Спасти адмирала Витко

Специально для Крым.Реалии

Кремль нацелен на смену власти в Киеве. И решение о заочном аресте украинских правоохранителей, расследующих аннексию Крыма, – часть большого плана по дестабилизации Украины.

Басманный суд Москвы заочно арестовал следователя Главной военной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и прокурора отдела Главной военной прокуратуры Руслана Кравченко. По информации российских СМИ, они являются подозреваемыми в деле об «организации заведомо незаконного привлечения к уголовной ответственности гражданина России адмирала Александра Витко». Через реестр недвижимости Минюста российские следователи выяснили адреса проживания сотрудников украинской Генпрокуратуры. Руководство ГПУ заверило, что обеспечит Приймачка и Кравченко охраной.

Российский адмирал Витко фигурирует в уголовном деле, которое ГПУ возбудило по фактам гибели людей, аннексии Крыма и агрессии против Украины. Ему инкриминируют «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»; «подстрекательство к государственной измене»; «организация диверсии» и «ведение агрессивной войны». По данным следствия, Витко с 20 февраля по 21 марта 2014 года, управляя Черноморским флотом России, организовал и способствовал оккупации Крыма. Он руководил повреждением объектов, имеющих важное оборонное значение, непосредственно участвовал в ведении агрессивной войны против Украины. Действия Александра Витко привели к нарушению территориальной целостности страны и причинению убытков в виде потери объектов государственной собственности общей стоимостью более триллиона гривен. В ГПУ настаивают, что адмиралу грозит пожизненное заключение.

Москва готовит юридическую основу для будущего политического торга с новыми властями Украины

В мае прошлого года украинские силовики объявили Александра Витко в государственный розыск, а через месяц его дело передали в суд. В другом деле фигурирует и подельник Витко – начальник береговых войск Черноморского флота России Александр Остриков. По версии прокуратуры он по сговору с Витко, приказал блокировать части ВСУ и захватывать военные объекты, принадлежащие Украине.

Уголовное дело против Приймачка и Кравченко – логическое продолжение истории с экс-премьером Украины Арсением Яценюком. В 2015 году руководство Следственного комитета России заявило, что в 1994-1995 годах он воевал в Чечне на стороне повстанцев и убивал российских солдат. Суд в Ессентуках заочно арестовал украинского политика. Россия попыталась объявить Яценюка в международный розыск, но Интерпол отказался принимать документы в виду абсурдности обвинений.

История с «моджахедом» Яценюком обросла ехидными комментариями, анекдотами и фотожабами. Но ситуация гораздо серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Москва готовит юридическую основу для будущего политического торга с новыми властями Украины. Решение Басманного суда в купе с многочисленными заявлениями российских парламентариев и крымских коллаборационистов о том, что «Украины скоро не будет», указывает на подлинные настроения в Кремле. «Перед нами вечность, а Украине осталось буквально год-два. Той Украине, которая имеет сейчас власть в Киеве», – заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Так он прокомментировал недавнюю резолюцию Парламентской ассамблеи ОБСЕ с призывом к Москве прекратить оккупацию Крыма.

Кремль пытается деморализовать украинское общество, а затем разрушить Украинское государство руками местной «пятой колонны»

Российское руководство всерьез рассчитывает, что в течение ближайших двух лет к власти в Киеве получится привести лояльных политиков. История с проектом «Малороссия» подтверждает эту версию. Затем на основании вердиктов российских судов Кремль потребует от новых властей выдать указанных фигурантов. Под угрозой окажутся все, кто сейчас борется за освобождение Крыма. К выдаче могут потребовать не только силовиков, но и журналистов, экспертов и политиков, фигурирующих в российских базах как «экстремисты» и «террористы».

Если на посту президента Украины окажется сторонник «примирения» с Москвой, то людей выдадут по первому требованию. Конечно, такие действия вызовут гневную реакцию общества и могут спровоцировать острый политический кризис в стране. И именно этого добивается Кремль: прикарманить Крым под видом «политического компромисса», деморализовать общество, запугать силовиков, а затем разрушить Украинское государство руками местной «пятой колонны».

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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