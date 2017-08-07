Летом с перекрестков Севастополя исчезли «таблички с зеленой стрелкой» – дорожным знаком, который разрешает поворот направо под красный свет светофора при условии, что водитель пропускает автомобилистов, едущих на зеленый свет по дороге, расположенной перпендикулярно. Отмена «стрелки» спровоцировала заторы на городских перекрестках и протесты автомобилистов, требующих вернуть знаки на прежние места.

«Зеленую стрелку» в Севастополе называют «украинским дорожным наследием». Этот знак применяют во многих странах Запада как некую панацею от заторов. В России же «стрелка» существует лишь в качестве «эксперимента».

Одним из первых негативно отозвался об отсутствии стрелки врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Он удивился, что табличка исчезла, и пообещал водителям лично оплачивать штрафы, если камеры, установленные на перекрестках, будут их фиксировать.

После этого «стрелку» вернули на один из перекрестков в районе Камышовой бухты. По информации журналистов, именно в том районе проживает градоначальник. После изъятия знака автомобильная «пробка» там растянулась на несколько километров – вплоть до монумента «35-я береговая батарея» (в бухте Казачьей – КР), а через несколько дней табличку вернули.

Местные автомобилисты, протестуя против демонтажа «стрелок», провели сетевую акцию «#Титов, вернистрелку». Она была обращена, прежде всего, к главе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуре Игорю Титову. Автомобилисты требовали вернуть знак, разгружающий городские дороги в час пик.

А через несколько недель начали поступать сообщения о том, что «стрелка» постепенно возвращается на перекрестки города (всего перекрестков, оборудованных такой табличкой было 30 – КР).

Севастопольский политик и глава организации «Дорожный контроль – Севастополь» Максим Мишин, считает, что ни ГИБДД, ни транспортный департамент не хотят искать юридические основания размещения таких знаков, несмотря на то, что решить эту проблему возможно.

Нам пришел ответ из ГИБДД: если водитель будет осуществлять такой маневр, мы это правонарушение фиксировать не будем

«Мы уже долгие годы занимаемся этой «зеленой стрелкой», мы писали множество запросов и в ГИБДД, и в профильный департамент правительства, где просили ответить, как будет решаться этот вопрос и что можно сделать. В ответ – тишина. И лишь после того, как на перекрестках были установлены камеры, автоматически фиксирующие нарушения ПДД, нам пришел ответ из ГИБДД, суть которого сводилась к следующему: в законе о дорожном движении «стрелки» нет, поэтому она незаконна и была демонтирована, но если водитель будет осуществлять такой маневр (поворот направо под красный свет – КР), то мы это правонарушение фиксировать не будем, при соблюдении всех прочих правил дорожного движения», – сказал Мишин.

Руководитель организации «Вессолинк», которая устанавливает камеры на перекрестки Севастополя, Олег Бадера придерживался отличного от местного ГИБДД мнения.

Эти ваши картонные стрелки в законодательстве России не прописаны, а камеры будут фиксировать все, что является его нарушением

«Эти ваши картонные стрелки в законодательстве России не прописаны, а камеры будут фиксировать все, что является его нарушением, хотя я лично против того, чтобы проезд под стрелку штрафовать. Пусть ваши региональные депутаты вносят соответствующие изменения в закон»», – заявил Бадера в комментарии севастопольскому ресурсу «Примечания».

Активист считает, что таким образом ГИБДД проявляет своего рода правовой нигилизм, который может обернуться трагедией.

«Это все – пустые разговоры. И они хороши до того момента, пока не произойдет дорожно-транспортное происшествие. Я задаю им вопрос: что будет тогда? Есть правонарушение: водитель повернул на красный свет. Но вы даете ответ, что вы это нарушение не фиксируете? И что тогда? Кто будет прав в ситуации, если это ДТП, не дай Бог, повлечет жертвы? Как вы будете это объяснять?» – говорит активист.

Мишин считает, что существует несколько решений, которые позволят и соблюсти принцип законности знака на дороге, и не позволят обречь севастопольских водителей на перманентные пробки и заторы.

Есть два варианта: или такая же картонная табличка, или дополнительная секция светофора со стрелкой

«Тут сразу нужно оговориться – я «за» стрелку. Я считаю, что подобный знак должен быть на перекрестках. Но для его размещения нужна юридическая платформа. Это может быть такая же картонная табличка, рядом с которой должно размещаться соответствующее разъяснение с текстом «Пропусти всех – и можно направо» и еще одна доска, где будет написано, что это эксперимент. Тогда сама «стрелка» в исходном виде будет полностью законна. Есть и второй выход – о нем говорили и в департаменте транспорта – это установка постоянно включенной дополнительной секции светофора с зеленой стрелкой, указывающей направо. Вот два варианта, которые позволят городу сохранить привычный формат дорожного движения на перекрестках и не создавать экстраординарных ситуаций», – подытожил Мишин.

Глава транспортного департамента севастопольского правительства Игорь Титов также заявил о том, что «стрелки» можно заменить светящейся секцией светофора. Но, по данным СМИ, перекрестков с такой секцией будет не более 18-ти вместо прежних 30-ти, в которых был разрешен поворот направо.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове