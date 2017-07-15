Крымские газеты пишут о скандальном строительстве аквапарка в Симферополе, проверках в подконтрольной России Сакской администрации и реконструкции центральных улиц в крымской столице.

«Крымская правда» в статье «Вместо забора – тротуар» рассказывает о жалобах симферопольцев на компанию, которая возводит единственный в городе аквапарк, при этом незаконно вырубая деревья. Из-за жалоб горожан главе российской администрации Симферополя Геннадию Бахареву пришлось проверить объект, строительство которого ведется уже полгода. Его стоимость – более 400 млн рублей. Как выяснилось, при строительстве аквапарка была допущена ошибка со стороны застройщика. По словам Бахарева, территория объекта ограждена каменной стеной, наличие которой не было предусмотрено. Кроме того, застройщиком осуществляется незаконный снос деревьев. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов возмутился, когда побывал на объекте, заявив, что забор, который препятствует проходу граждан, необходимо снести. Гендиректор компании-застройщика в комментарии изданию пообещал восстановить дорожку, а забор, по его словам, уже начали разбирать.

«Крымский телеграф» в материале «Интриги сакского двора» сообщает о массовых проверках в нынешней администрации города после анонимного обращения в контролирующие органы. По информации еженедельника, некий гражданин Иван Федоров пожаловался на сотрудников администрации и на все, что происходит в городе, в различные инстанции. В обращении на шести листах автор письма изложил свое отношение к работе местной власти, рассказал о судьбе государственных санаториев, продававшихся в частные руки с конца 90-х, о земельных аферах и коррупционных схемах. Однако многочисленные проверки не выявили ни одного нарушения. Издание попыталось связаться с Федоровым, но не смогло выйти на него. Электронные адреса, которые указывал автор в качестве адреса отправителя, оказались заблокированы или удалены. По слухам, пишет газета, анонимом является один из обиженных сотрудников администрации. Им уже заинтересовались правоохранительные органы.

Газета «Южная столица» пишет о масштабной реконструкции улицы Толстого в Симферополе, стартовавшей весной 2017 года. По информации еженедельника, спустя несколько месяцев были выявлены проблемные моменты, которые стали причиной отставания от графика. Проблема состоит в ненормативном состоянии бетонных лотков, которые должны обеспечивать защиту уложенных новых труб. Изначально в проектно-сметной документации средства на них не предусматривались. Для проведения капитального ремонта на должном уровне требуются дополнительные финансы. «Улица Толстого остро нуждается в новых железобетонных лотках для труб, иначе спустя уже пару лет старые проблемы с постоянными порывами теплотрассы могут вернуться вновь», – отмечает газета.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове