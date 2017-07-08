Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении задержанных на админгранице с Крымом российских пограничников. Им вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В социальных сетях это решение СБУ восприняли с воодушевлением.
Ранее, по решению Каланчакского районного суда, задержанных россиян арестовали на 15 суток и оштрафовали на 320 гривен, что многие восприняли, как слишком мягкое наказание. Теперь пограничникам грозят более солидные тюремные сроки.
Спокойно, уже никто никуда не идет. (с)
О! Це ж зовсім інша справа! А то 320 грн, 15 діб..
Якось не по-людськи було :-)
О, можуть, коли захочуть. Завжди є, до чого (докопатися), особливо якщо це російські війська ФСБ.
Молодці, зрада відміняється.
Фууууух. Я боявся, шо нагородять
а я понял, это такая разводка – 700 грн сбить
...Хочется верить, что вслед за этим последуют разборки и с прокурором, который дал основания суду "приговорить" оккупантов к админаресту аж на 15 суток и штрафом аж на 320 грн, и с судьей, который как-то хреновато ориентируется в украинских законах и не знает, что Мордор не только отжал Крым, а и четвертый год ведет войну против Украины на Донбассе...
...При этом, есть немало оснований для вывода насчет того, что вмешательство СБУ в позорное решение суда насчет мордорских диверсантов из ФСБ произошло не без реакции на волну протеста в ФБ...
Так победим…
Некоторые комментаторы откровенно недоумевают – почему СБУ так долго не вмешивалась в ситуацию с задержанными российскими пограничниками?
...От себя лично хочу поблагодарить всех, кто стал кричать о вопиющем случае, когда эти двое братьев- акробатьев могли отделаться легким испугом. Более того, я уверена в том, что без нашего громкого участия СБУ не сделало бы ничего.
Теперь ждем суда. Главное, чтобы эта тема не была размазана вилами по воде...
Но знающие люди тут же разъяснили – все идет по плану.
...Словить и за руку держать, и задержать процессуально – это мягко говоря немного разные вещи. Это должен понимать даже школьник.
Без санкции суда максимальный термин задержания – 72 часа. За это время нужно собрать и подготовить качественные !!!! материалы для суда, чтобы была возможность избрать максимальную меру пресечения. Иначе в суде будет цирк и адвокаты задержанных будут рвать сторону обвинения как тузик грелку. На качественных адвокатов РФ не поскупится, поверьте. А ко всему прочему ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) достаточно сложная процессуально, их же не на месте убийства с окровавленным топором задержали.
Что делают правохранительные органы? Выбирают самый качественный и логичный с точки зрения правового процесса путь.
Госпогранслужба собирает материалы и составляет протокол по административному правонарушению, на основании чего суд применяет к задержанным административный арест на 15 суток! Чувствуете разницу между 72 часами для подготовки материалов для УГОЛОВНОГО производства.
Далее эстафету принимает СБУ, в чьих полномочиях расследовать преступление по ст.110 Уголовного Кодекса. И они имеют в запасе не 72 часа с момента задержания в Херсонской области, а фору в 15 суток, чтобы качественно подготовиться к предъявлению подозрения и избранию меры пресечения уже в уголовном процессе.
И это как бы элементарные вещи для любого, кто хоть иногда открывал несколько книг по праву и два кодекса (про административные правонарушения и уголовный). И уж тем более это элементарные вещи для бывших правоохранителей, которые рядились нынче в суперпатриотов, кстати, не без помощи тех же СМИ, которые часто любят оболваниться в погоне за сенсацией...
Эти т.н. "15 суток" - это старый ментовский фокус. Когда ситуация неясная, явных улик нет, а отпускать нельзя, то во все времена всегда делали админку, "прикрывали" в КПЗ на 10-15 суток, и за это время собирали доказательства.
Нашлись и те, кто остался неудовлетворен решением СБУ. По их мнению, к задержанным россиянам следовало бы применить другую статью Уголовного кодекса Украины.
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