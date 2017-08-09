Крымчане и Украина: ностальгия и деоккупация

Специально для Крым.Реалии

Настроения крымчан в отношении Украины постепенно меняются: в путинские страшилки о «киевской хунте» они верят все меньше, а ностальгические мысли о «золотых» украинских временах жителей оккупированного полуострова посещают все чаще. Но деоккупация Крыма через статус национальной автономии не находит поддержки среди разных категорий крымчан.

Обманутые надежды

Те, кто в марте 2014 года радовался «историческому воссоединению» Крыма с Россией, делали это по двум причинам. Во-первых, их привлекала «богатая Россия», а во-вторых, они действительно поверили кремлевским страшилкам о «хунте» и «бандеровцах», которые после победы Майдана захватят полуостров. Однако время показало, что крымчане поставили не на ту лошадь, а Россия их просто обманула. Вместо обещанных миллиардов – сакраментальное медведевское «денег нет». Вместо путинского «никто не пострадает» – планомерное выживание с полуострова – крымчан лишают работы, земли, домов. Да и обещанного развала Украины тоже не произошло: план «Новороссия» потерпел фиаско, в «Малороссию» верят разве что путинские тролли. Те же, кто еще сохранил способность думать, понимают, что все идет к тому, что Путин сдаст Донбасс. А следующим может стать и Крым.

Все идет к тому, что Путин сдаст Донбасс. А следующим может стать и Крым

Три года назад крымские обыватели радовались, что им удалось вскочить на борт российского лайнера. Но сейчас они поняли, что оказались на борту «Титаника», который идет ко дну, утягивая за собой аннексированный полуостров. А российский капитан, вместо того, чтобы спасать судно, позирует на фоне пробоины с голым торсом да щуку ловит.

А вот украинский корабль, напротив, набирает ход и уходит все дальше. Запад вкладывает в Украину и сворачивает инвестиции в Россию. Киев получает от Европы безвиз, а Москва – новые санкции.

Последний оплот выбравших Россию – война, которой Крым избежал «благодаря России, в отличие от Донбасса». Правда, в эти сказки верит все меньше крымчан – те, кто столкнулись с российской реальностью, констатируют, что в Крыму «без войны – как после войны».

На фоне проблем, с которыми крымчанам довелось столкнуться в России, оказалось, что при Украине им жилось лучше – проще, сытнее, спокойнее. Они все больше тоскуют по либеральным порядкам, низким ценам и миллионам туристов. Все чаще от жителей Крыма можно услышать о том, что «если бы знали, то ни за что».

В поисках виновных

Поскольку крымчане никогда не были «кузнецами своего счастья», по мере ухудшения ситуации на полуострове они все активнее ищут виновных. Здесь достается и Москве, которая обманула, и Киеву, который не защитил. Особо популярны такие мысли среди тех, кто воспринял аннексию лишь как смену флагов.

«Мне все равно, в какой стране жить – главное, чтобы сладко есть и мягко спать», – так говорили многие в марте 2014 года, подчеркивая, что кардинальных перемен в их жизни не случится. Эта категория людей довольно аполитична – их всегда интересовала величина кошелька и бытовой комфорт. Когда на первых порах после аннексии деньжат в кармане прибавилось, они довольно потирали руки, но как только сытая жизнь стала давать трещину, настроения их стали быстро меняться. В своих бедах крымчане винят не только Россию, которая не выполнила своих обещаний, но и Украину, которая не защитила в 2014 году, а затем прекратила поставки воды, устроила торговую блокаду и блэкаут.

«А почему вы отключили нам воду и свет, перестали возить продукты, отменили поезда? Если мы ваши граждане, то вы должны о нас заботиться, а не ограничивать!» – возмущается бывший одноклассник, доходы которого после аннексии существенно сократились. И все доводы о том, что вся ответственность за оккупированный полуостров возлагается на Россию, теряют смысл перед базовыми потребностями таких крымчан.

В ожидании деоккупации

Тяжелее всего в Крыму приходится тем, кто сохраняет верность Украине – сцепив зубы и сжав кулаки, ждут ее возвращения. Далеко не все проукраинские крымчане такие отважные, как Владимир Балух и не вывешивают желто-голубой стяг на крыше дома. Но хранят его дома – как ниточку, связывающую с материком. Немногие из них рискуют возложить цветы к памятнику Кобзарю под прицелами полицейских фотокамер, но томик Шевченко стоит на полке.

Они тратят время, силы и деньги для того, чтобы оформить украинское свидетельство о рождении или паспорт ребенку. Потому что, несмотря ни на что, остаются гражданами Украины, даже если им пришлось взять паспорт страны-агрессора.

Тяжелее всего в Крыму приходится тем, кто сохраняет верность Украине – сцепив зубы и сжав кулаки, они ждут ее возвращения

Они возмущаются действиями украинских таможенников, чиновников и политиков, которые игнорируют их насущные проблемы, но это не отражается на их любви к Украине, возвращения которой очень ждут. Как ждут от украинской власти и более-менее четкого плана действий по деоккупации, которого все еще нет по истечении трех с половиной лет аннексии Крыма.

Планы Киева по деоккупации полуострова через изменение статуса АРК на крымскотатарскую автономию одинаково неприемлемы как для «путинистов», так и для украинских патриотов. Правда, подходы у них совершенно разные. Если пророссийские крымчане не скрывают своей татарофобской позиции, то проукраинские крымчане взывают к доводам разума, опасаясь за будущее межнациональных отношений. Кстати, противников национальной автономии немало и среди крымских татар.

«Нас хотят сделать заложниками в угоду своим политическим амбициям. Русские и так нас держат в постоянном страхе, а так еще больше будут притеснять. И никакое международное право им не указ», – делится своими опасениями знакомая крымская татарка.

Смена статуса полуострова вряд ли поможет вернуть Крым, но может стать поводом для разжигания межнационального конфликта

Многие крымчане полагают, что смена статуса полуострова вряд ли поможет его вернуть, но может быть использована Кремлем как прекрасный повод для разжигания межнационального конфликта.

«Хрупкий межнациональный мир в Крыму умер с приходом России. Россияне сдерживают его искусственно. А перед уходом просто поднесут спичку – и здесь будет хуже, чем в Косово», – прогнозирует коллега, внимательно наблюдающий за развитием ситуации в Крыму.

И здесь возникает вопрос: а какой Крым мы хотим вернуть? Если нам важно восстановить украинский суверенитет над всей территорией страны, невзирая на проживающих там людей, то можно проводить любые эксперименты, особо не опасаясь последствий. Если же мы все-таки хотим вернуть Крым с наименьшими человеческими потерями, то действовать следует крайне аккуратно, чтобы в итоге не получить полуостров, выжженный межнациональным конфликтом.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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