒ пишет в статье для аналитического центра Atlantic Council экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

Если общественность можно обмануть, используя ложные новости, это искажает саму демократию

«Если общественность можно обмануть, используя ложные новости и дезинформацию, это искажает саму демократию», ‒ отмечает в своих комментариях сенатор Шелдон Вайтгаус.

Размышляя над путями противодействия дезинформации, конгрессмен Крис Стюарт заметил: «Нельзя принять закон и запретить дезинформацию. У нас ‒ свобода слова. Нельзя создавать какое-то правительственное бюро правды».

Тем не менее, дезинформация требует определенного ответа. «Это новый рубеж. Правительство должно противодействовать иностранным государствам, которые занимаются производством ложных новостей и дезинформации», ‒ сенатор Роберт Менендес.

«Россияне используют инструментарий 21-го века, и 20-й век уже прошел, ‒ отметил республиканский конгрессмен Адам Кинзингер и добавляет, ‒ мы должны приспособить нашу стратегию к этому. Нельзя забирать свободу слова, но если что-то является ложной новостью ‒ об этом надо знать и надо выработать наш ответ. Крупнейших страх Путина ‒ потеря власти в России, и я считаю, нам нужно противопоставить его действиям наши действия».

Мы должны сотрудничать, чтобы «зеленые человечки» не сделали в наших странах то, что они сделали в Украине

«Мы должны обеспечить защиту избирательного процесса и институтов от кибератак и манупиляций из-за рубежа; мы должны предоставить дополнительные ресурсы для выявления и анализа российской пропаганды и агентов влияния; мы должны сотрудничать с социальными медиа, чтобы обозначать и устранять ложные новости перед тем, как их начинают распространять; нам нужно расширять использование радио, телевидения и интернета, чтобы противодействовать дезинформации и ложным новости», ‒ предлагает Вершбоу.

Он также призвал НАТО и ЕС сотрудничать в противодействии пропаганде и дезинформации, обмениваться разведывательной информацией о киберугрозах и других асимметричных угрозах и проводить совместные учения, «чтобы «зеленые человечки» не смогли сделать в наших странах то, что они сделали в Украине».

«Не стоит бороться пропагандой против пропаганды, но нужно предоставлять объективную информацию», ‒ отмечает Вершбоу, добавив: «защищать наши общества не менее важно, чем защищать границы».