Американский журнал по международным отношениям Foreign Affairs размышляет над медленным развитием реформ в Украине после Евромайдана. Американская газета The Wall Street Journal пишет о том, что запланированный визит президента США Дональда Трампа в Варшаву на следующей неделе может стать поводом для предоставления Украине оружия для борьбы с агрессией России. Британская газета The Times объясняет угрозы наращивания российского ядерного потенциала и предлагает шаги для решения проблемы.

Американский журнал Foreign Affairs размышляет над медленным развитием реформ в Украине после Евромайдана. Авторы статьи Эндрю Фоксалл и Линкольн Пигман, критикуя украинского президента Петра Порошенко, отмечают, что на него возложена очень большая ответственность ‒ «защитить Украину от постоянной агрессии со стороны России на востоке страны, одновременно реформируя ее, сохраняя при этом ценности, которые объединили украинцев на Евромайдане ‒ идеалы демократии, прозрачности и верховенства права». Но, несмотря на это, реформы осуществляются очень медленно, ‒ отмечают авторы анализа.

Они обращают внимание на то, что украинское правительство достигло малого прогресса в стремлении справедливости по отношению к союзникам бывшего президента Украины Виктора Януковича, таким как Юрий Бойко, бывший вице-премьер-министр Украины, или же Юрий Чмырь, бывший заместитель главы Администрации президента Украины. Еще более худшим, по мнению Фоксалла и Пигмана, является то, что эти союзники Януковича и представители действующей Генеральной прокуратуры сейчас осуществляют «закулисные сделки». Сама же прокуратура обвиняет офис Transparency International в Украине в попытке «дискредитации всего государства», распространяя информацию о том, что власть бездействует в преследовании преступлений чиновников времен Януковича.

Авторы отмечают, что Европейский союз, в свою очередь, хорошо замечает «выбор украинской власти, которая борется с антикоррупционными активистами вместо самой коррупции».

Украина сейчас значительно ближе к перспективам членства в ЕС, чем во времена Януковича, и в анализе отмечают, что западные страны должны «сделать все необходимое для того, чтобы не дать украинской демократии стать жертвой имитации демократии официальным Киевом», при этом нужно как можно сильнее давить на Порошенко для создания эффективной административной и судебной системы. Пока что, по мнению авторов, «поведение Порошенко угрожает европейскому будущему Украины, рискуя вернуться к авторитарному прошлому Украины».

Foreign Affairs: «Порошенко, похоже, прибегает к использованию московских авторитарных методов, даже когда он говорит на языке Брюсселя»

Американская газета The Wall Street Journal пишет о том, что запланированный визит президента США Дональда Трампа в Варшаву на следующей неделе может стать поводом для подтверждения приверженности США европейской безопасности и предоставления Украине оружия для борьбы с агрессией России.

Автор статьи Стивен Бланк отмечает, что Россия не только уже расположила четыре армии на украинских границах, перестроила Черноморский флот, но и подготовила логистическую инфраструктуру для войны с Украиной и начала строительство ядерных бункеров в Феодосии и Севастополе. Понятно, что Кремль допускает возможность полномасштабной войны с Украиной с возможным использованием ядерного оружия, говорится в издании.

По мнению автора, президент России Владимир Путин и так считает, что он находится в состоянии войны с Западом, а предоставление оружия восстановит веру в американские ценности. Автор считает, что это заставит Россию вернуться к конструктивному диалогу с Украиной. Более того, Стивен Бланк отмечает необходимость расширения Конгрессом США санкций в отношении России и применения всех необходимых шагов для противодействия российской информационной войне. Наиболее эффективным методом воздействия на Россию, как считает автор, было бы увеличение американского энергетического экспорта в Европу, что ослабило бы позиции Кремля.

В выводах Бланк замечает: «В Варшаве Трамп будет иметь редкую возможность сделать правильное решение и продемонстрировать американское величие в действии. Для нашей и европейской свободы, мы не должны упустить такую возможность».

Британская газета The Times объясняет угрозы наращивания ядерного потенциала России и предлагает шаги для решения проблемы. Автор статьи Эдвард Лукас отмечает, что западные военные эксперты пока крайне обеспокоены ростом арсенала российского тактического ядерного оружия.

Автор пишет, что со времен Советского Союза многое изменилось, ведь Россия была значительно слабее в начале 1990-х, и сегодня «картина снова меняется» ‒ частично ‒ из-за российской паранойи, что, мол, Запад собирается сменить режим правления в Москве.

Российская военная модернизация включает в себя новейшее оружие, а также наземные ракеты, на которые НАТО еще не имеет адекватного ответа, говорится в издании. А российские военные учения, в свою очередь, включают «репетицию использования ядерных боеголовок», пишет автор.

Все это, по мнению Лукаса, является проблемой для Запада, ведь российские действия могут привести к отрицательным результатам, которые коснутся всех стран. «Низкие цены на нефть заставляют Россию принимать болезненные решения о приоритетах обороны: мы должны поощрить Кремль к вариантам, которые делают жизнь безопаснее, а не к более рискованным», ‒ отмечает издание.

«Россия компенсирует свою слабость стойкой решимостью», а потому автор статьи говорит о необходимости изобретения других вариантов сосуществования с Россией, «если мы не хотим нового ядерного оружия в Европе», ведь «важнейшим является решение именно политических вопросов, а не военных».