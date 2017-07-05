Крымские газеты пишут о новых правилах движения грузовых машин, старте уборочной кампании и призыве крымскотатарского профессора.



«Крымская правда» сообщает о новых правилах движения грузовых машин на полуострове. С 1 июля по 30 сентября 2017 года действует временное ограничение на движение грузовиков по дорогам общего пользования федерального значения при температуре свыше 32 градусов. «Во-первых, асфальт будет целее, во-вторых, может быть, уменьшатся пробки на дорогах», – отмечает газета. Однако пока непонятно, как и кто будет контролировать движение большегрузов. По мнению издания, в Крыму следить за порядком стало бы проще, если бы начала работать система фото- и видеофиксации. Камеры уже стоят на некоторых участках, но штрафы гонщикам не приходят.

​«Крымская газета» рассказывает о старте уборочной кампании ранних зерновых. Работа началась сразу в 12 муниципальных образованиях Крыма. Чуть позже подключились остальные.

По информации издания, министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин в первые дни жатвы не просто выехал лично проконтролировать, как идет работа, но и сел за руль комбайна. Он убрал 2,1 га посевов и намолотил около 15 тонн озимого ячменя. Всего в этом году предстоит убрать 543 тысячи га ранних зерновых, пшеницы ожидается собрать около 600 тысяч тонн. В прошлом году площадь под ранними зерновыми была значительно меньше – 493 тысячи га.

Газета «Авдет» разместила статью крымскотатарского профессора Айдына Шемьи-Заде, в которой автор поднимает вопрос незнания его соотечественниками истории своего народа.

«В этом незнании одинаково равны огородники, строители, врачи, профессора. Причина этого известна, но все же уже много лет мы на родине, и имеются в нашем распоряжении серьезные книги (серьезными я называю издания, в которых изложение сопровождается ссылками на источники)», – пишет Шемьи-Заде. В связи с этим писатель обратился с призывом к современным историкам. «Есть сегодня серьезные работы по истории! Может быть, занятость не позволяет широким массам читать более или менее объемные тексты? Что ж, обратимся к историкам с просьбой изложить для широких масс материалы по различным этапам истории в виде дайджестов – сжатых изложений», – предложил автор.