После аннексии Крыма Россией звание курортной жемчужины Украины перешло к Одесской области. За три года количество туристов в регионе увеличилось в несколько раз. Но вместо россиян это теперь в основном украинцы и белорусы, а их местным предпринимателям, по их словам, обслуживать менее выгодно, чем россиян.

​Сергей живет в Киеве. До аннексии Крыма он каждое лето с семьей отдыхал в Крыму, но вот уже три года как "переключился" на Одессу.

"Мы видим полную замену практически по всем элементам: море, инфраструктура, доступность ресторанов, жилья, – рассказывает он. – И нас абсолютно все устраивает! Ну и для нас еще значительный плюс – возможность добраться".

После аннексии Крымского полуострова Россией именно Одесская область стала главным морским курортом Украины. Владельцы отелей и местного бизнеса говорят, что в 2015-2016 годах регион действительно ощутил экономическую выгоду после аннексии Крыма. Но в нынешнем году этот фактор сам по себе перестал работать, а кардинально улучшить условия отдыха для туристов Одессе так и не удалось.

"В 2015-м и 2016-м годах был фактор отложенного спроса, фактор патриотического туризма. В начале 2016-го го также сработал "фактор Саакашвили", и приехало много людей, – рассказывает предприниматель Фазиль Аскеров. – Но в 2017-м мы уже предсказывали, что эти все факторы не будут работать, и надо что-то менять".

За последний год в Одесской области построили более 4000 новых отелей. Но курортный бизнес терпит убытки. Представители гостиничного бизнеса жалуются, что и местные и центральные власти не спешат превратить область в курортную жемчужину.

Мы рассчитывали, что Украина посмотрит "по-отечески" на свои курортные регионы и вложит деньги в транспортную инфраструктуру. Но этого пока не произошло

"Тот объем, который требовалось бы вложить в инфраструктуру, прежде всего, транспортную, – ничего не изменилось! – говорит Аскеров. – Мы рассчитывали, что украинское государство посмотрит "по-отечески" на свои курортные регионы и вложит деньги в транспортную инфраструктуру. Но этого пока не произошло".

Сегодня в курортные регионы Украины приезжают в основном внутренние туристы, которые экономят больше по сравнению с иностранцами

Рестораторы говорят, что тоже пока не видят существенной прибыли. За последние годы качественный состав гостей Одессы изменился, и сейчас в регионы приезжают в основном внутренние туристы, которые экономят больше по сравнению с иностранцами. Да и экономический кризис негативно сказывается на платежеспособности украинских отдыхающих.

И в нынешний сезон мы ждали русских туристов. Но обиду, которую они нанесли нам, украинцам, мы пока не можем простить. Сколько пройдет поколений – я не знаю

"Очень большая, конечно, для туристического бизнеса – потеря русских туристов. Тех, кто приезжал из России, из Москвы, отовсюду из России, – жалуется владелец ресторана Ирина Ангелова. – Люди неплохо зарабатывали и для них Одесса была сносная по ценам. Они, конечно, хорошо нас подкармливали, и в этот сезон мы ждали русских туристов. Но обиду, которую они нанесли нам, украинцам, мы пока не можем простить. Сколько пройдет поколений, – я не знаю".

​Зато, отмечают одесские предприниматели, в регион стало приезжать больше гостей из Беларуси и Центральной Европы. Если тенденция сохранится, то курортный бизнес Одесской области вновь сможет выйти в плюс.