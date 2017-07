«Про Крым все давно забыли»

В соцсетях множатся ссылки на пост, который опубликовал российский финансист, директор программы «Экономическая политика» Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

Ярких цитат там множество, но лучше привести его целиком.

Andrei Movchan

Был вчера на встрече крупных зарубежных бизнесменов, дипломатов, немножко – политиков. Особняк, картины, скульптуры, ковры, разное вино к каждому блюду. После вступительного легкого чата о встрече G20 (в скором будущем G20 будет принимать Саудовская Аравия, и перлом беседы была фраза «Saudies at least will contol the street») был Разговор о России, именно «с большой буквы». Не то, чтобы этот разговор меня шокировал; нет, я ожидал, что слон – это не мягкая плюшевая игрушка, какие лежат на полках в магазине, а что-то большое, серое и небезопасное. Но одно дело знать про слона, а другое дело – с ним столкнуться на узкой тропе.

Все хотят работать в России. Политика вообще не волнует, важна экономика.

Представители IMF и западных коммерческих банков активно убеждали присутствующих, что в России все идет отлично – надо только дать стране время: результаты «точных и своевременных действий правительства», предпринятых в последние годы, проявятся в течение 3-5 лет. Особенных похвал удостаивалась монетарная политика; IMF верит, что низкая инфляция – результат действий ЦБ и считает это ключевым достижением, за которым придет рост. «Растет производительность, пусть медленно, но растет! – говорил представитель IMF, - мы ожидаем роста ВВП в 1 – 1,5% в год на длинном горизонте, даже с учетом отрицательной демографии. Сегодня мы можем наконец доверять политике Кремля, нам все понятно, зачем, почему и как. Провозглашенные задачи реализуются, если три года назад нас в Европе спрашивали, что в России с бюджетом, с рублем и пр., то сейчас все говорят – бюджет в порядке, колебания рубля уже не пугают, ждем роста».

Дальше – цитаты остальных участников:

«Внутренний спрос продолжает падать, но у нас в России есть колоссальное преимущество: иностранные компании занимают значительно дешевле российских, и по отношению к ним Москва ведет себя совершенно не агрессивно, мы не боимся, что бизнес отберут или оштрафуют на миллиарды, как наши местные конкуренты. После 14го года мало кто пришел в Россию, но мало кто и ушел - мы все сейчас заняты увеличением своей доли от сокращающегося пирога – главное чтобы была стабильность. Нас не волнует коррупция, коррупции хватает везде, нас скорее волнует логистика – вот таможня очень плохо работает, например. Нам выгодно, что внутреннему бизнесу в России сложно, нам легче конкурировать; легко сотрудничать с государственными бизнесами – они не думают о прибыли».

«У нас нет проблем с коммуникацией в России – мы легко общаемся с властью на всех уровнях. У нас огромная проблема с содержательностью этой коммуникации».

«Плохие правила лучше новых правил. В России правительство все время изобретает улучшение к законам и процедурам – так, что невозможно ни на что ориентироваться. Политика ЦБ в 2014 году вообще продержалась 3 месяца. Все социальные реформы все время в процессе. Нам все время обещают поменять налоги. Надо уметь останавливаться».

«В России государственный бизнес есть в любой области экономики – есть государственные рестораны, клубы, даже прачечные. С какой целью – загадка».

«Приватизация после шутки с Роснефтью вообще не интересна, можно ее даже не обсуждать».

«Российские чиновники в последнее время искренне задумались о развитии страны. Но они не понимают базовых вещей. Я был на выступлении высокого чиновника. Он говорил с упреком, обращаясь к бизнесменам в зале – вы отказываетесь инвестировать, приходится это делать государству. Он даже не понимал, что если бизнесмены отказываются инвестировать, то это его вина и недоработка, а не их. Здесь чиновники никогда не задают вопросы собеседнику, они только говорят сами. В одном из регионов очень прогрессивный чиновник мне жаловался – мы понастроили технопарков, а бизнес почему-то в них не пришел. Что надо было обсудить с бизнесом заранее, ему в голову так и не пришло».

«Еще недавно все региональные руководители, когда выступали перед иностранцами, начинали выступление со слов «Наш регион расположен на великой реке Волге». Я думал в России все регионы расположены на Волге».

«Успешные страны по большей части завозят сырье и человеческий капитал. Россия делает наоборот. С человеческим капиталом у них вообще проблема – он либо не производится, либо моментально уходит из страны».

«Плохая демография это факт. Можно было бы компенсировать это повышением производительности. Но Россия не закупает роботов – у нас есть статистика, Россия на душу населения закупает современных станков едва ли не меньше всех в мире».

