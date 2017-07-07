На полуострове готовятся к довыборам в крымский парламент. Голосование проводят в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Владимира Подлипенцева и кончиной его коллеги Юрия Шевченко. Ожидается, что выборы пройдут в двух округах: в Ленинском районе и Керчи. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, кого выдвинули крымские отделения российских партий и ожидается ли между ними конкурентная борьба.

Дополнительные выборы в подконтрольный России крымский парламент запланированы на 10 сентября. Ожидается, что они состоятся в двух округах: № 9 – в Войковском районе Керчи, и № 12 – в Ленинском районе.

Депутатский мандат по 9-му округу стал вакантным после досрочного прекращения полномочий Владимира Подлипенцева. Он перестал быть депутатом еще в августе 2016 года, когда его назначили главой администрации Керчи. Причем за прошедшее время Подлипенцев уже успел покинуть пост. Слухи о его отставке появились в мае этого года. Он неожиданно ушел на больничный, некоторое время опровергал информацию о своем увольнении, но в последствии все-таки написал заявление об отставке. Официальная причина – по состоянию здоровья. Теперь Подлипенцев занимается врачебной практикой.

Выборы в округе № 12 проводят в связи с кончиной депутата Юрия Шевченко. Он ушел из жизни 30 июня. За неделю до кончины он подал в отставку с поста главы аграрного комитета крымского парламента. Шевченко был депутатом Верховной Рады АРК двух созывов, а также крымским министром АПК.

Профсоюзный босс и партийный секретарь

Выдвижение кандидатов в 9-м и 12-м округах стартовало в конце июня. Правящая партия «Единая Россия» определилась со своими претендентами 5 июля. «Единоросов» на предстоящих выборах будут представлять люди, которые ранее себя никак не проявляли в политике. В 9-м округе партия выдвинула Ирину Черненко, а в 12-м – Олега Марченко. Оба являются жителями районов, в которых проводят выборы.

Ирина Черненко – глава профсоюзной организации госпредприятия «Крымские морские порты». В состав это учреждения входят два крупных керченских порта, кандидат-«единоросс» фактически руководит их сотрудниками.

В Керчи Черненко, по ее словам, проживает с 1987 года. Впервые она побывала здесь, когда проходила практику во время учебы в Одесском институте инженеров морского флота. В буклете, который вуз выпустил несколько лет назад, говорится, что Черненко имеет звание Почетного работника транспорта Украины.

Профбоссом она стала в 2001 году, когда возглавила профсоюз Керченского морского торгового порта – одного из градообращующих предприятий. Интересно, что в этом же году директором порта был назначен Александр Котовский, который сейчас является влиятельным человеком в городе и депутатом крымского парламента от «Единой России».

Стоит отметить, что керченская организация «единороссов» переживает не лучшие времена. Недавно со скандалом ушла в отставку глава горсовета Керчи Лариса Щербула – ее обвинили в коррупции. За увольнение Щербулы выступила часть членов фракции «Единой России», и в конечном итоге ее главный оппонент – городской депутат Андрей Круглов – был исключен из партии.

В Ленинском районе «единороссы» выдвинули в кандидаты секретаря районного партийного отделения Олега Марченко. В его биографии указано, что он является «временно неработающим». В открытых источниках о нем можно найти немного информации. В 2014 году он баллотировался в депутаты сельсовета пгт Ленино, но не смог одержать победу. Из 56 кандидатов он занял 18-е место, в то время как депутатами стали только участники первой десятки.

Темные лошадки и керченский оппозиционер

Сейчас в подконтрольном России крымском парламенте всего две фракции: «Единой России» и ЛДПР. Собираются ли кого-то выдвигать крымские сторонники Жириновского – пока неизвестно. Член фракции ЛДПР Сергей Шувайников заявил корреспонденту Крым.Реалии, что ничего об этом не знает.

«Я уже год не участвую в жизни партийной организации. Я не вхожу даже в руководство республиканской партийной организации, поэтому мне не известно, что там происходит: выдвигали, не выдвигали», – сказал Шувайников.

Крымская организация партии «Справедливая Россия» 22 июня сообщила на своем сайте, что выдвинет кандидатов на довыборах, но до сих пор не огласила их фамилии.

Своих претендентов уже определили в крымском отделении КПРФ. По словам представителя рескома Компартии Олега Соломахина, в Ленинском округе его политсила выдвинула фермера по фамилии Москаленко, а в Керченском – местного депутата Ивана Желтенко. Последний уже 7 лет руководит городским отделением Компартии – вначале Украины, а теперь России. До политической карьеры был рабочим на множестве керченских предприятий, а также агентом по недвижимости. В городе Желтенко известен, как организатор и участник многочисленных митингов на социальную и политическую тематику.

Мы зарегистрировали своего кандидата и будем всерьез браться за этот мандат

В керченском округе также выдвинули своего кандидата конкуренты КПРФ на левом фланге – партия «Коммунисты России», которую возглавляет ветеран крымской политики Леонид Грач.

«Мы сегодня зарегистрировали своего кандидата Алексеева по Войковскому округу. Сам он потомственный железнодоржник, керчанин. Мы будем всерьез браться за этот мандат», – сказал корреспонденту Крым.Реалии Леонид Грач.

В Ленинском округе «Коммунисты России» решили не баллотироваться.

Крымские отделения остальных крупных российских партий пока не выложили на своих сайтах даже фамилий кандидатов.

Видимость выборов будет, а победит тот, кого назначит «Единая Россия»

Политические эксперты считают, что «Единая Россия» полностью контролируют ситуацию на полуострове, и у их оппонентов нет никаких шансов.

«Внешне все будет очень красиво. Но я думаю, сначала подбирают человека, а потом назначают выборы. Видимость выборов будет, участники будут, а победит тот, кого назначит «Единая Россия», – считает крымский политолог Дмитрий Омельчук.

По мнению эксперта, для крымской «Единой России» такие выборы нужны, чтобы подготовится к голосованию на президентских выборах.

«В Крыму очень плотно работают над тем, чтобы очень правильно провести март следующего года и не допустить никаких оплошностей, сбоев», – говорит Омельчук.

Политолог отмечает, что нынешнее крымское руководство – в основной массе выходцы из Партии регионов. По его мнению, сюрпризы во время нынешней кампании исключены.