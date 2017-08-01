Российские СМИ сообщили о засухе на материковой части Украины – якобы из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Однако в «Укргидрометцентре» сообщили, что материковой Украине «водная блокада» ничем не угрожает. А вот в аннексированном Крыму есть серьезные проблемы с водоснабжением.

Издание «Украина.ру» пишет, что Украине якобы угрожает засуха из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом якобы рассказала начальник отдела агрометеорологии «Укргидрометцентра» Татьяна Адаменко.

Украина «самоуничтожается» из-за «водной блокады» и останется без пресной воды – с такими заголовками вышли новости на сайтах «Новостной агентство Харьков», «Госновости» и «РИА-новости».

Сама же Адаменко в комментарии сайту StopFake, который борется с ложной информацией о событиях в Украине, опровергла такую трактовку ее слов. В Украине действительно наблюдается тенденция к маловодию. Но, по словам Адаменко, от этого спасают водохранилища.

«Перекрытие Северо-Крымского канала не имеет негативных последствий для материковой Украины. Напротив, это увеличило запасы воды, в том числе и для орошения. Журналисты неправильно трактовали мой ответ на поставленный вопрос», – заверила Адаменко.

Проблемы из-за блокады канала есть у аннексированного Крыма – без днепровской воды земледелие там понесло значительные убытки. Из 140 000 гектаров орошаемых угодий в 2014 году осталось только 17 000 гектаров, которые поливали из местных источников. Через год площадь орошаемых земель сократилась до 13,4 тысячи гектаров.

Северо-Крымский канал снабжал водой из Днепра засушливые районы Крыма. Но весной 2014 года, после аннексии полуострова Россией, власть Украины прекратила поставлять туда воду.