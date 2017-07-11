На сегодня уже более 5 тысяч украинских военнослужащих и нацгвардейцев прошли обучение по натовским стандартам на базе Академии сухопутных войск на Яворовском полигоне Львовской области. Их инструкторы ‒ американские, канадские, английские, польские, литовские военнослужащие. В то же время украинские бойцы не только изучают военное дело, но и вместе с представителями НАТО питаются, и уже знают, какой должна быть еда в армии.

В центральном городке Яворовского полигона организована столовая для американских, канадских и украинских военнослужащих ‒ как для офицеров, так и для солдат, участников международных учений. Готовит и обслуживает одна украинская команда из 35 человек.

Перед входом в столовую ‒ меню. Здесь список десятков наименований блюд: суп-пюре из брокколи, чебурек с сыром, лосось на пару, мясной стейк, рис с овощами, печеный картофель, три вида салатов, а еще отдельно ‒ нарезка овощей, соусы, выпечка, в том числе несколько видов сладкого, фрукты, соки, вода, кофе, чай, сливки, мороженое. Каждый день новое меню. А еще требование ‒ два гарнира. У американцев, конечно, есть еще возможность сделать любимые гамбургеры, и все продукты для этого есть, а вот канадские военнослужащие, учитывая дополнительный ассортимент, любят сыр. Украинские бойцы, которые проходят обучение на полигоне, таким питанием в первые дни удивлены, а еще видят разительную разницу в отношении каждого государства к своим военным.

Канадское правительство выделяет на питание военнослужащих на Яворовском полигоне 425 гривен в день, а на украинцев, которые участвуют в международных учениях, 360 гривен, остальную сумму доплачивает украинская сторона. Закупку продуктов для Международного центра миротворчества и безопасности осуществляет Академия сухопутных войск через систему Prozorro, то есть через открытые торги.

В меню американских и канадских военных ‒ более 600 наименований продуктов. Есть, в частности, морепродукты, десятки видов сыров.

«Есть канадский военный повар, работающий на кухне. Он проверяет качество продуктов. Но мы доверяем украинским партнерам, которые доставляют сюда все продукты. Мне подают борщ, сало и соленья разные. Такие соленья, как здесь ‒ я никогда вкуснее не ел. Мы очень довольны столовой, можем прийти и есть вместе с украинцами, общаемся. Персонал старается готовить очень вкусно», ‒ говорит канадский военнослужащий Майк Лабрек.

На днях завершил трехмесячное обучение первый батальон, который воюет на передовой, 79-ой бригады. Следующими, кто будет перенимать опыт НАТО и увидит натовское питание, будут бойцы 95-й бригады.

«Картофель по-домашнему, суп очень вкусный, салат, мясо все было очень вкусное, сладкое брал, различные виды фруктов. Все разное и всего много: первого, второго, различные блюда, чай, кофе ‒ лучше, чем дома», ‒ оценивает питание по натовским требованиям украинский военнослужащий-контрактник Александр Бабий.

Разница в питании поразительна

Это даже не сравнить, как кормят военных НАТО и украинских военнослужащих, признаются украинцы. Рассказывают, что в зоне боевых действий готовили сами, имели различные продукты, потому что помогали волонтеры, поэтому там питались вкусно, а вот в воинских частях пища ужасная ‒ некалорийная, безвкусная, некачественная.

«Разница есть, конечно, питание у нас и в НАТО. В условиях боевых действий и окопной жизни много есть не хочется. Благодаря нашим иностранным партнерам, которые обеспечивают питание здесь во время учений, думаю, что мы тоже наладим систему питания. Я в армии с 1993 года. С 2014 служу добровольно. Сотрудничество с НАТО очень много нам дает по всем направлениям», ‒ говорит военнослужащий Олег Дубина, который служил в зоне боевых действий.

Всего три километра отделяет столовую, организованную канадскими и американскими партнерами, от столовой для обычных украинских контрактников и срочников. Разница в питании поразительная.

Украинское правительство выделяет на питание одного военнослужащего 71 гривну в день. Блюда готовят из 30 наименований продуктов. В столовой для украинских военных на Яворовском полигоне ‒ гороховый суп, гречка с котлетой, маринованные огурцы, хлеб, сало. Одни благодарят поваров, другие ‒ сетуют, что в супе хрящи, а не мясо, что нет ни овощей, ни фруктов. Военнослужащие приносят с собой купленные на деньги овощи и воду.

Заместитель начальника тыла Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного Александр Мельничук перечисляет продукты, из которых готовят для украинских военных.

«Два вида хлеба, черный, белый, булочка, крупы, макаронные изделия, мед, сахар, соль, чай, специи, картофель, овощи, мясо, рыба, жиры животные, масло, сухофрукты. Граммы расписаны на одного человека. Но овощей, фруктов, таких витаминов в этом списке нет. Мы работаем над тем, чтобы Украина хотя бы приближенно перешла к такой системе питания, как в армии НАТО. Уже есть созданный каталог с продовольствием совместно с волонтерами. Там около тысячи наименований продуктов. Но их без современного технологического оборудования не приготовишь качественно», ‒ говорит Александр Мельничук.

До конца этого года Минобороны обещает изменить питание по новой системе в 20% воинских частей, то есть в каждой пятой. Это, говорят чиновники, даст возможность готовить пищу военным из более чем 350 продуктов.

Эксперименты в отдельных учебных заведениях и частях были удачными. Западная военно-морская база Вооруженных сил Украины уже перешла на новую систему питания, согласно которой военная часть закупает продукты питания, а готовят военные повара. Важно учесть и соответствие продуктов сезону. Но сумма на питание украинского военного при этом возрастет минимально ‒ до более 80 гривен. Чтобы улучшить питание украинской армии, нужна и политическая воля для исключения коррупционной составляющей в этой новой системе.