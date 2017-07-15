Жители европейских стран «навязывают детям» политику ЛГБТ, чтобы те создавали цветные революции, а в Украине отменили фестиваль из-за мусора ‒ об этих и других примерах дезинформации сообщили в еженедельном обзоре от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

По мнению обозревателей группы East StratCom, которые еженедельно публикуют примеры фейков и манипуляций в СМИ, в прокремлевской дезинформации Европа и Запад выступают в роли «других». Это означает, что они должны быть представлены как отличающиеся от других ‒ возможно, подозрительными, злыми или просто слабыми. По их мнению, чувство сомнения относительно «других» подпитывает «социальное отчуждение».

На этой неделе примерами дезинформации являются уже не новые заявления о том, что жители европейских стран являются «русофобами»; что они забирают детей у родителей без каких-либо оснований. А также говорится о том, что в европейских странах навязывают политику ЛГБТ, чтобы сделать детей аморальными, чтобы те проводили цветные революции, когда вырастут, отмечается в обзоре дезинформации.

«Швеция также вернулась в дезинформационные заголовки на этой неделе. Мы узнали, что на эту страну, в которой наблюдается один из самых высоких уровней жизни в мире, пожалуй, надвигается угроза гражданской войны. По информации в СМИ, на прошлой неделе в Швеции председатель Национальной полиции обратился за международной помощью, поскольку страну разрывают на куски мусульманские иммигранты. На самом деле он призвал к расширению сотрудничества между государственными органами в уязвимых районах ‒ призыв о помощи в связи с серьезной проблемой ‒ это правда, но правда далекая от гражданской войны», ‒ говорится в обзоре.

Украинцы «остались» без джаза

Еще одним фейком недели является новость на официальном телеканале Министерства обороны России, «Звезда», говорится в материале. Там сообщили, что Alfa Jazz Fest в этом году отменили из-за серьезной угрозы здоровью, вызванной количеством мусора на улицах во Львове. На самом деле фестиваль состоялся согласно плану, и никаких планов по его отмене не было вообще, этот вопрос даже не обсуждался. Обозреватели добавляют, что этот же канал известен и другими вымышленными историями об Украине, такими как «Украинцы отбирают хлеб у голубей», и о том, что в украинской армии есть зомби.

«Сайт Lenta.ru сообщил своим читателям, что Киев планировал сбить рейс MH17, снова стремясь посеять сомнения относительно причины этого трагического события, хотя в техническом отчете Совместной следственной группы четко указано, что ракета, которая сбила MH17, была запущена с российского транспортного средства, которое приехало на территорию Украины, а затем снова вернулось в Россию», ‒ говорится в обзоре.

В отчете также говорится и о фейке с якобы «рекламной кампанией» против русского языка в Киеве. Об этом фейке ранее писали журналисты Радіо Свобода, работающие над рубрикой «Деза».

«Это подтверждает стандартный, но необоснованный дезинформационный нарратив о том, что Украина угрожает своим русскоязычным гражданам. Но в истории о рекламной кампании есть одна деталь, которую нужно исправить; плакат является всего лишь одним любительским экспонатом выставки 2015 года, а не постоянной рекламной кампанией на улицах Киева. Итак, это еще одна часть постоянной российской кампании по дезинформации», ‒ считают эксперты рабочей группы.

Скачать таблицу с примерами дезинформации, собранными для 74-го выпуска «Обзора дезинформации», можно здесь.

Еженедельно «Обзор дезинформации» дает актуальные материалы ‒ примеры того, как прокремлевская дезинформация подается международными СМИ, а также готовит новости и аналитику на эту тему. Основное внимание в «Обзоре» уделяют ключевым тезисам, которые транслируют международные СМИ и которые признаны предвзятыми и искажающими факты и/или распространяющими прокремлевскую позицию. Это не значит, что упомянутое СМИ связано с Кремлем, придерживается прокремлевской позиции или намеренно хочет дезинформировать.

Аналитическая рабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на просьбу глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».