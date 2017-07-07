В Крыму утвердили новый состав Общественной палаты. Этот орган создан после аннексии полуострова и призван служить публичной площадкой для обсуждения проектов решений местной власти. Смена состава Общественной палаты произошла в соответствии с требованиями «закона» – по истечение трех лет работы – но руководство и большинство членов палаты остались прежними. Кто в ближайшие три года будет служить «визовым» центром для решений крымских властей, выясняли Крым.Реалии.

В соответствии с законом подконтрольного России крымского парламента об Общественной палате, ее основными функциями являются организация широкого обсуждения проектов решений подконтрольных России крымских властей, общественного контроля чиновников и разработки рекомендаций для них. На обеспечение деятельности палаты ежегодно выделяют дотации из бюджета. К примеру, в прошлом году ее работа обошлась в 18,3 миллиона рублей.

Однако назвать Общественную палату полноценным институтом гражданского общества сложно. Чиновники, которых палата должна контролировать, сами назначают состав органа. Поэтому о его самостоятельности и независимости речь не идет.

Две трети состава Общественной палаты (24 из 36 членов) утверждают подконтрольные России парламент и правительство Крыма в равных долях. А оставшихся избирают утвержденные чиновниками члены палаты. Таким образом, в предыдущем составе Общественной палаты Крыма большинство составляли лояльные к крымским властям общественники и представители провластной партии «Единая Россия».

В новом составе кардинальных изменений не произошло – большинство членов Общественной палаты Крыма остались на прежних должностях. А среди тех, кто представляют ее впервые, оказались провластные общественники, члены избиркомов и бизнесмены.

​«Палата общественная, но демократии нет»

Новый состав Общественной палаты избирали 6 июля. Ее главой остался Григорий Иоффе – бывший крымский журналист и экс-вице-спикер подконтрольного России парламента Крыма. Его избрание было настолько предсказуемым, что когда председательствующий спросил у Иоффе, не желает ли он взять самоотвод, участники заседания хором рассмеялись.

«Выбор правильный. Палата общественная, но демократии нет», – полушутя пояснил такую реакцию на назначение глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов.

Бессменным остался заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук – крымский политолог, которого за долгие годы служения чиновникам называют «придворным политологом».

Второго заместителя Иоффе – пенсионера Вооруженных сил Украины, экс-депутата крымского парламента Александра Сибилева – заменили на Александра Рудякова – ректора Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. Последний ранее публично отстаиваил правомочность российской аннексии Крыма и применения силы к тем, кто не согласен с произошедшим в 2014 году.

​Не произошло кардинальных изменений и в составе Общественной палаты. Абсолютное большинство его членов были переизбраны еще на три года.



Квота Аксенова

Как уже писали Крым.Реалии, по квоте Аксенова Общественная палата Крыма пополнилась только четырьмя новыми членами. Среди них полковник украинской милиции в отставке, возглавлявший сводный полк «крымской самообороны» в 2014 году Александр Бочкарев, экс-сотрудник Крымского природного заповедника Лев Григорьев, призывавший украинских музейщиков принять результаты «референдума» в 2014 году, профессор кафедры акушерства и гинекологии Медицинской академии имени Георгиевского, членом «Единой России» Наталья Резниченко и член провластного Общероссийского народного фронта Инна Шишова.

Остальные восьмеро членов, утвержденные Аксеновым, перекочевали в новый состав Общественной палаты на второй срок.



Квота Константинова

Вторую треть членов Общественной палаты утверждал подконтрольный России парламент Крыма. В его списке из 21 человека появились десять новых лиц. Их можно условно разделить на три группы: провластные общественники, члены избиркомов и бизнесмены.

К первой группе следует отнести организацию «Республиканское объединение депортированных болгар Крыма им. Братьев Стояновых», которую в Общественной палате Крыма представляет Алла Аман. Эта организация активно сотрудничает с нынешними крымскими властями, а ее представители участвуют в чиновничьих акциях, демонстрируя межнациональное согласие на полуострове.

Активная участница провластных мероприятий в Крыму Ксения Дурягина тоже стала членом Общественной палаты Крыма, представляя благотворительный фонд развития региона «Крым – родной дом». До российской аннексии Крыма она возглавляла в Симферополе предприятие «Украинский православный духовный центр», одним из учредителей которого являлось управление крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. С 2014 года верующие УПЦ КП подверглись давлению и репрессиям, а у епархии стали отбирать храмы.

Членство в Общественной палате Крыма получила известная на полуострове общественница Екатерина Горелкина. Она представляет свою организацию «Жизнь в твоих руках». В 2014 году общественница помогала переселенцам из Донбасса обустраиваться на полуострове, попав на экраны российского телевидения как спасительница женщин и детей Донбасса от «Правого сектора».

Благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма» в Общественной плате Крыма представляет Анна Цепа – участница мероприятий, организованных крымскими властями и одновременно популярный на полуострове детский психолог, которая нередко появляется на экранах крымского телевидения.

Юрий Штурцев в палате представляет общественную организацию социально-экономического развития «Крым будущего». По данным российского реестра, регистрацию она получила год назад в одной из квартир села Мирное Симферопольского района. Члены этой организации тоже активно сотрудничают с крымскими властями.

Евгений Вересов и Владимира Резанов представлены как общественники, но вместе с тем значатся на сайте подконтрольного России крымского Избиркома как руководители избирательных комиссий № 258 (Центральный район Симферополя) и № 276 (Железнодорожный район Симферополя).

Новый состав Общественной палаты Крыма пополнился также тремя бизнесменами. Один из них – Роман Юхненко – член совета регионального отделения российской партии «Справедливая Россия», казачьей общины, молодежного общественного совета при Евпаторийском горсовете и других общественных формирований.

Двое других бизнесменов – Михаил Егиазаров и Одиссей Пипия. В Общественной палате они представлены как члены двух разных организаций – «Народный Антикоррупционный Комитет» и «Крымские инновационные технологии». Однако по факту Егназаров и Пипия являются владельцами крымских коммерческих структур и выступают в роли инвесторов в ряде бизнес-площадок.



Выбывшие и оставшиеся

В новом составе Общественного совета Крыма не оказалось Натальи Киселевой – крымского социолога, которая многие годы продвигала идеи «русского мира» на полуострове и активно поддерживала его захват российскими силами в 2014 году. После аннексии Крыма Киселева неоднократно заявляла, что ее «не взлюбили» подконтрольные России руководители полуострова.

Остались в новом составе Общественного совета Людмила Добрыня – предприниматель и теща Сергея Аксенова, Александр Балатин – экс-регионал, Герой Украины, Валентина Туманова – экс-замминистра образования Крыма и экс-депутат крымского парламента, Алена Плакида – экс-министр культуры Крыма, супруга гендиректора подконтрольного российским властям «Крымэнерго» Виктора Плакиды. Плакида решила продолжить деятельность в составе Общественной палаты Крыма, несмотря на то, что недавно родила третьего ребенка.

Среди оставшихся в Общественной палате от прежнего состава также значится Борис Левин – обозреватель радио «Россия сегодня», которое является структурным подразделением международного информагентства, возглавляемого Дмитрием Киселевым.

Нынешний состав Общественной палаты Крыма сокращен до 36 членов (предыдущий насчитывал 39).

По информации руководства Общественной палаты, помимо обсуждения проектов решений властей, ее члены будут ежегодно составлять доклады о состоянии гражданского общества на полуострове и разрабатывать рекомендации по улучшению уровня сервиса в крымских здравницах.