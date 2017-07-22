Имя экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской остается у всех на слуху. Ее давний конфликт с кинорежиссером Алексеем Учителем перерос в настоящую травлю с «элементами мракобесия».
Борьба Поклонской с Учителем продолжается уже более полугода. Причиной стала еще не вышедшая на экраны работа режиссера – историческая драма «Матильда», которая повествует об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская считает, что картина Учителя «оскорбляет чувства верующих». «Нельзя допустить, чтобы в прокат вышел фильм, являющийся сознательной антиисторической подделкой, направленной на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых нашей Церкви – царем Страстотерпцем Николаем II и его семьей», – заявила она.
Поклонскую в этом поддержали более трех десятков ее коллег по Госдуме.
Какая маниакальная фиксация. Покажите же депутату хоть какое-нибудь другое кино.
Уважаемый депутат Наталия, Вам бы делом заняться, несложным физическим трудом или даже умственным. Народ-то стонет от гнета.
Памажите народу! Оставьте царя в покое. Лучше Ильича закопайте.
Вашу бы энергию в мирное русло
Наталья, Вы словно Сталин в юбке, пока не расстреляете бедного Учителя, не успокоитесь.
Давайте запретим Поклонскую просто, и все. Куда писать?
В Роскомнадзор?
...Искусство и политика не должны довлеть друг над другом, это одинаково вредит им обоим. И главное: оскорбление чувств верующих – мерзкая штука, но и верующие своими действиями не должны оскорблять чувств неверующих.
Некоторые комментаторы подозревают, что экс-прокурор Крыма плохо учила историю в школе.
Что нужно сделать, чтобы стать святым в РФ
Отстаивая свою правоту, Поклонская заявила, что всех прихожан церкви, посмотревших «Матильду», отлучили от причастия.
Средневековье
Страна скатилась в средневековье не только созданием нового сословия господ, но и откатом в дремучий клерикальный шабаш.
Многие участники обсуждения признаются: смотреть «Матильду» не собирались, но теперь обязательно это сделают. Есть также мнение, что Поклонская не просто так раздула скандал по поводу этой картины.
Бомбический пиар еще не вышедшего фильма, у которого, после всех истерик упоротых маргиналов, сборы будут, как у забугорного блокбастера. :-) Я сам никогда не ходил на отечественное кино, зная его качество на уровне плинтуса, но на этот фильм пойду из принципа, голосуя своим рублем против накрывающего страну мракобесия.
Интересно, Алексей Учитель в титрах фильма "Матильда" укажет Поклонскую как пиар-менеджера?
Фигура самого Алексея Учителя у комментаторов не вызывает ничего, кроме злорадства. Режиссер в свое время поддержал «крымнаш». Теперь же, по иронии судьбы, страдает от экс-прокурора Крыма.
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