«В России нет школы и навыков маркетинга, создания привлекательного продукта. У меня были когда-то Жигули, я знаю. Все говорят о инвестициях. Недостаточно просто инвестиций; более того – Саудовская Аравия тратит на инвестиции сколько? 30% ВВП? И что? Надо уметь делать. Россия отстала от Запада на 50 лет или больше в умении делать. Не догнать, можно только использовать западный опыт».

«В Кремле очень хотят иметь свой продукт, чтобы всем его показывать. Их не волнует, приносит ли он экономическую выгоду стране. Это огромная возможность для нас. Они сделали самолет, на 80% из импортных комплектующих, производство убыточно, это самые большие убытки в стране. А те, кто поставляет комплектующие, зарабатывают. Мы можем, вместо того, чтобы биться за рынок, делать ту часть, которая приносит 99% value, поставлять в Россию, здесь будут добавлять 1%, называть своим именем и гордиться».

«Почему русские говорят о диверсификации? С 8го века Россия всегда была торговым партнером Европы, и всегда – вывозила сырье. Рабов, меха, мед, янтарь, пшеницу, уголь, сейчас – нефть и газ. Почему это должно измениться в ближайшую тысячу лет?»

«Мы должны быть благодарны России за то, что она развивает сельское хозяйство – эту головную боль всех развитых стран, в которой нет почти уже добавленной стоимости. Пусть удвоят, утроят сельское хозяйство, мы будем покупать».

«Про Крым все давно забыли… Кроме Сименса, ха-ха… Вопрос про восточную Украину, это России надо разрулить любым образом как можно скорее, тогда будет намного легче работать с Россией».

«Россия стремится к свободной торговле со странами своего уровня – Индией, Вьетнамом, и это очень правильно. Это шанс включить Россию в value chain по производству товаров, это всем выгодно».

Со странами своего уровня, my ass. Я чувствовал себя родственником мелкого индийского раджи, приглашенным для экзотики на раут англичан в Бомбее. Они – это наше зеркало; спасибо, что зеркало в общем-то доброжелательное, не желающее туземцам зла; а добра нам желать они совершенно не обязаны. Так что нечего на зеркало пенять. Есть повод о своей роже подумать.

Впечатления Андрея Мовчана от встречи с западными инвесторами вполне соответствуют тому, что думают о месте России в мире критики политики Кремля.

Николай Травкин

На мой взгляд это самый сильный анализ состояния сегодняшней экономики. И не потому, что Мовчан самый умный (хотя и здесь есть доля истины)), а в форме, которую он избрал для препарирования нашей российской действительности.

Galina Smirnova

И на уровнях пониже у разумных людей из развитых стран такое же отношение.

У большинства вызывает реакцию "ах ты, мерзкое стекло, это врёшь ты мне на зло!"

Andrei Finski

Россия стремится торговать со странами своего уровня, в частности с Вьетнамом...

Все что вы хотели знать о взгляде западного бизнеса на Россию ;)

Нашли подтверждение своим мыслям и те, кто считает, что на вмешательство Запада в российскую политику рассчитывать не стоит.

Sergei Medvedev

Все по Валлерстайну. Страна периферийного сырьевого капитализма должна знать свое место. Запад насмешливо наблюдает, как мы тут мечемся с Ельциным, Путиным, Крымом, Болотной, собираем обломки Империи, но фундаментально не меняется ничего. Более того, в 21 веке мы окончательно провалились в свое холодное сибирское болото, которое может поставлять только газ, нефть, р̶а̶б̶о̶в̶ человеческий капитал и Russian Road Videos для шоу Джона Стюарта. Запад вообще нам ничего не должен, кроме холодного любопытства и время от времени гуманитарной помощи.

Kirill Iorish

Забавный пост - что о России думают белые господа. Если всё действительно так, то жить, в принципе, можно, и риск тут только в, как выразился Ильич, "национальной гордости великороссов". Но с учётом склонности правящего класса к карго-культам, ярлычок "сделано в России" на продукте, состоящем на 99% из импортных комплектующих, должен нас спасти. Да, да, ребята, вы встали с колен, разумеется. Накладную подпишите.

Бабло побеждает зло.

Katya Parkhomenko

в 1998 году я случайно оказалась на подобном собрании. Репликам, типа вышепроцитированных, не было конца. Пока кто-то их присутствующих не сказал - наша, господа инвесторы, жадность, никуда не денется.

Roman Sacharov

Один из главных защитников кремлевского режима - работающий в России и с Россией западный бизнес, особенно крупный. Их главная мечта - вечный Путин у власти и коррупция, которую они закладывают в расходы ради прибыли.

Irina Popovich

Это пост русского о встрече в России, но нам, украинцам, полезно почитать об отношении иностранного бизнеса к происходящему. Спойлер: обычный деловой цинизм, никто с людоедом ссориться не будет, если можно зарабатывать.

