Крымский винзавод «Массандра» решил снизить цены на свою продукцию в фирменных магазинах на 30-50%. В соцсетях гадают об истинных причинах этого шага.

Официальная версия снижения цен – «в поддержку курортного сезона». Ее озвучила на своей странице в Facebook директор «Массандры» Янина Павленко.

Александр Крымский

Первое серьезное улучшение у нас. Бухло подешевеет

Этот аттракцион невиданной щедрости многих удивил. Да и в то, что снижение цен на вино как-то поможет спасти провальный курортный сезон, мало кто верит.

Александр Прокофьев

Скинут ли на 30-50% цены крымские отельеры и рантье?)))\

Владимир Гарначук

Странные инициативы. Массандра делает портвейны и крепленые вина

То есть получается они хотят алкашей в Крым завезти в алкотрипы? А как на такую ценовую политику отреагируют дистрибуторы?

Михаил Ковалев

...если так легко могут сбросить 30-50% цены, то какая там маржа вообше?!!

Виталий Сайко

В связи с этим у меня логичный вопрос. Если, к примеру, бутылка рядового вина на момент перехода под власть РФ в Крыму стоила.. ну условно 23 гривны, то с какого перепугу, даже с курсом 4 к 1 она вдруг сразу стала стоить 250-300р вместо 100р? Стоило ли так задирать цены? Сказал бы там что виноград завозной, пошлины, так нет же –​все свое. Ну спирт там в некоторых сортах добавляют ректификат, хорошо, теперь его не везут с Украины, дороже стал. Но не в такой же степени!

Есть также мнение, что снижение цен будет достигнуто за счет ухудшения качества вин. Хотя и у нынешней продукции «Массандры» критиков хватает.

Святослав Курашин

В рамках акции лучше бы вернули производство крепленых вин. А за это сухое .... маловата скидка. Про полусладкое говорить даже стыдно

Натаниэль Рыбак

Массандру это не спасет. Там не цены, там вино менять надо