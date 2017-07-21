Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«НАТО и российские войска звенят клинками вдоль сотен миль границы», – пишет американский журнал Foreign Policy. «Десятки тысяч военнослужащих приведены в движение на пространстве от Балтийского до Черного моря – НАТО и Россия начинают проведение серии военных учений такого масштаба, который этот континент не видел после окончания холодной войны. С учетом того, что Россия использовала масштабные военные учения в 2014 году, чтобы отвлечь внимание от своего вторжения в Крым, и захватила Южную Осетию в Грузии в 2008 году на фоне проведения других учений, скрывавших перемещение войск, западный альянс внимательным образом наблюдает за «Западом» (военными учениями «Запад-2017» – КР). Еще ближе к границам России и Крыма НАТО проводит маневры под названием «Си Бриз-2017», и они тоже имеют отношение к учениям «Saber Guardian». Организаторами проводящихся в настоящее время 12-дневных учений в Черном море являются Соединенные Штаты и Украина. В них принимают участие американский крейсер USS Hue City, эсминец USS Carney, всего 16 стран направили своих военных в Одессу. В этих учениях задействованы также американские разведывательные самолеты и подразделения «морских котиков» ВМС США. За этими военно-морскими маневрами внимательно наблюдают российские военные, которые активно ведут себя в Черном море и значительно улучшили свои возможности в Крыму в области наблюдения. В течение прошлого года российские самолеты постоянно барражировали над американскими военными кораблями в акватории Черного моря и приближались к американским самолетам в этом регионе, что вызвало протесты в Вашингтоне».

«Либо Россия покинет Крым, либо мы погибнем», – выступление главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова с таким заголовком опубликовало турецкое информагентство Anadolu Ajansı. «По его словам, трагические события в истории крымскотатарского народа начались в 1783 году, когда Россия впервые оккупировала Крым. «Для предотвращения новых трагических страниц в судьбах крымских татар необходимо, чтобы Россия безотлагательно покинула Крым. Либо Москва покинет Крым, либо мы будем уничтожены», – заявил Чубаров. Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что шаги в направлении возвращения Крыма в состав Украины продолжаются и на международном уровне. «Крымские татары и народ Украины делают все для возвращения Крыма. Проблемы и боль крымских татар связаны с Россией. Мы делаем все для устранения российской аннексии. Другого выхода у нас попросту нет», – подчеркнул Чубаров. Политик дал высокую оценку позиции Анкары, поддерживающей территориальную целостность Украины. «Позиция Анкары в регионе очень важна для Киева. Украина нуждается в Турции. Поэтому делается все возможное для углубления стратегического партнерства», – сказал он. При этом он отметил, что Анкара должна оказать поддержку Киеву, находящемуся «под огромным давлением Москвы». «Турция, безусловно, занимает первое место в региональной политике Украины», – добавил Чубаров».

«Учения украинских пограничников вблизи границ Крыма», – сообщает египетский портал Еl-balad. «Украинские пограничники в среду начали учения в Херсонской области недалеко от границы с Крымом. Российское информационное агентство «Новости» цитирует заявление пресс-службы украинских пограничников, что главная цель проведения этих учений заключается в повышении уровня эффективности, особенно в том, что касается стрельбы из различных типов оружия. Напомним, что украинские пограничники уже прошли подготовку для оказания первой помощи раненым в опасных зонах и для операций по эвакуации».

«Siemens в крымской ловушке», – полагает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Siemens, одна из крупнейших промышленных групп Германии, с продажей турбин впуталась в крымский скандал. Этого можно было бы избежать, но наивность, в сочетании с недостатком чутья, прошла нитью через последние два года, от момента получения заказа весной 2015 года и до конца – неконтролируемой поставки турбин в Крым. Они были изготовлены в России совместным предприятием, руководимым немцами, а затем просто перенаправлены. Громкие и заблаговременные тревожные сигналы игнорировались. Еще в июле 2015 года, спустя только три месяца после подписания договора продажи с «Технопромэкспортом», появились серьезные слухи о возможном недобросовестном использовании турбин. Хотя эти спекуляции были довольно настойчивыми, в Мюнхене не тревожились, никто не прислушался к опасениям. Иначе еще до отправки оборудования в середине 2016 года должно было бы стать заметно, что указанное место монтажа было пустынной местностью, на которой не было даже намека на электростанцию. Но Siemens, видимо, чувствовал себя уверенно, ведь договор содержал пункт о запрете поставок в Крым, и отправил турбины в порт Ростова. Кому в будущем продадут турбины, если их смогут переправлять в Крым даже из сибирской тундры? Почему «Газпром» не может делать того, что делает «Ростех»? Инфраструктурные сделки, связанные с железнодорожной техникой, сейчас под угрозой. Оборот, связанный с Россией, и без того упал с 2 до 1,2 миллиарда евро. Крымский скандал вокруг Siemens вызовет недоверие и у других немецких компаний и ухудшит отношения с российскими деловыми партнерами».