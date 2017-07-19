Крымские газеты пишут об ужесточении правил пребывания жителей «ДНР» и «ЛНР» на территории полуострова, о проблемах местного масштаба, а также о разработанной программе по преодолению интернет-безграмотности.

«Крымская правда» в статье «Льготы закончились, пора домой» рассказывает о том, что на территории полуострова жителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» приравняли к иностранным гражданам. Теперь они смогут находиться в Крыму не более 90 дней на протяжении периода в 180 дней.

Теперь никаких преимуществ у людей из респуб­лик нет

«Поездки на один день с пересечением границы теперь не помогут. Ранее те, у кого не было оформлено разрешение на временное проживание, могли пересечь границу и тут же вернуться назад в Крым. Теперь, если они «потратят» 90 дней, то назад их никто не пустит ‒ еще 90 дней нужно будет провести на территории ДНР или ЛНР. Теперь никаких преимуществ у людей из этих респуб­лик нет», ‒ пишет газета.

Находиться в Крыму дольше 90 суток они могут только при наличии разрешения на временное проживание. Получить его не так просто. Многим просто отказывают. Решить проблему можно, если, к примеру, устроиться официально на работу или выйти замуж/жениться.

«Крымские известия» в материале «Любовь и ненависть: почувствуйте разницу» задается вопросом: почему на всех политических ток-шоу постоянно говорят об Украине, когда в Крыму и России «столько проблем и забот».

Не оскорбительно, когда уже лето, отдыхающие едут, а пляжи не готовы?

«Не оскорбительно, когда уже лето, отдыхающие едут, а пляжи не готовы? А плиточная вакханалия покрытия на главных улица столица Крыма? А недавнее отсутствие воды и газа в жилом массиве ‒ ну, авария, так сообщите людям, объясните, они же не в курсе… Когда по требованию газовой службы жильцы одного из домов собрались в своих квартирах для профилактический проверки, из «Горгаза» им ответили, что рабочий день окончен, придем завтра. Потому что ужинать пора, у них дома газ есть, ‒ возмущается автор статьи Юрий Портов. ‒ Все вышеперечисленное ‒ лишь маленький срез наших внутренних проблем, обо всем написать страниц не хватит. Но обидно, что создают эти проблемы не внешние враги, а наши же сограждане. Ну напрягитесь, включите разум и добросердечность, подумайте о Крыме и крымчанах. Вы же местные, не на оккупированной территории живете! Вы ведь на референдум в марте 2014-го в первых рядах явились».

«Крымская газета» пишет, что в Крымском инженерно-педагогическом университете (КИПУ) разработали программу по преодолению интернет-безграмотности. По информации заведующей кафедрой психологии вуза Анжелики Лучинкиной, программа проходит апробацию на нескольких площадках города. Всего в Симферополе таких площадок шесть: КИПУ и ряд общеобразовательных школ. Уже в августе этого года программу планируют презентовать на заседании коллегии Министерства образования, науки и молодежи. Как рассказала первый замминистра образования Крыма Наталья Журба, в случае утверждения уже в грядущем учебном году профильное ведомство будет рекомендовать ее для каждой общеобразовательной организации.

«Дети не умеют фильтровать информацию, они не знают, что можно выкладывать в соцсети, а что нельзя, – отметила Лучинкина. – Родители должны проводить ребенку ликбез, чтобы ребенок знал опасные зоны интернета и правильно вел себя в сети интернет».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове