Имя экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской остается у всех на слуху. Ее давний конфликт с кинорежиссером Алексеем Учителем перерос в настоящую травлю с «элементами мракобесия».

Борьба Поклонской с Учителем продолжается уже более полугода. Причиной стала еще не вышедшая на экраны работа режиссера – историческая драма «Матильда», которая повествует об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская считает, что картина Учителя «оскорбляет чувства верующих». «Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви – царем Страстотерпцем Николаем II и его семьей», – заявила она.

Поклонскую в этом поддержали более трех десятков ее коллег по Госдуме.

Eva Depravee

Какая маниакальная фиксация. Покажите же депутату хоть какое-нибудь другое кино.

Chernyshev Alex

Уважаемый депутат Наталия, Вам бы делом заняться, несложным физическим трудом или даже умственным. Народ-то стонет от гнета.

Памажите народу! Оставьте царя в покое. Лучше Ильича закопайте.

Вашу бы энергию в мирное русло

Алексей Николаев

Наталья, Вы словно Сталин в юбке, пока не расстреляете бедного Учителя, не успокоитесь.

prohodil_tut

Давайте запретим Поклонскую просто, и все. Куда писать?

В Роскомнадзор?

Платон Беседин

...Искусство и политика не должны довлеть друг над другом, это одинаково вредит им обоим. И главное: оскорбление чувств верующих – мерзкая штука, но и верующие своими действиями не должны оскорблять чувств неверующих.

Некоторые комментаторы подозревают, что экс-прокурор Крыма плохо учила историю в школе.

Дмитрий Крым

Что нужно сделать, чтобы стать святым в РФ

Отстаивая свою правоту, Поклонская заявила, что всех прихожан церкви, посмотревших «Матильду», отлучили от причастия.

Виктор Попов

Средневековье

Геннадий Лисов

Страна скатилась в средневековье не только созданием нового сословия господ, но и откатом в дремучий клерикальный шабаш.

Многие участники обсуждения признаются: смотреть «Матильду» не собирались, но теперь обязательно это сделают. Есть также мнение, что Поклонская не просто так раздула скандал по поводу этой картины.

Юрий Ковалёв

Бомбический пиар еще не вышедшего фильма, у которого, после всех истерик упоротых маргиналов, сборы будут, как у забугорного блокбастера. :-) Я сам никогда не ходил на отечественное кино, зная его качество на уровне плинтуса, но на этот фильм пойду из принципа, голосуя своим рублем против накрывающего страну мракобесия.

Артем Счастливый

Интересно, Алексей Учитель в титрах фильма "Матильда" укажет Поклонскую как пиар-менеджера?

Фигура самого Алексея Учителя у комментаторов не вызывает ничего, кроме злорадства. Режиссер в свое время поддержал «крымнаш». Теперь же, по иронии судьбы, страдает от экс-прокурора Крыма.

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