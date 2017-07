В ближайшие дни в совместных тренировках в Черном море вблизи одесского побережья вместе с украинскими военными моряками примут участие моряки британского эсминца и турецкого фрегата. С 24 июля в порту Одессы находятся два корабля Второй постоянной военно-морской группы НАТО. И командир, и штурман корабля HMS Duncan, который является флагманским в этом походе, ‒ женщины.

В Одесский порт современный британский эскадренный миноносец заводили штурман Джен Кори и командир корабля Элеонор Стек.

Стек: главное ‒ профессионализм, а не пол

«В последние 500 метров до причала ко мне присоединилась капитан. Заход в порт сложный, следовательно, такая работа требует от штурмана серьезной концентрации», ‒ рассказывает выпускница Военно-морского колледжа в Дартмуте лейтенант Кори. На британском военном флоте она ‒ 6 лет и тоже мечтает командовать кораблем.

​Пример Элеонор Стек, которая за 17 лет дослужилась до капитана 2-го ранга и сейчас является одной из девяти женщин-командиров кораблей в Royal Navy (Королевский военно-морской флот Великобритании), доказывает: мечты сбываются.

​«В Военно-морских силах Великобритании смотрят прежде всего на то, какой вклад ты как человек сделал в работу, насколько профессионально ее выполняешь. Пол или происхождение не имеют значения», ‒ рассказывает Элеонор Стек.

Она вспоминает, что самой тяжелой миссией в ее карьере военно-морского офицера была эвакуация мирных жителей во время ливанского кризиса 2006 года. «В то время я только начала служить на корабле York. Представьте: под охраной, на полной скорости мы мчимся в Бейрут, не зная на самом деле, что нас ждет на земле», ‒ вспоминает она. «За три месяца, пока шло боевое задание, научилась выживать без кофе», ‒ смеется она.

​Феминизация армии в странах НАТО и Украине

По данным официального электронного издания альянса NATO Review, сегодня в Вооруженных силах стран организации Североатлантического договора ‒ более 280 тысяч женщин. Больше всего они представлены в армии Соединенных Штатов (14%), Канады (11,4%) и Великобритании (9%).

Численность женщин в ВСУ близка к показателям стран НАТО: 8,5% от общего количества военных (17 тысяч, по данным Минобороны). Впрочем, украинское законодательство в сфере безопасности и обороны толкуется по отношению к представителям разных полов совсем неодинаково. Как отмечают правозащитники Всеукраинской общественной организации «Юридическая сотня», в частности, для женщин существуют ограничения при назначении в суточный наряд, прохождении военных сборов и тому подобное. К тому же женщины могут заключать контракт с ВСУ, если не достигли 40 лет (мужчины ‒ 45-60 лет, в зависимости от воинского звания).

​Море ‒ едва ли не последний бастион, завоеванный прекрасным и вовсе не слабым полом. Скажем, на кораблях Королевского флота Великобритании женщины несут службу с 1990 года.

В 2010-м US Navy (военно-морские силы США), а затем и Royal Navy позволили женщинам служить на атомных подводных лодках. Ранее это запрещалось из-за медицинских противопоказаний.

В 2016 году самую престижную Военную академию Соединенных Штатов Америки (Вест-Пойнт) впервые в истории учебного заведения возглавила женщина. Ветеран войн в Ираке и Афганистане, бригадный генерал Диана Холланд. Правда, в должности коменданта кадетского корпуса (Commandant of the Corps. Of Cadets) недавно ее заменил другой бригадный генерал армии США ‒ Стив Джилланд.

Определенные ограничения для женщин среди военных специальностей в армиях стран альянса существуют, впрочем, большинство должностей все же открыты для них.

​В Военно-морских силах Украины сегодня проходит службу почти 1 тысяча женщин-военнослужащих, около полутора сотен из них ‒ офицеры (от лейтенанта до капитана 2-го ранга). Но на кораблях, катерах или судах обеспечения нет ни одной.

В середине 2000-х годов женщина возглавляла одно из подразделений украинского корвета. «Эксперимент оказался неудачным. Женщину перевели в береговую часть ВМС», ‒ вспоминает экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

Гендерный вопрос в ВСУ будет рассматриваться в Верховной Раде Украины

Перед двухмесячными летними каникулами парламентский комитет по национальной безопасности и обороне рассмотрел законопроект №6109 о равных правах и возможностях женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины. Проект закона еще зимой подала группа парламентариев во главе с председателем подкомитета ВРУ по вопросам гендерного равенства и недискриминации Ириной Сусловой.

​Согласно пояснительной записке, законопроект, в частности, закрепляет принцип, согласно которому женщины должны проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Это означает равный доступ к должностям и воинским званиям, равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Также в проекте закона отменяются необоснованные ограничения относительно службы женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинами.

12 июля законопроект №6109 был рекомендован к голосованию в сессионном зале в первом чтении с последующей доработкой. «Уверена, что мы откроем двери для тысяч женщин, которые сделают блестящую военную карьеру», ‒ написала на своей странице в Facebook народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Суслова.

«Стереотипы в отношении женщин в армии будут постепенно преодолены», ‒ уверена чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Дипломат выразила надежду, что визиты британских кораблей будут происходить и в дальнейшем (Великобритания участвовала в недавнем «Си Бризе-2017», но без кораблей, на уровне офицеров-инструкторов ‒ КР). «Это показывает поддержку Украины со стороны Великобритании», ‒ отметила она, добавив, что «ваша (Украины ‒ КР) безопасность ‒ это безопасность Европы».