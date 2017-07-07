В интервью для американского еженедельника Newsweek известный критик Кремля Владимир Кара-Мурза объясняет, почему президенту России Владимиру Путину не удастся остановить волну протестов в стране. Аналитический центр Atlantic Council размышляет над интересами Кремля в разных странах мира. А издание Bloomberg сообщает о хакерских атаках на ядерные энергетические объекты в США, в совершении которых подозревают Россию.

Американский еженедельник Newsweek публикует интервью с известным критиком Кремля Владимиром Кара-Мурзой. Он объясняет, почему президенту России Владимиру Путину не удастся остановить волну протестов, которая охватит страну в ближайшее время.

Критик напоминает, что почти 18 лет назад, когда Путин впервые занял президентское кресло, государство было достаточно демократичным. В России существовала «свободная пресса, независимое телевидение, в том числе национальное телевидение, которое было известно настоящим политическим анализом и политической сатирой». Он отмечает, что первой войной, которую начал Путин, стала война против независимой прессы, которую ему удалось превратить в мощную пропагандистскую машину за короткий период времени.

Это поведение слабого правительства, не уверенного в собственной позиции

В интервью также подняли вопрос о том, что Россию раздражает «вмешательство в ее внутренние дела» со стороны Запада. Кара-Мурза отмечает, что такие вопросы как «соблюдение прав человека, верховенство права и другие демократические вопросы нельзя считать «внутренними делами». Ведь все это четко указано в основных документах ОБСЕ, участниками которых являются Россия и США, так же как и любая другая европейская страна».

По мнению Кара-Мурзы, в России происходят значительные изменения, ведь, несмотря на бесконечную пропаганду и давление, тысячи людей выходят на протесты против правительства по всей стране. А самое главное, что большинство из этих людей ‒ представители молодого поколения, которые не знают иной власти, чем путинская. Эти люди, по его мнению, ‒ будущее России.

На вопрос о высоких рейтингах Путина, которые составляют почти 90%, Кара-Мурза заметил, что если эти результаты опросов общественного мнения правдивы, то «почему же тогда сажают людей в тюрьму за их политические взгляды? Зачем нужно разгонять мирные оппозиционные митинги? Это поведение слабого правительства, не уверенного в собственной позиции». Он считает, что популярность Путина ‒ это стереотип, который сложился в демократических странах.

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Американский аналитический центр Atlantic Council размышляет над постоянно растущими интересами Кремля в разных странах мира. Автор статьи Ашиш Кумар Сен отмечает, что амбиции Москвы стали причиной беспокойства, ведь они уже вышли за рамки соседства ‒ Украины, Грузии или стран Балтии – и достигли Сирии, Ливии и Афганистана.

Кумар Сен отмечает, что в 2014 году Россия аннексировала украинский Крым и уже несколько лет поддерживает сепаратистов на востоке Украины, где прекращение огня выглядит иллюзорной целью – даже несмотря на подписание Минских соглашений. В сентябре 2015 года Россия начала военные операции в Сирии с целью поддержки президента Башара аль-Асада. В Ливии же Россия сейчас ведет двойную игру: с одной стороны, она официально поддерживает правительство национального единства в Триполи во главе с премьер-министром Фаязом аль-Сараджем, а с другой ‒ поддерживает генерала Халифа Хафтара, который выступает против правительства Сараджа. Такая тактика, по мнению автора статьи, делает Кремль ключевым игроком по обеспечению мирных переговоров в этой стране. В Афганистане Россия поддерживает движение «Талибан», что дает ей возможность осуществлять определенный контроль над развитием событий в государстве, говорится в анализе.

Автор статьи объясняет, что Кремль заинтересован в том, чтобы достичь такой «большой сделки» с США, которая позволила бы ему «свободно действовать на территории бывшего Советского Союза и бывшего Восточного блока». Цитируя слова Эвелина Фаркаса, старшего научного сотрудника Atlantic Council, автор отмечает, что в Украине «в краткосрочной перспективе сохранение статус-кво является победой для Путина. А в долгосрочной перспективе, он хочет вернуть Украину в орбиту Кремля. В Сирии же Путин хотел бы обеспечить влияние России, а в вопросе Северной Кореи он вместе с другими хочет место за столом в обсуждении решения ядерного кризиса».

Американское издание Bloomberg сообщает о хакерских атаках на ядерные энергетические объекты в США, осуществленные от имени иностранного государства. Сообщается, что «хакеры, работающие на иностранное правительство, недавно попытались вмешаться в системы по крайней мере десятка американских электростанций, включая с ядерным объектом Уоллф-Крик в Канзасе», а это вызвало серьезное беспокойство в США. Эксперты предполагают, что иностранные хакеры могут искать уязвимые места в сети. Основным подозреваемым по делу считают именно Россию, известную своей кибердеятельностью в разных странах мира.

Основным подозреваемым по делу считают Россию, известную своей кибердеятельностью

Несмотря на то, что кибератака не принесла никакого вреда атомным электростанциям, это все же стало «красным сигналом», ведь нападающие могут получить доступ к информации о функционировании ядерных объектов. Автор статьи напоминает, что именно российская причастность особенно беспокоит, ведь из-за масштабной кибератаки на украинскую энергосистему Россия уже оставила в 2015 году почти 250 тысяч граждан Украины без электроэнергии.

Считается, что атака на американские энергетические объекты имела целью испытать способность американского правительства реагировать в такой ситуации. Автор отмечает, что операционные системы на атомных станциях были построены еще десятилетия назад, а потому не имеют цифровых систем управления, которые могут эксплуатировать хакеры. Тем не менее, эксперты предполагают, что хакеры могут тестировать различные методы своих нападений.

В статье также напоминают, что Россию подозревают в кибервмешательствах в президентские выборы в США в 2016 году, что способствовало победе Дональда Трампа. Сама Россия эти обвинения отрицает.