Крестовый поход Натальи Поклонской

В прошлом главный прокурор оккупированного Крыма, а ныне – депутат Госдумы России Наталья Поклонская не устает эпатировать широкую публику. Оказавшись в новом статусе в Москве, «няш-мяш» предпочла сытому, но скучному прозябанию в парламентском кресле бурную активистскую деятельность на культурном фронте. Правда, методы борьбы с провокаторами, мелкими вредителями и прочими врагами народа остались теми же – сугубо прокурорскими. Профессия, которой Наталья Владимировна когда-то решила посвятить свою жизнь, не собирается так просто ее отпускать. Фантомный синий мундир, полюбившийся однажды пользователям соцсетей и фанатам аниме, накладывает на свою носительницу весьма серьезные моральные обязательства перед обществом, церковью и государством.

В громкой истории, которая сейчас разгорается вокруг нового кино режиссера Алексея Учителя «Матильда», Наталья Поклонская играет центральную роль. Согласно ее заявлениям, всех прихожан, посмотревших крамольный фильм на закрытых сеансах, якобы ждет отлучение от святого причастия на целых шесть месяцев. Правда, в РПЦ от этого поспешили откреститься, сказав, что ничего не слышали ни о специальных показах, ни о, тем более, внутренних репрессиях против паствы. Зампред отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе дополнительно акцентировал внимание на том, что вопрос канонических прещений, о котором говорит депутат, находится «сугубо в ведении священноначалия РПЦ», а вовсе не светских активистов.

Сам Алексей Учитель назвал слухи о закрытых показах своего детища «полным враньем»: «Рабочую версию фильма никто, кроме представителей власти, не смотрел. Сам фильм еще не готов. Рабочий материал мы, конечно, показывали митрополиту Илариону, так как он один из крупных руководителей РПЦ (митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних связей). Больше из РПЦ не видел никто».

Этот фильм признается церковью хулой на дух святой

Надо сказать, конфликт между режиссером и парламентарием Поклонской имеет достаточно долгую историю. Наталья Владимировна на протяжении года ведет «священную войну» против фильма, которого она, по собственному признанию, не смотрела и не собирается. Несколько ранее полиция Санкт-Петербурга по личному запросу крымского депутата инициировала проверку кинокомпании Учителя Rock Films на предмет соответствия налоговому законодательству России.

«Матильда» повествует о молодых годах последнего российского императора Николая II, который, как известно, всегда был особенно мил сердцу Поклонской. Несмотря на то, что премьера запланирована только на октябрь 2017-го, мнение о содержании кино у парламентария оформилось довольно быстро: «Этот фильм признается церковью хулой на дух святой». Ни больше, ни меньше. Правда, позиция церкви, как выяснилось, далеко не так однозначна.

Отзвуки медийного джихада «няш-мяш» против Алексея Учителя добрались до самого верха. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Сергея Безрукова во время традиционной «прямой линии» 15 июня, сказал, что не хочет вмешиваться в конфликт. Впрочем, Учителя Путин похвалил, не забыв отметить его «патриотические взгляды», а про Поклонскую особо не распространялся. Комментируя слова российского лидера, создатель «Матильды» заметил, что не может понять, почему Наталья Поклонская так рьяно борется против его фильма. Судя по самым свежим ее заявлениям – никак, видимо, не согласованным с руководством Русской православной церкви, – депутат готова начать очередной раунд, не стесняя себя в средствах. Эта очередная вспышка энтузиазма вряд ли объясняется вмешательством святого духа. Скорее, здесь все гораздо тривиальнее.

Прямо на пике протестов против коррупции, охвативших Россию с весны 2017 года и не утихающих по сей день, Поклонская оказалась в центре большого скандала. Выяснилось, что известная своей высокой духовностью экс-прокурор «забыла» сказать миру не только о двух служебных квартирах в Москве и Симферополе, но и о квадратных метрах в Донецке, оформленных на ее девичью фамилию. Особой пикантности ситуации придает грозное обещание Натальи Владимировны проверить, откуда берутся деньги у борцов с ворами (наверное, речь про Алексея Навального и его ФБК), прозвучавшее чуть ранее. Разумеется, для того, чтобы хоть как-то замять эту малоприятную историю, вполне можно в очередной раз пойти крестовым походом в СМИ на «распущенный» кинематограф. Однако Алексей Учитель оказался крепким орешком: разбираться с фильмом, исходя из его обращения к президенту, должны на уровне комитета Госдумы по культуре, который возглавляет мэтр советского и российского кино Станислав Говорухин.

Такая идеология позволяет затыкать дыры в изъеденной ржавчиной облицовке государственного аппарата

Пока общественность пристально следит за ходом позиционных боев между Поклонской и Учителем, мы с вами можем сделать определенные выводы. «Няш-мяш» совсем не одинока в своей идеологической линии на бескомпромиссное продвижение принципов «православия, самодержавия и народности» во всех сферах жизни страны, включая, конечно, и культуру. Стратегический курс руководства России на радикальный консерватизм во внутренней политике и строительство империи – во внешней, был взят не в 2014 году, а гораздо раньше. Такая идеология позволяет с легкостью затыкать дыры в изъеденной ржавчиной облицовке государственного аппарата.

Французский писатель Альбер Камю однажды заметил, что инквизиция рождается тогда, когда религия соединяется с политикой. Или с коррупцией, стоило бы добавить сегодня.

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции