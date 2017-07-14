Эпопея с реконструкцией исторической достопримечательности Керчи – Митридатской лестницы – затянулась на годы. Летом 2015 года обрушились каменные конструкции одного из пролетов лестницы – памятник архитектуры оказался под угрозой уничтожения. Крымские власти взялись за реконструкцию объекта, но за два года существенных изменений там не произошло. Митридатская лестница продолжает разрушаться.

Митридатская лестница – символ города Керчь и одна из главных его достопримечательностей. Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ – грифонов.

Более чем за два века первоначальный облик лестницы значительно изменился. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Туристы и керчане рискуют, поднимаясь и спускаясь по ней.



Надбитые грифоны и вазы

Первая трещина на конструкциях Митридатской лестницы, по словам местных жителей, появилась в 2014 году. Тогда они стали обращаться к чиновникам с просьбой реконструировать исторический объект. Но все, что сделали власти, – закрыли один из пролетов лестницы от горожан и туристов бетонными блоками.

А уже через год – летом 2015 года – обрушились каменные конструкции на одном из пролетов лестницы. Это произошло во время спектакля о царе Митридате, который проходил здесь под открытым небом. Пострадавших от обрушения нет. Но в результате по всей площади лестницы был разрушен арочный свод, надколоты многие ступеньки, повреждены элементы декора, в том числе вазоны и грифоны.

В результате консультаций подконтрольные России власти Керчи планировали либо разрушить Митридатскую лестницу, чтобы начать работы по восстановлению, либо ожидать ее естественного обрушения.



Митридат: путинское обещание

В итоге Митридатскую лестницу решили реставрировать. По подсчетам проектировщиков, работы обойдутся в 1,2 миллиарда рублей. Завершить их при стабильном финансировании чиновники планировали до 2018 года. Первые средства – 15,6 миллионов рублей – поступили в июне прошлого года, то есть спустя год после обрушения пролета Митридатской лестницы.

«Выделенная сумма позволит выполнить первый этап работ – остановить разрушение лестницы, так как на ней имеются места разрушения, оползней и трещин. Также средства позволят разработать проектную документацию на восстановление Митридатской лестницы. Это позволит определить дальнейший объем работ и суммы, необходимые для восстановления», – сообщала тогда пресс-служба Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крыма.

Первый заместитель главы ведомства Александр Диденко заявлял, что после противоаварийных работ проведут изыскательские, что даст «понимание стоимости объекта и его дальнейшего финансирования».

В сентябре 2016 года на Митридатской лестнице во время рабочего визита в Керчь побывали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

После встречи руководителей России директор Керченского историко-культурного заповедника Татьяна Умрихина заявила городскому изданию Kerch.net, что Путин пообещал выделить на реконструкцию лестницы больше средств, чем назвали проектировщики.

«Первые средства уже пришли в город на противоаварийные работы. И то, что называют проектировщики цифру в 1,2 миллиарда рублей, то президент (России Владимир Путин. – КР) даже поправил: наверное, около полутора миллиардов на это нужно», – сказала она.

На момент приезда Путина в Керчь Митридатская лестница оставалась практически нетронутой после обрушения.

После визита Путина ее укрепили железными подпорками и решетками.





Путинское предупреждение

В этом году чиновники продолжают обсуждать необходимость восстановления Митридатской лестницы. При этом стали смещаться сроки выполнения работ. В феврале глава Госкомитета по охране культурного наследия подконтрольного России правительства Крыма Сергей Ефимов, встречаясь с Сергеем Аксеновым, заявил, что работы на исторической лестнице завершатся в 2019 году.

«В этом году будут выполнены проектно-реставрационные работы. На это выделено 200 миллионов рублей, и по 500 миллионов рублей – на последующие работы в 2018 и 2019 году», – сказал он.

Тем временем на лестнице появилась новая трещина. Она проходит по каменной кладке напротив обрушившегося в 2015 году участка, который укрепляют металлическими конструкциями.

Но и это не ускорило начало восстановительных работ. Митридатская лестница и ее объекты стоят полуразрушенными.

В июне Владимир Путин во время очередного визита в Крым поинтересовался судьбой Митридатской лестницы и потребовал от крымских властей ускорить процесс ее восстановления.

Аксенов заявил Путину, что проект реконструкции лестницы находится на стадии разработки проектной документации. А датой окончания работ на объекте назвал 2018 год, а не 2019-й, как оговаривал со своим подчиненным накануне приезда в Крым российского президента.

«Основные строительные и реставрационные работы начнутся в следующем году. По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет. Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году», – заявил Аксенов.



Кому доверили символ города

После визита в Крым Владимира Путина подконтрольные России местные чиновники начали искать подрядчика по проекту реконструкции Митридатской лестницы. Его стоимость оценили в 101,5 миллионов рублей. В начале июля провели тендер, в котором приняли участие четыре российских компании.

В конкурсе победила компания ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга. Согласно тендерной документации, подрядчик должен выполнить реставрацию и реконструкцию Большой Митридатской лестницы, благоустроить участки склона горы Митридат, организовать смотровую площадку на вершине горы, воссоздать музей древностей и так далее.

По данным российской налоговой службы, ООО «Меандр» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2007 году. Его офис, судя по информации регистрационных документов, размещается по улице Профессора Попова в центральной части города.

Фирма принадлежит физическому лицу Елене Завадской. Основным профилем «Меандра» указаны разборка, снос и строительство зданий. Также она занимается инженерными изысканиями и предоставляет технические консультации в этих областях.

На сайте компании приводят примеры реставрационной деятельности. Они свидетельствуют, что фирма активно осваивает бюджетные заказы в различных городах России. В перечне работ значатся церковь Благовещения ансамбля Соборной горы в Смоленске, Ансамбль Новодевичьего монастыря и Боголюбская церковь в Москве, комплекс крепостных построек и сооружений на острове в Выборге и другие объекты.

После аннексии Крыма «Меандру» также удалось получить несколько проектов бюджетных подрядов на полуострове. В частности, фирма реставрировала объект культурного наследия «Мечеть и Медресе» в Старом Крыму. В рамках федеральной программы развития Крыма до 2020 года специалисты «Меандра» провели ряд противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на полмиллиарда рублей. Фирма реконструировала «Ласточкино гнездо», комплекс сооружений Генуэзской крепости в Судаке, «Усадьбу П.С. Палласа» в Симферополе, здание кинотеатра «Украина» в Севастополе и другие объекты.

Крымские журналисты заметили: иногда строительные заборы и леса «Меандра» появляются на объектах раньше, чем завершаются тендерные процедуры, что может свидетельствовать о договоренностях фирмы с местными чиновниками. К примеру, в прошлом году «Меандр» начал реставрационные работы в кинотеатре «Украина» на месяц раньше, чем завершился конкурс. В рамках тендера фирма тогда получила 102 миллиона рублей. Чиновники отрицали, что подрядчик был определен заранее, а в компании отказались от комментариев.

В случае с реконструкцией Митридатской лесницы питерская фирма тоже заранее проявила интерес к объекту – еще в прошлом году она представила керченским властям проект реконструкции исторического объекта. Однако появление подрядчика дает основания надеяться, что работы на Митридатской лестнице все же начнутся.