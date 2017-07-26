В очередном выпуске «Элифбе» поговорим о телевидении, а точнее – о новостях. Собираясь на работу, в пути и даже на кухне мы слышим новости.

Luğat (словарь): новости – haberler.

Ежедневно команда журналистов телеканала или газеты собирается для обсуждения и написания новостей.

Luğat (словарь): готовить новости – haberleni azırlamaq, группа журналистов готовит новости – jurnalistler taqımı haberlerni azırlay.

Новости – haberler, готовить новости – haberleni azırlamaq, читать новости – haberleni oqumaq, последние новости – haze (yañı) haberler

​Действительно важные новости вы никогда не пропустите, обязательно прочтете или услышите.

Luğat (словарь): читать новости – haberleni oqumaq, моя мама читает новости – (мenim) Anam haberlerni oquy.

Над выпуском новостей работает большая команда.

Luğat (словарь): вести новости – haberleni alıp barmaq, снимать новости – haberleni çıqarmaq, последние новости – haze (yañı) haberler.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com