Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении задержанных на админгранице с Крымом российских пограничников. Им вменяют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». В социальных сетях это решение СБУ восприняли с воодушевлением.

Ранее, по решению Каланчакского районного суда, задержанных россиян арестовали на 15 суток и оштрафовали на 320 гривен, что многие восприняли, как слишком мягкое наказание. Теперь пограничникам грозят более солидные тюремные сроки.

Евгений Лешан

Спокойно, уже никто никуда не идет. (с)

Виктория Кротова

О! Це ж зовсім інша справа! А то 320 грн, 15 діб..

Якось не по-людськи було :-)

Антон Ходза

О, можуть, коли захочуть. Завжди є, до чого (докопатися), особливо якщо це російські війська ФСБ.

Молодці, зрада відміняється.

Ігор Убий-Вовк

Фууууух. Я боявся, шо нагородять

Vlad Svidlo

а я понял, это такая разводка – 700 грн сбить

Капустин Андрей

...Хочется верить, что вслед за этим последуют разборки и с прокурором, который дал основания суду "приговорить" оккупантов к админаресту аж на 15 суток и штрафом аж на 320 грн, и с судьей, который как-то хреновато ориентируется в украинских законах и не знает, что Мордор не только отжал Крым, а и четвертый год ведет войну против Украины на Донбассе...

...При этом, есть немало оснований для вывода насчет того, что вмешательство СБУ в позорное решение суда насчет мордорских диверсантов из ФСБ произошло не без реакции на волну протеста в ФБ...

Так победим…

Некоторые комментаторы откровенно недоумевают – почему СБУ так долго не вмешивалась в ситуацию с задержанными российскими пограничниками?

" target="_blank">Liza Bogutskaya

...От себя лично хочу поблагодарить всех, кто стал кричать о вопиющем случае, когда эти двое братьев- акробатьев могли отделаться легким испугом. Более того, я уверена в том, что без нашего громкого участия СБУ не сделало бы ничего.

Теперь ждем суда. Главное, чтобы эта тема не была размазана вилами по воде...

Но знающие люди тут же разъяснили – все идет по плану.

Дмитро Карп

...Словить и за руку держать, и задержать процессуально – это мягко говоря немного разные вещи. Это должен понимать даже школьник.

Без санкции суда максимальный термин задержания – 72 часа. За это время нужно собрать и подготовить качественные !!!! материалы для суда, чтобы была возможность избрать максимальную меру пресечения. Иначе в суде будет цирк и адвокаты задержанных будут рвать сторону обвинения как тузик грелку. На качественных адвокатов РФ не поскупится, поверьте. А ко всему прочему ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) достаточно сложная процессуально, их же не на месте убийства с окровавленным топором задержали.

Что делают правохранительные органы? Выбирают самый качественный и логичный с точки зрения правового процесса путь.

Госпогранслужба собирает материалы и составляет протокол по административному правонарушению, на основании чего суд применяет к задержанным административный арест на 15 суток! Чувствуете разницу между 72 часами для подготовки материалов для УГОЛОВНОГО производства.

Далее эстафету принимает СБУ, в чьих полномочиях расследовать преступление по ст.110 Уголовного Кодекса. И они имеют в запасе не 72 часа с момента задержания в Херсонской области, а фору в 15 суток, чтобы качественно подготовиться к предъявлению подозрения и избранию меры пресечения уже в уголовном процессе.

И это как бы элементарные вещи для любого, кто хоть иногда открывал несколько книг по праву и два кодекса (про административные правонарушения и уголовный). И уж тем более это элементарные вещи для бывших правоохранителей, которые рядились нынче в суперпатриотов, кстати, не без помощи тех же СМИ, которые часто любят оболваниться в погоне за сенсацией...

Евгений Щёголь

Эти т.н. "15 суток" - это старый ментовский фокус. Когда ситуация неясная, явных улик нет, а отпускать нельзя, то во все времена всегда делали админку, "прикрывали" в КПЗ на 10-15 суток, и за это время собирали доказательства.

Нашлись и те, кто остался неудовлетворен решением СБУ. По их мнению, к задержанным россиянам следовало бы применить другую статью Уголовного кодекса Украины.

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