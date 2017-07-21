Крымчане и россияне: от любви до ненависти

Специально для Крым.Реалии

В Крыму растет число тех, кто разочаровался в России. И свой гнев крымчане выплескивают на россиян, которые отбирают у них работу, бизнес, а у их чад – места в детских садах. И российские туристы уже не радуют крымчан ни своим кошельком, ни своими манерами. В общем, как говорится в российской поговорке: «от любви до ненависти – один шаг».

Работа и зарплата

​Главная проблема для людей трудоспособного возраста в Крыму – это работа, которая вроде бы и есть (согласно отчетам центра занятости), но зарплата в объявлениях и реальности сильно отличается. Средняя зарплата в Крыму в январе-мае 2017 года составила 24,6 тысяч рублей (10,7 тысяч гривен). Однако это всего лишь среднее арифметическое между доходами силовиков, которые в отдельных случаях могут превышать 100 тысяч рублей, и нянечек в детсадах, которые зарабатывают 6 тысяч рублей. Реальные зарплаты крымчан не превышают 15-17 тысяч рублей – и это вполне приличный доход по местным меркам. Правда, прожить на эти деньги крайне сложно, особенно молодым семьям, которые вынуждены снимать жилье. Из-за наплыва россиян аренда квартир в Симферополе существенно подорожала: средняя цена съемной «однушки» достигла 20 тысяч рублей (порядка 8,7 тысяч гривен). Для многих россиян такая арендная плата не составляет проблемы, поскольку затраты на проживание «командированным» в Крым компенсируют. А вот местным приходится платить из своего кармана. К тому же цены на услуги и товары растут очень быстро, обгоняя среднероссийские показатели, что даже россиян с их высокими зарплатами не радует, а уж местных – и подавно.

Реальные зарплаты крымчан не превышают 15-17 тысяч рублей – и это вполне приличный доход по местным меркам. Правда, прожить на эти деньги крайне сложно

Вторая проблема, с которой столкнулись крымчане, – невозможность устроиться на высокооплачиваемую работу. Речь не идет о должности директора банка – не берут даже на стройку, предпочитая завозить россиян или еще лучше – гастарбайтеров из центрально-азиатских республик, которые готовы работать по 16 часов в сутки без выходных, проживая в антисанитарных условиях. К тому же им можно заплатить меньше обещанного или вовсе оставить без денег, не опасаясь жалоб. С крымчанами так не получится. По мнению оккупантов, они слишком грамотные: требуют соблюдения КЗОТа и оплаты за сверхурочные, судами грозят. Такие работники россиянам не нужны, будь они хоть трижды квалифицированные, дипломированные и со стажем.

«На нормальную работу нас не берут. Все хорошие должности только для «понаехавших». Ну, или для тех, у кого во власти кто-то есть. А что нам делать? Как нам даже не жить, а выживать?» – возмущается одноклассник после очередной неудачной попытки устроиться на работу. В соседнюю Россию в поисках заработка тоже ехать бесполезно – крымчан там «кидают».

Недовольны и сотрудники банков и офисов, куда руководить также все чаще приезжают россияне. «Понаехавшие» с высоты своих руководящих кресел взирают на крымчан, как на полуграмотных аборигенов, томно вздыхая при обучении местных тонкостям бумажной бухгалтерии, от которой те благополучно отвыкли в украинские времена.

Крымский бизнес

Крымский бизнес стонет не только от российских налогов, разного рода штрафов, лицензий и бюрократических процедур. Больше всего крымчане страдают от отсутствия работы – на прибыльные объекты берут преимущественно российские фирмы, которые могут заплатить большие «откаты». Незначительные объемы оставили для крымских бизнесменов, которые пошли во «власть» или имеют с ней родственные/дружеские связи. Для остальных выгодные контракты – несбыточная мечта, поэтому они вынуждены перебиваться случайными заработками или продавать свой бизнес за копейки россиянам.

Больше всего крымчане страдают от отсутствия работы – на прибыльные объекты берут преимущественно российские фирмы, которые могут заплатить большие «откаты»

​Местных производителей в Крыму активно разоряют, убирая конкурентов для россиян. Так, за два года россияне обанкротили некогда процветающее предприятие «КрымМолоко». И теперь детей в садах и школах травят молочным фальсификатом из России, которого с каждым днем на полуострове становится все больше.

Для разорения местных фермеров-животноводов использовали другую тактику – придумали африканскую чуму свиней и разом сократили поголовье свиней на 25% в сравнении с украинскими временами. Введение жестких условий забоя животных в сочетании с дорогими кормами сократило поголовье овец и коз на 38%, а крупного рогатого скота – на 35%. Крымские фермеры разоряются, пополняя ряды неучтенных безработных.

А в целом же российские власти проводят целенаправленную политику уничтожения крымского бизнеса, в том числе и малого, устраняя не только конкурентов, но и зачатки среднего класса, который в России испокон веков относился к категории «лишних людей».

Социальная дискриминация крымчан

Крымчане в сравнении с «понаехавшими» подвергаются дискриминации и при устройстве своих детей в школу или детский сад. У «понаехавших» таких проблем не возникает – они идут по льготной процедуре. В то же время очередь из крымских детей в детские дошкольные учреждения продолжает расти, достигнув на начало года отметки в 28,5 тысяч малышей.

Крымчане пытаются добиваться справедливости в «судах» и «прокуратуре», но безуспешно – россияне наделены льготами по закону. Ситуация накалилась до того, что уже местные «власти» бьют тревогу. «Это негативно влияет на социальную обстановку, потому что многие родители видят себя в очереди годами, поскольку появляются дети льготных категорий, а они остаются на том же месте. Сдвинуть ситуацию невозможно, кроме как вводить новые места», – констатировал председатель профильного комитета «госсовета» Владимир Бобков еще в 2016 году. За это время ситуация мало чем изменилась – мест для крымских детей в детских садах как не было, так и нет.

Крымчане и российские туристы

Россияне ведут себя как хозяева, а крымчане оказались в положении гостей на своей земле. И их в любой момент могут попросить покинуть «крымнаш»

​После оккупации в Крыму не осталось иных туристов, кроме россиян. Да и российские курортники уже стали совсем не те. Это раньше на полуостров приезжали те, кто сорили деньгами, учитывая курс рубля к гривне и украинские цены. Теперь на полуостров едет публика совсем иного порядка: российский турист экономит на мороженом и требует 10 рублей сдачи у таксиста. Для нынешних отдыхающих платный туалет – непозволительная роскошь, поэтому его функции выполняют расположенные поблизости кусты. А наличие урн не может лишить россиян удовольствия выбросить мусор себе под ноги.

В ответ на замечания крымчан россияне, как правило, выдают матерную тираду, отправляя жителей полуострова в дальние дали. Ведь на моря приехали «освободители» Крыма от «украинского ига». Россияне ведут себя как хозяева, а крымчане оказались в положении гостей на своей земле. И их в любой момент могут попросить покинуть «крымнаш».

«Мы в России никому не нужны. Зачем же тогда брали? Чтобы нас потом из своего дома выгнать?» – спрашивает меня сосед.

Позднее прозрение – это все-таки лучше, чем вера в «освободителя Путина». Только вот переголосовать уже не получится.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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