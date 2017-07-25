Эстония ‒ «фашистское государство», ЕС «угрожает» своим государствам-членам насилием; а в Украине «обучают» будущих террористов. Об этих и других фейках пишет рабочая группа по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей в еженедельном обзоре дезинформации.

Эксперты рабочей группы East StratCom пишут, что обнаружили в новостях альтернативные толкования слова «фашизм».

Ангелу Меркель обвинили в том, что она «диктатор»

«Немецкая демократия была подвергнута сомнению с обвинениями в фашизме, что вытекает из инициативы по созданию немецкой пропутинской партии. Ангелу Меркель обвинили в том, что она «диктатор», ‒ говорится в обзоре.

В материале приводят и другие примеры дезинформации: «Эстонию также обвинили в том, что она является «фашистским государством», кроме того, ее обвинили в «русофобии». Если же говорить о фактах, то как Эстония, так и Германия занимают довольно неплохие позиции в рейтингах демократических государств.

Обвинения Европы на этом не прекратились. Одно издание Чехии сообщило о том, что ЕС «угрожает» своим государствам-членам насилием, если страны отказываются от соблюдения политики, принятой в Брюсселе.

Кто будет применять предполагаемое насилие? Возможно, чиновники ЕС?

«Эта дезинформация довольно интересная. Прежде всего, поскольку ЕС состоит из государств-членов, его политика определяется странами-членами совместно с Европейским парламентом, который состоит из демократически избранных представителей всех 28 государств-членов. Во-вторых, поскольку в ЕС нет собственных сил безопасности ‒ кто будет применять предполагаемое насилие? Возможно, чиновники ЕС?» – пишут аналитики рабочей группы East StratCom.

Ко всему прочему, Европу обвинили в попытке уничтожить Россию путем участия в глобальной войне против нее.

Все люди ‒ «террористы»

Авторы обзора также пишут о «размывании понятия терроризм в прокремлевской дезинформации»: согласно сообщениям в российских СМИ, практически каждый человек ‒ «террорист»:

«Украинского майора обвинили в «планировании теракта» во время саммита «Группы семи» на прошлой неделе, но не правоохранительные органы, а прокремлевские дезинформационные СМИ».

Украину обвинили в «обучении» будущих террористов, и, по информации аналогичных СМИ, США вскоре «запустят» новую террористическую группу на Ближнем Востоке, как они, «вероятно, сделали» с группировкой «Исламское государство». Но о том, что США является частью коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство», здесь не упоминают. И если верить прокремлевским СМИ, Запад сейчас разрабатывает сценарий следующей химической атаки, которая «будет приписана» президенту Сирии Башару Асаду. Чтобы опровергнуть это, в обзоре приводят примеры дезинформации о Сирии.

Утверждение, что Украина «занимается подготовкой террористов», проиллюстрировали фейковым изображением: на украинский флаг нанесли текст, используемый группировкой «Исламское государство».

Фотофейк с Путиным

Люди могут стать настолько одержимыми распространением фейков, что будут делиться материалами, которые даже не претендуют на серьезность, отмечают авторы обзора. «Именно это произошло на прошлой неделе с прокремлевскими пропагандистами. Они так увлеклись фотографией якобы со встречи «Группы двадцати» в Гамбурге, что забыли спросить себя, не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой», ‒ говорится в материале.

Речь идет о фотографии, где президента России Владимира Путина якобы окружают мировые лидеры. Среди тех, кто поделился этой фотографией, был Владимир Соловьев ‒ ведущий российского ток-шоу, одной из «самых известных дезинформационных программ» на российских каналах, отмечают аналитики.

Еженедельно «Обзор дезинформации» публикует актуальные материалы ‒ примеры того, как прокремлевская дезинформация подается в международных СМИ, а также готовит новости и аналитику на эту тему. Основное внимание в «Обзоре» уделяют ключевым тезисам, которые транслируют международные СМИ и которые признаны предвзятыми и искажающими факты и/или распространяющими прокремлевскую позицию. Это не значит, что упомянутое СМИ связано с Кремлем и придерживается прокремлевской позиции или намеренно хочет дезинформировать. Аналитическая pабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на просьбу глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

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