Ольга Кортунова

Вот что бывает если Сименсу показательную общественную порку не устроить за сотрудничество с убийцами. Что бы компании проще было переименоваться потом, чем отмыться.

Просто положу это здесь - пусть полежит вам глаза помозолит риторикой западных бизнесменов

Roman Moguchiy

Под легендарным уже постом Мовчана про встречу с западными бизнесменами, довольными ситуации в России, сотни комментариев: «но как же они могут делать дела с Россией, здесь ведь нарушают права человека».

Интересно, часто ли такие эльфы отказываются от отдыха/бизнеса в Турции/Египте/Камбодже/Таиланде/Вьетнаме/Арабских эмиратах/Китае, потому что там нарушают права человека. Откажутся ли они от предложения открыть там ресторан или боксёрский клуб? А ведь во всех этих странах с демократией не лучше, чем в Москве, во многих даже похуже.

И вот сидит русский турист на пляже, а к нему местный активист подходит: «простите, сэр, вы не могли бы сюда больше не приезжать? Вы подкармливаете валютой наш режим».

И русский турист отвлекается на минуту от запущенного через VPN Фейсбука и гордо протягивает активисту доллар.

Пост Мовчана понравился и тем, кто поддерживает действующую власть

Maxim Prytkov

Я, например, вижу в таких оценках скорее позитивное начало - нас воспринимают, как партнера в мировом разделении труда и понимают логику действий правительства, которая, с точки зрения крупного иностранного бизнеса, вполне эффективна, чего не понимают часто российские алармисты-стрикулисты, оппы и прочие товарищи. Что мы в этом разделении не на вершинах - ну так, сорри, за 1000 лет на вершинах и не были никогда. В цепочке, да. Но все же не Сомали. И это хорошо. Потому, что перспективно.

Максим Полупопов

Всегда говорил, основываясь и на своём личном опыте, что европейские компании просто счастливы в России, имея совершенно адские подъёмы, по сравнению со своим местным рынком. И все эти рассуждения на тему, что мы никому не интересны просто сказки.

Сергей Владимиров

Часто мы думаем, что выглядим иначе.

Что вот прыщик на лбу и все заметят, что рубашка не того цвета и шепелявим. А на самом деле окружающие обращают внимание на рост и умение работать.

Дмитрий Макеев

Не надоело хаять своё правительство? Идеальным оно никогда не будет. Не лучше ли каждому на своём рабочем месте улучшать жизнь страны? То что мы на 50 лет отстали от Запада (далеко не везде), на это имеются объективные причины нашего исторического пути, а не субъективные, связанные с личностью того или иного руководителя.

Критики же считают, что ничего нового Андрей Мовчан не сообщил, а отдельные цитаты из поста заставляют усомниться в том, насколько упомянутые в нем инвесторы разбираются в российской ситуации.

Boris Lvin

Большая часть пунктов вполне банальна, но вот этот кажется очень сомнительным:



"Мы должны быть благодарны России за то, что она развивает сельское хозяйство – эту головную боль всех развитых стран, в которой нет почти уже добавленной стоимости. Пусть удвоят, утроят сельское хозяйство, мы будем покупать"

Все страны очень кисло относятся к импорту сельскохозяйственной продукции и стараются поддержать своего производителя. Пробиться на западный рынок сельхозпродукции - очень сложно, особенно если это не какая-то тропическая экзотика и не достаточно специальная техническая культура, а то же самое, что навалом производится на Западе. Поэтому, собственно, конкуренция идет за рынки развивающихся стран, типа Египта.

Вот если бы этот персонаж изрек что-то типа "Мы должны быть благодарны России за то, что она губит сельское хозяйство – эту головную боль всех развитых стран, в которой нет почти уже добавленной стоимости. Пусть уполовинят сельское хозяйство, мы будем продавать" - я бы поверил :)

Vladimir Marakhonov

Господин Мовчан собрал в кучу все, что он слышал о России и выдал это на сказанное на одной западной вечеринке. Мнения иногда интересные, я сам сталкивался неоднократно с полным непониманием того, что у нас происходит у людей, казалось бы давно у нас работающих. Связано это на мой взгляд, с тем, что они плохо представляют себе внутреннюю структуру страны и трактуют макроэкономические признаки исходя из заблуждения, что внутренние процессы, генерирующие эти признаки такие же, как и у них. Но это не так. Но чтобы все это было сказано в одном месте - увольте! Я выпивал и закусывал с их инвесторами неоднократно, разговор обычно перетекает с темы на тему, а не только о чем то одном. И политика инвесторов, прямых инвесторов, как минимум, волнует очень. Если нет уверенности в том, что произойдет через несколько лет, никто не будет инвестировать, это не спекулянты, которые инвестируют и в пирамиду в надежде вовремя соскочить.