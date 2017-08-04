Ровесник Еревана и Рима – город Керчь – назван древнейшим городским поселением на территории России. Такое заключение сделал ученый совет Института археологии Российской Академии наук. При этом статус «самого древнего» утратил дагестанский город Дербент. Ряд российских телеканалов выпустили сюжеты, где жителям страны рассказывают: Керчь – колыбель их истории.

«Глава республики Крым Сергей Аксенов призвал нас найти эти аргументы и доказательства, и главное – рассказать миру, что мы самый древний город России», – говорит директор Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника Татьяна Умрихина.

С такими аргументами согласились не все эксперты. Украинский ученый, кандидат исторических наук из Крыма Сергей Громенко называет действия российских властей «умышленным захватом истории». Он отмечает: Керчи 2600 лет, Россия же как минимум вдвое моложе. И только два последних столетия время от времени контролирует полуостров.

Для России это вопрос приобщения, прихватизации крымского прошлого

«Для Российской Федерации это не вопрос установления исторической правды – ни в коем случае. Для России это вопрос приобщения, а можно сказать – и «прихватизации» крымского прошлого официальной российской историографией», – говорит Громенко.

Директор Центрального музея Тавриды в Крыму Андрей Мальгин иного мнения. Он считает новый статус Керчи справедливым.

«Керчь считался древнейшим городом европейской части СССР. Дербент – это древнейший город России в Азии, в то время как Керчь является древнейшим городом в Европе на территории Российской Федерации», – заявляет историк.

Однако за пределами России это решение не признают. В прошлом году Генасамблея ООН назвала Россию страной-оккупантом. И ЮНЕСКО, по крайней мере официально, не сотрудничает с Россией на полуострове. Все исторические ценности в Крыму считаются украинскими.

При этом, согласно Гаагской конвенции 1954-го года, за сохранность культурных ценностей отвечает страна-оккупант.

Забытое в древнейшем

А пока российские ученые присваивают Керчи новый статус, крымские чиновники допускают разрушение визитной карточки города – Большой митридатской лестницы.

Большая и Малая Митридатские лестницы служат не только для подъема туристов и участникам городских мероприятий – для местных жителей это наиболее короткий путь к центральным улицам города.

Лестницу нужно переделывать – она ж разваливается!

Ступеням более 170-ти лет, их практически разрушила Крымская война и долго восстанавливали скульпторы. В любой момент более 400 ступеней, ведущих в акрополь античного города Пантикапей, могут снова превратиться в руины.

«Ну, лестницу нужно переделывать – она ж разваливается!» – сетуют горожане.

Сначала была трещина, потом обвалился пролет. Местные активисты запустили флешмоб «Лестница, не болей» – керчане заклеивали пластырем трещины в камне. Они надеялись: дадут денег на «лечение» – и «раны» заживут.

Состояние лестницы обеспокоило и российского президента. В прошлом году Владимир Путин пообещал выделить деньги на реконструкцию достопримечательности.​

«То, что проектанты называют цифру в миллиард двести, то президент даже поправил: «Наверное, около 1,5 миллиардов на это нужно». Так что он понимает», – уверенно говорит говорит директор Восточно-Крымского историко-культурного музея заповедника Татьяна Умрихина.

К зиме 2017 года в Керчи сообщили, что противоаварийные работы на Митридатской лестнице выполнены на 70%. В апреле очевидцы заметили трещину. Стены конструкции до сегодняшнего дня поддерживают специальные опоры.

«Лестница на гору Митридат сегодня продолжает разрушаться – и это показатель того, как относятся к культурному наследию в Крыму те структуры, которые им сегодня распоряжаются», – говорит историк в Киеве Андрей Иванец.

Это показатель того, как относятся к культурному наследию в Крыму

На подпорку потратили более пятнадцати с половиной миллионов рублей. Всего же на реконструкцию комплекса предусмотрели почти 1,2 миллиарда рублей.

«Есть некоторые новшества: это площадки для отдыха. Мы предложили сделать теневые навесы. Я думаю, что лестница будет выглядеть точно так же, но, естественно, из новых материалов», – делился проектами заместитель подконтрольного Кремлю главы Керчи (с апреля 2015 по декабрь 2016 года) Богдан Жорняк.

Приехав в Крым этим летом, Владимир Путин вновь заговорил о судьбе Митридатской лестницы.

«Мы в Керчи были в прошлом году и обещали помочь отреставрировать лестницу. Я хочу у главы Крыма спросить, у Сергея Валерьевича... Сергей Валерьевич, а что-то там происходит?» – задался вопросом Путин.

Сергей Аксенов отрапортовал: «Так точно, Владимир Владимирович, проектная документация разрабатывается, в этом году проект будет внесен, пройдет экспертизу, в следующем году – строительные работы». Он не уточнил, что разработчика проекта к моменту доклада еще не утвердили – его выбрали лишь спустя две недели после разговора с Путиным.

Новый проект предполагает реставрацию и реконструкцию Большой Митридатской лестницы, благоустройство участков склона горы Митридат, организацию смотровой площадки на вершине горы, воссоздание музея древностей, часовни-мавзолея над могилой Стемпковского, устройство кафе с открытой террасой на склоне горы. Но пока ни очевидцы, ни подконтрольные Кремлю власти полуострова о работах на объекте не сообщают.