Некоторые СМИ и сайты сообщили об «украинском следе» в инциденте с избиением корреспондента канала «НТВ» в прямом эфире. Из соцсетей не заставила ждать: СМИ России врут.

2 августа в московском парке Горького во время прразднования Дня Воздушно-десантных войск России, произошел инцидент: во время прямого включения телеканала «НТВ» неизвестный «ворвался» в кадр с нецензурной бранью и криками «Украину захватим». Корреспондент попросил мужчину «помолчать» – и тот ударил его в челюсть. Нападающий был одет в футболку с надписью «Оплот». Позже его задержала полиция и доставила в ближайшее отделение.

​После этого некоторые СМИ увидели в этом инциденте «украинский след». К примеру, сайт «Политнавигатор» вышел с заголовком: «Нападение в прямом эфире на журналиста «НТВ»: Найден «украинский след». Здесь также пишут о том, что «сюжет» является сознательной провокацией, направленной против так называемых «республик Донбасса».

На сайте издания Russia Today появилось видео с комментарием оператора, который снимал это прямое включение.

«Мы снимали корреспондента в прямом эфире, и во время съемки подошел человек в кадр и закричал матом, что Россия – «пи-пи-пи», что Россия захватила мою страну, ударил корреспондента в лицо и просто ушел. Он был один, очень пьяным и невменяемым». Из такого комментария можно сделать вывод, что человек высказался негативно о России. На самом деле, в видеоролике нет слов «Россия захватила мою страну». Зато человек сказал: «Моя страна ... Украину захватим...»

На комментарий оператора «НТВ» бурно отреагировали в соцсетях. Например, советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Украины («Народный фронт») Антон Геращенко обвинил российские СМИ во лжи: «Из пьяного негодяя роспропагандисты начали лепить не врага Украины, а России».

Геращенко опубликовал фотографию, на которой мужчина, очень похожий на того, кто ударил корреспондента, стоит рядом с боевиком Павлом Губаревым – бывшим так называемым «народным губернатором» группировки «ЛНР», признанной в Украине террористической.

Позже российские СМИ сообщили, что хулиганом оказался 32-летний житель Москвы Александр Орлов. И что, как следует из его страницы в соцсетях, он поддерживает политику власти России и интересуется событиями на Донбассе. Пресс-служба российского МВД в Москве подчеркивает, что этот гражданин не имеет никакого отношения к воздушно-десантным войскам. Как сообщает Russia Today, друг Орлова заявил, что он посещал временно неподконтрольную Украины территорию Донбасса, провел там некоторое время и пытался устроиться на так называемую «службу».